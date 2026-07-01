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Norte do Estado

Cacau Show abre novas oportunidades de emprego no ES

Oportunidades contemplam posições para diferentes níveis de experiência e para cargos efetivos e temporários

Publicado em 01 de Julho de 2026 às 14:36

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

01 jul 2026 às 14:36
Fábrica da Cacau Show Arquivo/Reprodução

A Cacau Show está com mais de 350 vagas de emprego abertas em diversas regiões do país, sendo dez delas para a fábrica de Linhares, no Norte do Espírito Santo. De acordo com a empresa, as oportunidades contemplam posições para diferentes níveis de experiência, em cargos efetivos e temporários.


Além das vagas no Estado, também há postos em São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Paraná, Goiás, Distrito Federal e em outras regiões do país.

As posições incluem pacotes de benefícios com vale-transporte, vale-refeição, assistência médica e odontológica, e seguro de vida, os quais variam conforme o cargo e a região.


Os interessados podem fazer o cadastro na página de carreiras da empresa ou no site da Catho.

Confira as vagas

  • Auxiliar de produção

  • Conferente 

  • Inspetor da qualidade 

  • Líder de loja

  • Operador de empilhadeira

  • Operador de loja - loja da fábrica em Linhares

  • Supervisor de produção

  • Técnico mecânico industrial 

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