Casos de assassinatos brutais chamam a atenção pela violência na Serra

Dois crimes brutais foram registrados na Serra com poucas horas de diferença. Na madrugada de sábado (16), mãe e filha foram assassinadas a golpes de facão no bairro Residencial Centro da Serra. Durante a tarde, outra mãe encontrou o corpo da própria filha enterrado no quintal, em Serra Dourada I.
E os assassinatos, que chamam a atenção pelo nível de violência, não foram aleatórios. Em ambos os casos, os principais suspeitos do crime são membros da família, que não deram chance real de defesa às vítimas.
O principal suspeito de assassinar Michele Germano Sales, de 40 anos, e Milena de Paula Silva Germano, de 24, a golpes de facão seria o companheiro de Michele, que fugiu e ainda não foi localizado. Uma vez que a Polícia Civil ainda não confirmou a identidade dele, o nome não está sendo divulgado.
Imagens de câmeras de videomonitoramento da região captaram os momentos que antecederam a morte a sangue frio. Às 4h37, o assassino aparece correndo atrás de Michele, enquanto tenta golpeá-la. Um minuto depois, às 4h38, ele aparece voltando sozinho. As imagens serão analisadas pela investigação.
A Polícia Científica realizou perícia no local e o caso é investigado pelo Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DEHPP). A dinâmica do crime e a motivação ainda não foram divulgadas.
Já a manicure Miriam Soares de Oliveira, 39 anos, foi morta a pauladas pelo próprio irmão, Abraão de Oliveira Soares, 42, que confessou o crime. A vítima ficou desaparecida por quatro dias antes que a mãe deles, Magali Morais de Oliveira Soares, 65, sentisse um cheiro forte enquanto lavava roupas no quintal.
Ao remexer no canteiro de plantas, encontrou o corpo. Ela chamou a polícia, sem comentar com Abraão, já desconfiada que o próprio filho havia matado a irmã devido às constantes brigas entre os dois. Quando os policiais chegaram e o interrogaram, ele admitiu o crime.
Magali contou que Miriam havia desaparecido na última terça-feira (12) e a família estava desesperada à sua procura. Vários panfletos chegaram a ser espalhados pela Grande Vitória na esperança de localizar a manicure.
Ainda segundo relatos da mãe, os irmãos estavam sozinhos em casa no dia do crime, e Magali acredita que as plantas das quais Miriam cuidava podem ter desencadeado a discussão. Informações da polícia indicam que Abraão matou a manicure a pauladas e conseguiu enterrar o corpo antes de a família retornar para a residência.
Após ser encaminhado à delegacia, Abraão foi autuado em flagrante por ocultação de cadáver e deverá ser indiciado por homicídio no decorrer das investigações.
Em consulta aos sistemas policiais, foi verificado ainda que ele já possuía histórico de ocorrência relacionada ao crime de ameaça. E, para a mãe, que disse não ter qualquer intenção de visitar Abraão na prisão, o crime foi premeditado, considerando a relação conturbada dos filhos.