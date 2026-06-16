Grupo empresarial abre vagas de emprego no ES; veja cargos

O Grupo Contauto está com 27 vagas de emprego abertas nos estados do Espírito Santo, Bahia e Minas Gerais. As oportunidades são voltadas para profissionais de diferentes áreas e níveis de experiência.
Há postos para mecânicos, consultores de vendas, analistas contábeis e fiscais, analista de marketing, consultor técnico, estoquista, vendedor de peças, auxiliar de mecânico, servente e auxiliar de serviços gerais.
As contratações fazem parte do processo contínuo de expansão das operações e do fortalecimento do atendimento aos clientes nas regiões onde atua.
Os candidatos podem enviar o currículo pelo WhatsApp (27) 98817-6922 ou fazer o cadastro na página de carreiras do grupo empresarial. É necessário informar a vaga de interesse para facilitar o processo de seleção.
Os novos colaboradores serão distribuídos entre as unidades da Contauto, Contauto Foton, Contauto Pneus, Moto Vena e Contauto Distribuidora (CNTT), localizadas em cidades como Vila Velha, Vitória, Serra, além de unidades na Bahia e em Minas Gerais.
Confira as vagas
ESPÍRITO SANTO
Consultor de Vendas Externo – Vila Velha (7 vagas)
Consultor de Vendas – Vila Velha (2 vagas)
Consultor de Vendas Externo – Vitória (2 vagas)
Consultor Técnico – Vitória (1 vaga)
Analista Contábil Pleno – Vila Velha (1 vaga)
Analista de Marketing Pleno – Vila Velha (1 vaga)
Analista Fiscal Sênior – Vila Velha (1 vaga)
Analista Fiscal Júnior – Vila Velha (1 vaga)
Mecânico – Vila Velha (1 vaga)
Mecânico de Caminhões – Serra (1 vaga)
Estoquista – Vila Velha (1 vaga)
Vendedor de Peças – Vila Velha (1 vaga)
Vendedor de Peças (CNTT) – (1 vaga)
Auxiliar de Mecânico – Contauto Pneus (1 vaga)
Servente – Vitória (1 vaga)
BAHIA
Mecânico de Caminhões – Contauto Foton Bahia (1 vaga)
MINAS GERAIS
Auxiliar de Serviços Gerais – Contauto Foton MG (1 vaga)
Servente – Contauto Foton MG (1 vaga)