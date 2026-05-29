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Jovens talentos

Samarco abre programa de estágio com oportunidades no ES

Podem participar estudantes de nível superior a partir do 3º período e de nível técnico a partir do 1º módulo

Publicado em 29 de Maio de 2026 às 12:28

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

29 mai 2026 às 12:28
Jefferson Rocio

A Samarco está com inscrições abertas para o Programa de Estágio 2026. São 35 vagas para estudantes de níveis técnico e superior, com oportunidades distribuídas nas unidades de Ubu, em Anchieta (ES); Germano, em Mariana (MG); e em Belo Horizonte (MG). Os novos estagiários devem começar  a atuar em outubro de 2026.


Podem participar os candidatos de cursos de nível superior a partir do 3º período e de nível técnico a partir do 1º módulo, desde que atendam aos demais pré-requisitos, como disponibilidade para estagiar por no mínimo um ano e morar em cidades próximas às unidades da empresa.

Os interessados podem se inscrever até o dia 12 de junho, no site oficial do programa. 


O objetivo do programa é atrair novos talentos e proporcionar uma experiência prática alinhada aos desafios do negócio. Durante o estágio, os participantes atuam em equipes multidisciplinares, com a oportunidade de contribuir em projetos reais e desenvolver competências técnicas e comportamentais.

O programa é voltado para estudantes de diversas áreas do conhecimento, com início das atividades previsto para outubro de 2026. 


A analista de Recursos Humanos da Samarco, Sara Esther Trindade, afirma que o programa reforça o compromisso da empresa com o aprendizado contínuo.


 "Receber estagiários(as) é abrir espaço para novas ideias e promover trocas genuínas entre diferentes gerações. O programa fortalece nosso ambiente de aprendizado e contribui para a evolução da empresa", destaca.

Saiba mais sobre o programa de estágio da Samarco

  • Requisitos

  • Idade mínima de 18 anos completos

  • Disponibilidade para estagiar 30 horas semanais (6h/dia), por, no mínimo, um ano.

  • Previsão de formatura

  • Graduação 4 anos: 12/2027 a 07/2030.

  • Graduação 5 anos: 12/2028 a 07/2031.

  • Tecnólogo: 12/2027 a 12/2028.

  • Técnico: 06/2027 a 07/2028.

  • Cursos 

  • Ensino superior: Administração, Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Ciência da Computação, Ciências Contábeis, Comunicação Social, Direito, Economia, Engenharias (Ambiental, Civil, da Computação, de Controle e Automação, de Minas, de Processo, de Produção, Elétrica, Geológica, Mecânica, Metalúrgica, Química e Urbana), Estatística, Finanças, Geografia, Geologia, Gestão Ambiental, Gestão de Recursos Humanos, Jornalismo, Psicologia, Publicidade e Propaganda, Relações Internacionais ou Sistema de Informação

  • Ensino técnico: Elétrica, Instrumentação, Mecânica, Meio Ambiente, Mineração ou Segurança do Trabalho.

  • Tecnólogo: Meio Ambiente.

  • Localidades e jornada de trabalho

  • Anchieta (ES): segunda a sexta, das 7h30 às 14h30.

  • Belo Horizonte (MG): segunda a sexta, 6h/dia entre 8h e 18h (horário fixo a definir).

  • Mariana (MG): segunda a sexta, das 7h30 às 14h30.


  • O transporte fretado está disponível para pessoas residentes em:

  • Anchieta, Cariacica, Guarapari, Piúma, Viana, Vila Velha e Vitória (ES).

  •  Barão de Cocais, Catas Altas, Mariana, Ouro Preto e Santa Bárbara (MG).

  • Benefícios

  • Bolsa-auxílio

  • Transporte fretado e/ou vale-transporte (conforme unidade de atuação e localidade de residência)

  • Almoço na empresa ou vale-refeição (conforme unidade de atuação)

  • Plano de saúde

  • Seguro contra acidentes pessoais

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