Simac, Vale e outras 12 empresas abrem vagas de emprego na Grande Vitória

Quem deseja trabalhar em grandes empresas deve ficar atento. Isso porque 14 indústrias da Grande Vitória estão com vagas de emprego, estágio e aprendizagem. Os processos seletivos são abertos a profissionais de diversos níveis de escolaridade.
Para participar das seleções, é necessário realizar o cadastro na página de carreiras das organizações. Vale lembrar que as vagas divulgadas podem sofrer alterações à medida que forem sendo preenchidas.
Confira as vagas
ADCOS
Como se candidatar: os interessados devem fazer cadastro na página de carreira da empresa.
Vagas:
Auxiliar de logística (Cariacica)
Vendedor de loja
BIANCOGRÊS
Como se candidatar: os interessados devem fazer cadastro na página de carreira da empresa.
Vagas: todas para Serra
Analista Fiscal
Estágio de Engenharia
Comprador
Auxiliar de serviços gerais - Pcd
Analista de processos e qualidade
Eletromecânico E
Estagiário de recrutamento e seleção
Controlador de processo
Promotor de vendas
Auxiliar de descarga de Mpm
Estagiário de Nutrição
Operador industrial
Operador de classificação
Auxiliar de limpeza industrial
Analista de recrutamento e seleção
Auxiliar de serviços gerais
CEDISA
Como se candidatar: os interessados devem fazer cadastro na página de carreira da empresa.
Vagas: todas para Serra
Assistente de almoxarifado
Assistente de departamento pessoal
Auxiliar de armazenista
Auxiliar de produção
Auxiliar de serviços gerais
Consultor de vendas interno
Vendedor externo
COCA-COLA ANDINA
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Vagas: todas para Cariacica
Ajudante de entregas
Almoxarife
Aprendiz
Assistente administrativo de vendas pcd
Assistente administrativo equipamentos pcd
Assistente administrativo frete pcd
Instrutor de frota
Operador empilhadeira
Pedreiro
Repositor
FIBRASA
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Vagas: todas para Serra
Analista logístico
Engenheiro civil
Engenheiro elétrico
Operador de produção
Técnico mecânico
FORTBRAS
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Vagas: a maioria para Serra
Analista de logística
Analista de suporte pleno
Aprendiz administrativo
Aprendiz administrativo (Vila Velha)
Aprendiz logística (Vila Velha)
Aprendiz
Aprendiz logística
Assistente administrativo
Assistente comercial
Assistente de cobrança
Assistente de SAC
Auxiliar administrativo(a) | Caixa
Auxiliar administrativo(a) (Viana, Vila Velha)
Auxiliar administrativo(a) | caixa (Viana)
Auxiliar Administrativo(a) (Vila Velha)
Auxiliar de estoque (Vila Velha)
Auxiliar de logística
Coordenador(a) de operações digitais
Mecânico
Mecânico PL (Vitória)
Mecânico Sr (Cariacica)
Motorista entregador(a) (Viana)
Operador(a) de empilhadeira
Operador(a) de logística (Vila Velha)
FORTLEV
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Vagas: todas para Serra
Analista de exportação pl
Analista fiscal junior
Analista logístico de dados pl
Assistente administrativo
Assistente de recursos humanos
Assistente financeiro
Assistente fiscal
Auxiliar de produção - pvc
Consultor de vendas
Estagiário(a) - sesmt
Estagiário de planejamento e controle de produção
Estagiário instalações e serviços
Programa trainee Fortlev - logística
Projetista jr - elétrica
Supervisor financeiro
Técnico de infraestrutura de TI
GRUPO ARGALIT
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Vagas: todas para Viana
Supervisor de marketing
Consultor de vendas interno
NESTLÉ
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Vagas: todas para Vila Velha
Analista programação produção Jr
Administrativo
Estágio em Manutenção Mecânica
Programa de Estágio / Programa de Aprendiz
REAL CAFÉ
Como se candidatar: os interessados devem fazer cadastro na página de carreira da empresa.
Vagas: todas para Viana
Aprendiz de serviços administrativos
Assistente de controladoria
Assistente de gente e gestão
Auxiliar de higienização
Auxiliar de operações logísticas
Técnico de planejamento e manutenção PL
Técnico manutenção mecânica PL
SIMEC
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Vagas: todas para Cariacica
Assistente de administração de pessoal
Caldeireiro soldador - novo laminador
Estágio nível superior engenharia mecânica/produção
Estágio nível técnico em mecânica
Inspetor de tarugos
Mecânico de manutenção
Oficial de manutenção - novo laminador
Operador de laminação
Operador de ponte rolante
Operador refratário
Técnico de assistência técnica
Técnico em automação
Técnico em comunicação
Técnico laboratório de ensaios mecânicos
Tecnico manutenção eletrica - novo laminador
VALE
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Vagas: todas para Vitória
Estágio superior 6 h -vale/espírito santo
Analista tecnologia da informação sênior
Engenheiro senior
Engenheiro pleno
Analista tecnologia da informação pleno
Engenheiro especialista
VIMINAS
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Vagas: todas para Serra
Estagiário de marketing
Mecânico de manutenção
Coordenador de produção
Auxiliar de almoxarifado
Analista de folha de pagamento
Analista de faturamento
Auxiliar de expedição
Auxiliar de produção
ZUCCHI LUXURY STONES
Como se candidatar: os interessados devem fazer cadastro na página de carreira da empresa.
Vagas: todas para Serra
Analista de comércio exterior
Representante comercial
Estagiário financeiro
Estagiário de mecânica
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