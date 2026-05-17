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Audax São Mateus e Rio Branco VN empatam na reabertura do Sernamby

Resultado mantém times fora da zona de classificação para as semifinais da Copa ES

Publicado em 17 de Maio de 2026 às 17:27

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 mai 2026 às 17:27
Audax São Mateus x Rio BrancoVN, pela Copa Espírito Santo 2026

Além de Vilavelhense e Porto Vitória, o domingo da Copa Espírito Santo 2026 também teve o confronto entre Audax São Mateus e Rio Branco VN. No jogo de reabertura do Estádio Sernamby, as duas equipes não saíram do 0 a 0.


O resultado de empate manteve Rio Branco VN e Audax São Mateus fora da zona de classificação. Ambos têm os mesmos quatro ganhos do Rio Branco-ES, primeiro time dentro do G-4. No entanto, o Brancão Polenteiro e o time do Norte do Estado têm um saldo de gols inferior ao Capa-Preta.


A Copa Espírito Santo 2026 prossegue no próximo final de semana, com os jogos da quinta rodada da primeira fase. Na sexta-feira, às 19h, o Audax São Mateus enfrenta o Porto Vitória, no Estádio Kleber Andrade, em Cariacica. No domingo, às 15h, o Rio Branco VN recebe o Serra, no Olimpio Perim, em Venda Nova do Imigrante.

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