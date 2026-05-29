Samarco abre programa de estágio com oportunidades no ES

A Samarco está com inscrições abertas para o Programa de Estágio 2026. São 35 vagas para estudantes de níveis técnico e superior, com oportunidades distribuídas nas unidades de Ubu, em Anchieta (ES); Germano, em Mariana (MG); e em Belo Horizonte (MG). Os novos estagiários devem começar a atuar em outubro de 2026.





Podem participar os candidatos de cursos de nível superior a partir do 3º período e de nível técnico a partir do 1º módulo, desde que atendam aos demais pré-requisitos, como disponibilidade para estagiar por no mínimo um ano e morar em cidades próximas às unidades da empresa.