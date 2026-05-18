Mais de 6.370 vagas de emprego abertas nesta segunda-feira (18) no ES

As agências do Sine e do Trabalhador do Espírito Santo têm 6.377 vagas de emprego e estágio disponíveis nesta segunda-feira (18). Os interessados devem procurar as unidades, sem esquecer de levar os documentos pessoais.
As oportunidades são atualizadas diariamente e podem ser retiradas do sistema à medida que forem preenchidas. Há postos para trabalhar na indústria, supermercado, comércio, construção civil, entre outros setores.
Confira as vagas
AGÊNCIA DO TRABALHADOR DE CARIACICA
Como se candidatar: Não há necessidade de agendamento prévio. A agência vai funcionar em um novo local: o Centro Administrativo, localizado na avenida Alice Coutinho, em Vera Cruz, ao lado da Câmara Municipal de Cariacica, das 8 às 18 horas. Por meio do WhatsApp da agência, os candidatos também poderão ter acesso às listas das vagas de emprego, acompanhar o processo seletivo e tirar dúvidas sobre agendamento e como se candidatar às vagas oferecidas semanalmente. Os munícipes podem enviar mensagens para o número (27) 98831-6008, de segunda a sexta, das 8h às 16 horas.
Vagas: 1.000, sendo 60 para pessoas com deficiência. Há oportunidades para ajudante geral, atendente de balcão, vendedora, auxiliar administrativo, entre outros postos. Veja as vagas.
SINE DE CARIACICA
Como se candidatar: o trabalhador deve procurar a agência que funciona no Faça Fácil, Av. Aloizio Santos, 500, Santo André, Cariacica, das 8h às 17h
Vagas: 1.192. Há oportunidades para açougueiro, ajudante de carga e descarga, ajudante de motorista, amarrador de embarcações, atendente de lojas, auxiliar operacional de logística, conferente de logística, entre outras chances. Veja as vagas.
SINE DE VILA VELHA
Como se candidatar: os interessados devem procurar a unidade, que funciona na Vila do Empreendedor, no subsolo do Boulevard Shopping, das 8h às 17h.
Vagas: 1.338. Há oportunidades para ajudante de estruturas metálicas, ajudante de obras, assistente administrativo, auxiliar de limpeza, carpinteiro de obras, estampador de tecidos, motorista carreteiro, técnico de rede, entre outras chances. Veja as vagas.
SINE DA SERRA
Como se candidatar: os interessados devem comparecer na agência, localizada no bairro Portal de Jacaraípe, no Pró-cidadão, das 8 às 17 horas.
Vagas: 874. Há oportunidades para ajudante de cozinha, armador de estrutura de concreto armado, auxiliar de limpeza, auxiliar de logística, bombeiro hidráulico, cozinheiro geral, cumim, estoquista, instrutor de informática, entre outras chances. Veja as vagas.
SINE DE VITÓRIA
Como se candidatar: os interessados devem procurar a agência que funciona na Casa do Cidadão, Avenida Maruípe, 2.544, Itararé, das 8h às 17h.
Vagas: 290. Há oportunidades para ajudante de carga e descarga, atendente de padaria, costureira em geral, passador a ferro a vapor, técnico mecânico em ar condicionado, entre outras chances. Para verificar as oportunidades do Sine de Vitória, é necessário utilizar o filtro disponível na página. Veja as vagas.
SINE DE ANCHIETA
Como se candidatar: os interessados podem procurar a agência, das 8 às 17 horas, na Casa do Cidadão, Av. Marechal Deodoro da Fonseca, 767, Centro.
Vagas: 22. Há oportunidades para padeiro, garçom, cozinheiro, doméstica, acabador de marmoraria, entre outras chances. Veja as vagas.
AGÊNCIA DO TRABALHADOR DE MARATAÍZES
Como se candidatar: o atendimento aos candidatos ocorre na Av. Rubens Rangel, nº 1489, Ed. Itamaraty, Cidade Nova, das 8 às 17 horas.
Vagas: 93. Há oportunidades para auxiliar de linha de produção, embalador a mão, encarregado de açougue, operador de caixa, operador de caldeira, entre outras chances. Veja as vagas.
SINE DE ARACRUZ
Como se candidatar: o atendimento aos candidatos ocorre na Rua José Coutinho da Rocha, nº 140, bairro Vila Rica, das 8 às 17 horas.
Vagas: 458. Há oportunidades para ajudante de cozinha, ajudante florestal, atendente de padaria, caldeireiro, eletromecânico, enfermeiro assistencial, lixador ou esmerilhador, operador de processamento, pedreiro, entre outras chances. Veja as vagas.
SINE DE LINHARES
Como se candidatar: os interessados devem procurar a agência, das 8 às 13 horas, no Center Norte Conceição, que fica na Rua Florentino Avidos, no bairro Conceição.
Vagas: 261. Há oportunidades para ajudante de obras, auxiliar de logística, eletricista automotivo, mecânico de caminhões, operador de empilhadeira, técnico de planejamento, trabalhador rural, entre outras chances. Veja as vagas.
SINE DE SÃO MATEUS
Como se candidatar: os interessados devem procurar a unidade que funciona, das 8 às 17 horas, na Avenida José Tozzi, nº2616, Bairro Boa Vista.
Vagas: 407. Há oportunidades para assistente de qualidade, ajudante de carga e descarga, auxiliar operacional, assistente administrativo, balconista de frios, eletricista, farmacêutico, pedreiro, entre outras chances. Veja as vagas.
SINE DE COLATINA
Como se candidatar: os interessados devem procurar a unidade que funciona, das 8 às 17 horas, na Av. Getúlio Vargas, 98, Centro.
Vagas: 92. Há oportunidades para ajudante de obras, atendente de lanchonete, carpinteiro, engenheiro civil, mecânico eletricista de automóveis, promotor de vendas, vigia, entre outras chances. Veja as vagas.
SINE DE NOVA VENÉCIA
Como se candidatar: os interessados devem procurar a unidade que funciona, das 8 às 17 horas, na Rua Jussara, 10, Margareth.
Vagas: 100. Há oportunidades para atendente, auxiliar de produção, eletricista de manutenção, ensacador, mecânico, operador de máquinas pesadas, entre outras chances. Veja as vagas.
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