Câmaras do ES e agência federal: 17 mil vagas em concursos e seleções

Mais de 17 mil vagas estão abertas em 206 concursos públicos e processos seletivos em todo o país. Também há formação de cadastro de reserva em cargos efetivos e temporários.





Podem participar dos certames e das seleções candidatos de todos os níveis de escolaridade. Os salários podem chegar a R$ 35 mil.





As vagas são destinadas à contratação de servidores em governos estaduais e municipais, instituições de ensino, câmaras, Justiça, polícias militares, entre outros órgãos.



A Câmara e a Prefeitura de Água Doce do Norte, no Noroeste do Espírito Santo, vão abrir concursos públicos para contratação de servidores efetivos. Ao todo, serão ofertadas 318 vagas, com remuneração que pode chegar a R$ 5 mil mensais. As inscrições poderão ser feitas de 26 de maio a 26 de junho.