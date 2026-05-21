Simac, Vale e outras 12 empresas abrem vagas de emprego na Grande Vitória

Quem deseja trabalhar em grandes empresas deve ficar atento. Isso porque 14 indústrias da Grande Vitória estão com vagas de emprego, estágio e aprendizagem. Os processos seletivos são abertos a profissionais de diversos níveis de escolaridade.





Para participar das seleções, é necessário realizar o cadastro na página de carreiras das organizações. Vale lembrar que as vagas divulgadas podem sofrer alterações à medida que forem sendo preenchidas.