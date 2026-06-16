Grupo empresarial abre vagas de emprego no ES; veja cargos

O Grupo Contauto está com 27 vagas de emprego abertas nos estados do Espírito Santo, Bahia e Minas Gerais. As oportunidades são voltadas para profissionais de diferentes áreas e níveis de experiência.





Há postos para mecânicos, consultores de vendas, analistas contábeis e fiscais, analista de marketing, consultor técnico, estoquista, vendedor de peças, auxiliar de mecânico, servente e auxiliar de serviços gerais.





As contratações fazem parte do processo contínuo de expansão das operações e do fortalecimento do atendimento aos clientes nas regiões onde atua.