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Carreira pública

Câmaras do ES e agência federal: 17 mil vagas em concursos e seleções

Há postos para trabalhar como guarda municipal, professor, médico, agente comunitário de saúde, técnico de enfermagem, entre outras oportunidades

Publicado em 17 de Maio de 2026 às 16:57

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

17 mai 2026 às 16:57
Prefeitura de Água Doce do Norte
Prefeitura de Água Doce do Norte Reprodução/Google Street View

Mais de 17 mil vagas estão abertas em 206 concursos públicos e processos seletivos em todo o país. Também há formação de cadastro de reserva em cargos efetivos e temporários. 


Podem participar dos certames e das seleções candidatos de todos os níveis de escolaridade. Os salários podem chegar a R$ 35 mil. 


As vagas são destinadas à contratação de servidores em governos estaduais e municipais, instituições de ensino, câmaras, Justiça, polícias militares, entre outros órgãos.


A Câmara e a Prefeitura de Água Doce do Norte, no Noroeste do Espírito Santo, vão abrir concursos públicos para contratação de servidores efetivos. Ao todo, serão ofertadas 318 vagas, com remuneração que pode chegar a R$ 5 mil mensais. As inscrições poderão ser feitas de 26 de maio a 26 de junho.

A Câmara de Montanha, cidade que fica na Região Norte do Estado, lançou edital de concurso com 13 postos para cargos de vários níveis de escolaridade. Os ganhos chegam a R$ 6.500. O atendimento aos candidatos ocorre de 18 de maio a 18 de junho. 


Já a Câmara de Santa Maria de Jetibá prorrogou o prazo de inscrição do certame, que oferece seis vagas. O salário é de até R$ 8.384. O novo prazo segue até 8 de junho. 


A Prefeitura de Ibiraçu, município que fica no Norte do Espírito Santo, está com inscrições abertas para o concurso público com 200 vagas, além da formação de cadastro de reserva em funções de níveis fundamental, médio, técnico e superior. Os salários variam de R$ 1.628,24 a R$ 10.805,88. Os interessados podem se inscrever até 28 de maio de 2026.

Em Aracruz, o Serviço Autônomo de Água e Esgoto (Saae) tem três oportunidades disponíveis no processo seletivo. Os cargos de níveis fundamental, médio e técnico oferecem salário de até R$ 2.845. O prazo segue até 25 de maio. 


Também estão abertas as inscrições para a contratação temporária de profissionais de todos os níveis de escolaridade na Prefeitura de Santa Maria de Jetibá. Os ganhos variam de R$ 1.639 a R$ 9.937. O atendimento aos candidatos ocorre até 22 de maio. 


A NAV Brasil Serviços de Navegação Aérea S.A. (NAV Brasil), estatal federal responsável pelos serviços de navegação aérea, lançou edital de concurso com 130 vagas imediatas. Os salários iniciais variam de R$ 4.632,10 a R$ 10.868,68. As inscrições podem ser feitas até 28 de maio.

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