Cacau Show abre novas oportunidades de emprego no ES

A Cacau Show está com mais de 350 vagas de emprego abertas em diversas regiões do país, sendo dez delas para a fábrica de Linhares, no Norte do Espírito Santo. De acordo com a empresa, as oportunidades contemplam posições para diferentes níveis de experiência, em cargos efetivos e temporários.
Além das vagas no Estado, também há postos em São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Paraná, Goiás, Distrito Federal e em outras regiões do país.
As posições incluem pacotes de benefícios com vale-transporte, vale-refeição, assistência médica e odontológica, e seguro de vida, os quais variam conforme o cargo e a região.
Os interessados podem fazer o cadastro na página de carreiras da empresa ou no site da Catho.
Confira as vagas
Auxiliar de produção
Conferente
Inspetor da qualidade
Líder de loja
Operador de empilhadeira
Operador de loja - loja da fábrica em Linhares
Supervisor de produção
Técnico mecânico industrial
Leia Mais Sobre Oportunidades