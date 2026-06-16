AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Oportunidades

Grupo empresarial abre vagas de emprego no ES; veja cargos

Postos são voltadas para profissionais de diferentes áreas e níveis de experiência

Publicado em 16 de Junho de 2026 às 12:02

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

16 jun 2026 às 12:02
Grupo Contauto contrata profissionais de vários níveis de escoladade
Grupo empresarial Contauto contrata profissionais de vários níveis de escoladade Divulgação

O Grupo Contauto está com 27 vagas de emprego abertas nos estados do Espírito Santo, Bahia e Minas Gerais. As oportunidades são voltadas para profissionais de diferentes áreas e níveis de experiência. 


Há postos para mecânicos, consultores de vendas, analistas contábeis e fiscais, analista de marketing, consultor técnico, estoquista, vendedor de peças, auxiliar de mecânico, servente e auxiliar de serviços gerais.


As contratações fazem parte do processo contínuo de expansão das operações e do fortalecimento do atendimento aos clientes nas regiões onde atua.

Os candidatos podem enviar o currículo pelo WhatsApp (27) 98817-6922 ou fazer o cadastro na página de carreiras do grupo empresarial. É necessário informar a vaga de interesse para facilitar o processo de seleção.


Os novos colaboradores serão distribuídos entre as unidades da Contauto, Contauto Foton, Contauto Pneus, Moto Vena e Contauto Distribuidora (CNTT), localizadas em cidades como Vila Velha, Vitória, Serra, além de unidades na Bahia e em Minas Gerais.

Confira as vagas

  • ESPÍRITO SANTO

  • Consultor de Vendas Externo – Vila Velha (7 vagas) 

  • Consultor de Vendas – Vila Velha (2 vagas) 

  • Consultor de Vendas Externo – Vitória (2 vagas) 

  • Consultor Técnico – Vitória (1 vaga) 

  • Analista Contábil Pleno – Vila Velha (1 vaga) 

  • Analista de Marketing Pleno – Vila Velha (1 vaga) 

  • Analista Fiscal Sênior – Vila Velha (1 vaga) 

  • Analista Fiscal Júnior – Vila Velha (1 vaga) 

  • Mecânico – Vila Velha (1 vaga) 

  • Mecânico de Caminhões – Serra (1 vaga) 

  • Estoquista – Vila Velha (1 vaga) 

  • Vendedor de Peças – Vila Velha (1 vaga) 

  • Vendedor de Peças (CNTT) – (1 vaga) 

  • Auxiliar de Mecânico – Contauto Pneus (1 vaga) 

  • Servente – Vitória (1 vaga) 

  • BAHIA

  • Mecânico de Caminhões – Contauto Foton Bahia (1 vaga) 

  • MINAS GERAIS

  • Auxiliar de Serviços Gerais – Contauto Foton MG (1 vaga) 

  • Servente – Contauto Foton MG (1 vaga) 

Leia Mais Sobre Oportunidades

IBGE, Polícia Militar e Vitória: 29 mil vagas em concursos e seleções

ArcelorMittal Tubarão abre vagas de estágio com bolsas de até R$ 1.100

ES tem 6.650 vagas de emprego nesta segunda-feira (15)

Trabalhar na Viação Águia Branca: 83 ofertas de emprego com vagas no ES

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

emprego Empregos Empregos (ES)
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Bruno Passoni, Alexandre Schubert, Aristóteles Passos, Leandro Lorenzon e Marcello Moraes
Café da manhã reúne mercado imobiliário para "start" do Talk Imóveis A Gazeta
Imagem de destaque
Douglas Santos diz que Brasil não pode ter 'soberba' diante do Haiti
Imagem de destaque
Por que o acordo entre EUA e Irã é pesadelo político para o premiê de Israel

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados