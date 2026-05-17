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Fiscalização

Guarda flagra carro com armas e mais de mil munições durante blitz em Vitória

A abordagem foi feita a um motorista com sinais de embriaguez na Avenida Fernando Ferrari; ele foi levado para a delegacia

Publicado em 17 de Maio de 2026 às 13:34

Redação

Redação

Publicado em 

17 mai 2026 às 13:34
Durante abordagem, agentes da Guarda Municipal de Vitória encontraram arma e munição no veículo do suspeito
Durante abordagem, agentes da Guarda Municipal de Vitória encontraram arma e munição no veículo do suspeito Guarda Municipal

Durante uma blitz de trânsito na madrugada de sábado (16), a Guarda Municipal de Vitória deteve um homem, de 47 anos, após encontrar um rifle, uma pistola e mais de mil munições no veículo. O suspeito também apresentava sinais de embriaguez.


A abordagem foi realizada na Avenida Fernando Ferrari, em Goiabeiras, na Capital.  "O motorista apresentava sinais visíveis de embriaguez, como fala desconexa, dificuldade de locomoção e forte odor etílico. Ele se recusou a realizar o teste do bafômetro, mas a equipe realizou o auto de constatação de embriaguez e o conduziu para a delegacia", explicou a comandante Fabiana Gonçalves, que estava à frente da operação.


Conforme informações da Guarda Municipal, durante a fiscalização no veículo, os agentes encontraram um rifle semiautomático calibre .22, uma pistola calibre 6.35, dois carregadores e mais de mil munições de diversos calibres. 


Aos agentes, o motorista afirmou ter registro de CAC (Colecionador, Atirador Desportivo e Caçador), mas não apresentou a documentação comprobatória no momento da abordagem. Além disso, ainda segundo a Guarda Municipal, a pistola encontrada não possuía registro. Ele foi conduzido para a 1ª Delegacia Regional de Vitória. 


A Polícia Civil foi procurada para informar mais detalhes sobre o caso, mas ainda não deu retorno. O espaço segue aberto para eventual manifestação. 

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