Audax São Mateus e Rio Branco VN empatam na reabertura do Sernamby

Além de Vilavelhense e Porto Vitória, o domingo da Copa Espírito Santo 2026 também teve o confronto entre Audax São Mateus e Rio Branco VN. No jogo de reabertura do Estádio Sernamby, as duas equipes não saíram do 0 a 0.





O resultado de empate manteve Rio Branco VN e Audax São Mateus fora da zona de classificação. Ambos têm os mesmos quatro ganhos do Rio Branco-ES, primeiro time dentro do G-4. No entanto, o Brancão Polenteiro e o time do Norte do Estado têm um saldo de gols inferior ao Capa-Preta.





A Copa Espírito Santo 2026 prossegue no próximo final de semana, com os jogos da quinta rodada da primeira fase. Na sexta-feira, às 19h, o Audax São Mateus enfrenta o Porto Vitória, no Estádio Kleber Andrade, em Cariacica. No domingo, às 15h, o Rio Branco VN recebe o Serra, no Olimpio Perim, em Venda Nova do Imigrante.