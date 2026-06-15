ES tem 6.650 vagas de emprego nesta segunda-feira (15)

As agências do Sine e do Trabalhador do Espírito Santo têm 6.650 vagas de emprego e estágio disponíveis nesta segunda-feira (15). Os interessados devem procurar as unidades, sem esquecer de levar os documentos pessoais.
As oportunidades são atualizadas diariamente e podem ser retiradas do sistema à medida que forem preenchidas. Há postos para trabalhar na indústria, supermercado, comércio, construção civil, entre outros setores.
Confira as vagas
AGÊNCIA DO TRABALHADOR DE CARIACICA
Como se candidatar: Não há necessidade de agendamento prévio. A agência vai funcionar em um novo local: o Centro Administrativo, localizado na avenida Alice Coutinho, em Vera Cruz, ao lado da Câmara Municipal de Cariacica, das 8 às 18 horas. Por meio do WhatsApp da agência, os candidatos também poderão ter acesso às listas das vagas de emprego, acompanhar o processo seletivo e tirar dúvidas sobre agendamento e como se candidatar às vagas oferecidas semanalmente. Os munícipes podem enviar mensagens para o número (27) 98831-6008, de segunda a sexta, das 8h às 16 horas.
Vagas: 1.057, sendo 68 para pessoas com deficiência. Há oportunidades para auxiliar administrativo, auxiliar de limpeza, porteiro, pedreiro, ajudante de carga e descarga, balconista de açougue, entre outros postos. Veja as vagas.
SINE DE CARIACICA
Como se candidatar: o trabalhador deve procurar a agência que funciona no Faça Fácil, Av. Aloizio Santos, 500, Santo André, Cariacica, das 8h às 17h
Vagas: 1.213. Há oportunidades para abastecedor de linha de produção, ajudante de carga e descarga, armador de ferros, auxiliar de estoque, auxiliar de linha de produção, auxiliar de logística, cegonheiro, eletricista, encanador, fiel de depósito, entre outras chances. Veja as vagas.
SINE DE VILA VELHA
Como se candidatar: os interessados devem procurar a unidade, que funciona na Vila do Empreendedor, no subsolo do Boulevard Shopping, das 8h às 17h.
Vagas: 1.257. Há oportunidades para armador de ferragens na construção civil, atendente de loja, atendente de telemarketing, auxiliar de limpeza, caldeireiro montador, eletricista, estampador de tecido, entre outras chances. Veja as vagas.
SINE DA SERRA
Como se candidatar: os interessados devem comparecer na agência, localizada no bairro Portal de Jacaraípe, no Pró-cidadão, das 8 às 17 horas.
Vagas: 1.306. Há oportunidades para ajudante de carga e descarga de mercadorias, ajudante de cozinha, assistente administrativo, auxiliar de logística, confeiteiro, frentista, motorista de caminhão, operador de caixa, entre outras chances. Veja as vagas.
SINE DE VITÓRIA
Como se candidatar: os interessados devem procurar a agência que funciona na Casa do Cidadão, Avenida Maruípe, 2.544, Itararé, das 8h às 17h.
Vagas: 320. Há oportunidades para assistente de vendas, auxiliar de mecânico de autos, bombeiro hidráulico, camareira de hotel, gerente comercial, mergulhador, entre outras chances. Para verificar as oportunidades do Sine de Vitória, é necessário utilizar o filtro disponível na página. Veja as vagas.
SINE DE ANCHIETA
Como se candidatar: os interessados podem procurar a agência, das 8 às 17 horas, na Casa do Cidadão, Av. Marechal Deodoro da Fonseca, 767, Centro.
Vagas: 35. Há oportunidades para padeiro, doméstica,cuidador de idosos, motorista intermunicipal, alinhador de autos, representante comercial autônomo, entre outras chances. Veja as vagas.
SINE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Como se candidatar: os interessados devem procurar a unidade, das 8 às 17 horas, que fica na Rua Costa Pereira, 90, Centro.
Vagas: 319. Há oportunidades para acabador de granito, agente de vendas e serviços, analista contábil, analista de marketing, assistente de segurança, auxiliar operacional, chapista de lanchonete, cobrador de transporte coletivo, entre outros postos. Veja as vagas.
AGÊNCIA DO TRABALHADOR DE MARATAÍZES
Como se candidatar: o atendimento aos candidatos ocorre na Av. Rubens Rangel, nº 1489, Ed. Itamaraty, Cidade Nova, das 8 às 17 horas.
Vagas: 99. Há oportunidades para açougueiro, ajudante de ensacador a máquina, auxiliar de laboratório, desenhista industrial gráfico, expedidor de mercadorias, lubrificador de máquina, técnico analista de qualidade, entre outras chances. Veja as vagas.
SINE DE ARACRUZ
Como se candidatar: o atendimento aos candidatos ocorre na Rua José Coutinho da Rocha, nº 140, bairro Vila Rica, das 8 às 17 horas.
Vagas: 345. Há oportunidades para ajudante de cozinha, ajudante florestal, auxiliar de zeladoria, caldeireiro alpinista, encanador, guarda-vidas, montador de andaimes, operador de depósito, entre outras chances. Veja as vagas.
SINE DE LINHARES
Como se candidatar: os interessados devem procurar a agência, das 8 às 13 horas, no Center Norte Conceição, que fica na Rua Florentino Avidos, no bairro Conceição.
Vagas: 266. Há oportunidades para ajudante de produção, atendente recepcionista, assistente administrativo, auxiliar de mecânico de máquinas agrícolas, classificador de café, encarregado de obra, entre outras chances. Veja as vagas.
SINE DE SÃO MATEUS
Como se candidatar: os interessados devem procurar a unidade que funciona, das 8 às 17 horas, na Avenida José Tozzi, nº2616, Bairro Boa Vista.
Vagas: 348. Há oportunidades para ajudante de caminhão, auxiliar de obras, assistente de qualidade, assistente técnico, ajudante florestal, ajudante de obras, ceramista, caseiro, embalador, mecânico de manutenção de motocicleta, entre outras chances. Veja as vagas.
BALCÃO DE OPORTUNIDADE DE EMPREGO DE BAIXO GUANDU
Como se candidatar: os interessados devem procurar a unidade que funciona, das 8 às 17 horas, Rua Milagres Júnior, 119, Centro, próximo à praça do Jardim.
Vagas: 85. Há oportunidades para ajudante de caminhão, ajudante de expedição, atendente, auxiliar de expedição, auxiliar de produção, caixa, entregador, monitor de veículos, pedreiro, entre outras chances. Veja as vagas.
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