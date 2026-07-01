Cacau Show abre novas oportunidades de emprego no ES

A Cacau Show está com mais de 350 vagas de emprego abertas em diversas regiões do país, sendo dez delas para a fábrica de Linhares, no Norte do Espírito Santo. De acordo com a empresa, as oportunidades contemplam posições para diferentes níveis de experiência, em cargos efetivos e temporários.





Além das vagas no Estado, também há postos em São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Paraná, Goiás, Distrito Federal e em outras regiões do país.