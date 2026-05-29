Samarco abre programa de estágio com oportunidades no ES

A Samarco está com inscrições abertas para o Programa de Estágio 2026. São 35 vagas para estudantes de níveis técnico e superior, com oportunidades distribuídas nas unidades de Ubu, em Anchieta (ES); Germano, em Mariana (MG); e em Belo Horizonte (MG). Os novos estagiários devem começar a atuar em outubro de 2026.
Podem participar os candidatos de cursos de nível superior a partir do 3º período e de nível técnico a partir do 1º módulo, desde que atendam aos demais pré-requisitos, como disponibilidade para estagiar por no mínimo um ano e morar em cidades próximas às unidades da empresa.
Os interessados podem se inscrever até o dia 12 de junho, no site oficial do programa.
O objetivo do programa é atrair novos talentos e proporcionar uma experiência prática alinhada aos desafios do negócio. Durante o estágio, os participantes atuam em equipes multidisciplinares, com a oportunidade de contribuir em projetos reais e desenvolver competências técnicas e comportamentais.
O programa é voltado para estudantes de diversas áreas do conhecimento, com início das atividades previsto para outubro de 2026.
A analista de Recursos Humanos da Samarco, Sara Esther Trindade, afirma que o programa reforça o compromisso da empresa com o aprendizado contínuo.
"Receber estagiários(as) é abrir espaço para novas ideias e promover trocas genuínas entre diferentes gerações. O programa fortalece nosso ambiente de aprendizado e contribui para a evolução da empresa", destaca.
Saiba mais sobre o programa de estágio da Samarco
Requisitos
Idade mínima de 18 anos completos
Disponibilidade para estagiar 30 horas semanais (6h/dia), por, no mínimo, um ano.
Previsão de formatura
Graduação 4 anos: 12/2027 a 07/2030.
Graduação 5 anos: 12/2028 a 07/2031.
Tecnólogo: 12/2027 a 12/2028.
Técnico: 06/2027 a 07/2028.
Cursos
Ensino superior: Administração, Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Ciência da Computação, Ciências Contábeis, Comunicação Social, Direito, Economia, Engenharias (Ambiental, Civil, da Computação, de Controle e Automação, de Minas, de Processo, de Produção, Elétrica, Geológica, Mecânica, Metalúrgica, Química e Urbana), Estatística, Finanças, Geografia, Geologia, Gestão Ambiental, Gestão de Recursos Humanos, Jornalismo, Psicologia, Publicidade e Propaganda, Relações Internacionais ou Sistema de Informação
Ensino técnico: Elétrica, Instrumentação, Mecânica, Meio Ambiente, Mineração ou Segurança do Trabalho.
- Tecnólogo: Meio Ambiente.
Localidades e jornada de trabalho
Anchieta (ES): segunda a sexta, das 7h30 às 14h30.
Belo Horizonte (MG): segunda a sexta, 6h/dia entre 8h e 18h (horário fixo a definir).
Mariana (MG): segunda a sexta, das 7h30 às 14h30.
O transporte fretado está disponível para pessoas residentes em:
Anchieta, Cariacica, Guarapari, Piúma, Viana, Vila Velha e Vitória (ES).
Barão de Cocais, Catas Altas, Mariana, Ouro Preto e Santa Bárbara (MG).
Benefícios
Bolsa-auxílio
Transporte fretado e/ou vale-transporte (conforme unidade de atuação e localidade de residência)
Almoço na empresa ou vale-refeição (conforme unidade de atuação)
Plano de saúde
Seguro contra acidentes pessoais