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Simac, Vale e outras 12 empresas abrem vagas de emprego na Grande Vitória

Também há oportunidades para aprendiz e estágio; confira as vagas e como se inscrever

Publicado em 21 de Maio de 2026 às 14:43

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

21 mai 2026 às 14:43
Entrada da Vale pela portaria de Camburi, principal da unidade
Entrada da Vale pela portaria de Camburi, principal da unidade Vitor Nogueira

Quem deseja trabalhar em grandes empresas deve ficar atento. Isso porque 14 indústrias da Grande Vitória estão com vagas de emprego, estágio e aprendizagem. Os processos seletivos  são abertos a profissionais de diversos níveis de escolaridade.


Para participar das seleções, é necessário realizar o cadastro na página de carreiras das organizações. Vale lembrar que as vagas divulgadas podem sofrer alterações à medida que forem sendo preenchidas.

Confira as vagas

ADCOS

Como se candidatar: os interessados devem fazer cadastro na página de carreira da empresa. 


Vagas: 

Auxiliar de logística (Cariacica)

Vendedor de loja

BIANCOGRÊS

Como se candidatar: os interessados devem fazer cadastro na página de carreira da empresa. 


Vagas: todas para Serra

Analista Fiscal

Estágio de Engenharia

Comprador

Auxiliar de serviços gerais - Pcd

Analista de processos e qualidade

Eletromecânico E

Estagiário de recrutamento e seleção

Controlador de processo

Promotor de vendas

Auxiliar de descarga de Mpm

Estagiário de Nutrição

Operador industrial

Operador de classificação

Auxiliar de limpeza industrial

Analista de recrutamento e seleção

Auxiliar de serviços gerais


CEDISA

Como se candidatar: os interessados devem fazer cadastro na página de carreira da empresa. 


Vagas: todas para Serra

Assistente de almoxarifado

Assistente de departamento pessoal

Auxiliar de armazenista 

Auxiliar de produção 

Auxiliar de serviços gerais

Consultor de vendas interno

Vendedor externo 

COCA-COLA ANDINA

Como se candidatar: os interessados devem fazer cadastro na página de carreira da empresa. 


Vagas: todas para Cariacica

Ajudante de entregas 

Almoxarife 

Aprendiz 

Assistente administrativo de vendas pcd 

Assistente administrativo equipamentos pcd 

Assistente administrativo frete pcd 

Instrutor de frota 

Operador empilhadeira

Pedreiro 

Repositor

FIBRASA

Como se candidatar: os interessados devem fazer cadastro na página de carreira da empresa.  


Vagas: todas para Serra

Analista logístico

Engenheiro civil

Engenheiro elétrico

Operador de produção

Técnico mecânico

FORTBRAS

Como se candidatar: os interessados devem fazer cadastro na página de carreira da empresa. 


Vagas: a maioria para Serra

Analista de logística

Analista de suporte pleno 

Aprendiz administrativo

Aprendiz administrativo (Vila Velha)

Aprendiz logística (Vila Velha)

Aprendiz

Aprendiz logística

Assistente administrativo 

Assistente comercial 

Assistente de cobrança 

Assistente de SAC 

Auxiliar administrativo(a) | Caixa 

Auxiliar administrativo(a) (Viana, Vila Velha)

Auxiliar administrativo(a) | caixa (Viana)

Auxiliar Administrativo(a) (Vila Velha)

Auxiliar de estoque (Vila Velha)

Auxiliar de logística 

Coordenador(a) de operações digitais 

Mecânico 

Mecânico PL (Vitória)

Mecânico Sr (Cariacica)

Motorista entregador(a) (Viana)

Operador(a) de empilhadeira 

Operador(a) de logística (Vila Velha)

FORTLEV

Como se candidatar: os interessados devem fazer cadastro na página de carreira da empresa. 


Vagas: todas para Serra

Analista de exportação pl

Analista fiscal junior

Analista logístico de dados pl

Assistente administrativo

Assistente de recursos humanos

Assistente financeiro

Assistente fiscal

Auxiliar de produção - pvc

Consultor de vendas

Estagiário(a) - sesmt

Estagiário de planejamento e controle de produção

Estagiário instalações e serviços

Programa trainee Fortlev - logística 

Projetista jr - elétrica

Supervisor financeiro

Técnico de infraestrutura de TI

GRUPO ARGALIT

Como se candidatar: os interessados devem fazer cadastro na página de carreira da empresa. 


Vagas: todas para Viana

Supervisor de marketing

Consultor de vendas interno

NESTLÉ

Como se candidatar: os interessados devem fazer cadastro na página de carreira da empresa. 


Vagas: todas para Vila Velha

Analista programação produção Jr​

Administrativo

Estágio em Manutenção Mecânica

Programa de Estágio / Programa de Aprendiz

REAL CAFÉ

Como se candidatar: os interessados devem fazer cadastro na página de carreira da empresa. 


Vagas: todas para Viana

Aprendiz de serviços administrativos

Assistente de controladoria

Assistente de gente e gestão

Auxiliar de higienização

Auxiliar de operações logísticas

Técnico de planejamento e manutenção PL

Técnico manutenção mecânica PL

SIMEC

Como se candidatar: os interessados devem fazer cadastro na página de carreira da empresa. 


Vagas: todas para Cariacica

Assistente de administração de pessoal

Caldeireiro soldador - novo laminador

Estágio nível superior engenharia mecânica/produção

Estágio nível técnico em mecânica

Inspetor de tarugos

Mecânico de manutenção

Oficial de manutenção - novo laminador

Operador de laminação

Operador de ponte rolante

Operador refratário

Técnico de assistência técnica

Técnico em automação

Técnico em comunicação

Técnico laboratório de ensaios mecânicos

Tecnico manutenção eletrica - novo laminador

VALE

Como se candidatar: os interessados devem fazer cadastro na página de carreira da empresa. 


Vagas: todas para Vitória

Estágio superior 6 h -vale/espírito santo

Analista tecnologia da informação sênior

Engenheiro senior

Engenheiro pleno

Analista tecnologia da informação pleno

Engenheiro especialista

VIMINAS

Como se candidatar: os interessados devem fazer cadastro na página de carreira da empresa. 


Vagas: todas para Serra

Estagiário de marketing

Mecânico de manutenção 

Coordenador de produção

Auxiliar de almoxarifado

Analista de folha de pagamento

Analista de faturamento

Auxiliar de expedição

Auxiliar de produção

ZUCCHI LUXURY STONES

Como se candidatar: os interessados devem fazer cadastro na página de carreira da empresa. 


Vagas: todas para Serra

Analista de comércio exterior

Representante comercial

Estagiário financeiro

Estagiário de mecânica

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