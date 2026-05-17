Visitamos o novo trecho revitalizado da orla de São Pedro; veja vídeo

A Gazeta visitou o novo trecho da orla de São Pedro, cuja revitalização foi entregue aos moradores na noite de sábado (16) (confira acima). A nova etapa das obras conecta os bairros Resistência e Nova Palestina e integra um projeto de urbanização que prevê mais de quatro quilômetros de intervenções na área.





O trecho liberado possui aproximadamente dois quilômetros de extensão e recebeu obras de infraestrutura voltadas à mobilidade urbana, lazer e valorização ambiental. Entre as melhorias executadas estão a implantação de ciclovia, novas calçadas, reorganização das vias, áreas de estacionamento, canteiros e espaços de convivência.





A revitalização também inclui um passeio contínuo à beira-mar, com instalação de deques, arquibancadas adaptadas ao nível da maré e rampas de acesso para embarcações de pequeno porte. Os passeios públicos foram requalificados com piso intertravado.