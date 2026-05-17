Casos de assassinatos brutais chamam a atenção pela violência na Serra

Dois crimes brutais foram registrados na Serra com poucas horas de diferença. Na madrugada de sábado (16), mãe e filha foram assassinadas a golpes de facão no bairro Residencial Centro da Serra. Durante a tarde, outra mãe encontrou o corpo da própria filha enterrado no quintal, em Serra Dourada I.





E os assassinatos, que chamam a atenção pelo nível de violência, não foram aleatórios. Em ambos os casos, os principais suspeitos do crime são membros da família, que não deram chance real de defesa às vítimas.





O principal suspeito de assassinar Michele Germano Sales, de 40 anos, e Milena de Paula Silva Germano, de 24, a golpes de facão seria o companheiro de Michele, que fugiu e ainda não foi localizado. Uma vez que a Polícia Civil ainda não confirmou a identidade dele, o nome não está sendo divulgado.





Imagens de câmeras de videomonitoramento da região captaram os momentos que antecederam a morte a sangue frio. Às 4h37, o assassino aparece correndo atrás de Michele, enquanto tenta golpeá-la. Um minuto depois, às 4h38, ele aparece voltando sozinho. As imagens serão analisadas pela investigação.





A Polícia Científica realizou perícia no local e o caso é investigado pelo Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DEHPP). A dinâmica do crime e a motivação ainda não foram divulgadas.