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Reurbanização

Visitamos o novo trecho revitalizado da orla de São Pedro; veja vídeo

Intervenções incluem ciclovia, áreas de convivência, melhorias viárias e recuperação ambiental na região

Publicado em 17 de Maio de 2026 às 13:47

Redação

Redação

Publicado em 

17 mai 2026 às 13:47

A Gazeta visitou o novo trecho da orla de São Pedro, cuja revitalização foi entregue aos moradores na noite de sábado (16) (confira acima). A nova etapa das obras conecta os bairros Resistência e Nova Palestina e integra um projeto de urbanização que prevê mais de quatro quilômetros de intervenções na área.


O trecho liberado possui aproximadamente dois quilômetros de extensão e recebeu obras de infraestrutura voltadas à mobilidade urbana, lazer e valorização ambiental. Entre as melhorias executadas estão a implantação de ciclovia, novas calçadas, reorganização das vias, áreas de estacionamento, canteiros e espaços de convivência.


A revitalização também inclui um passeio contínuo à beira-mar, com instalação de deques, arquibancadas adaptadas ao nível da maré e rampas de acesso para embarcações de pequeno porte. Os passeios públicos foram requalificados com piso intertravado.

Confira o resultado da revitalização da Orla de São Pedro
Confira o resultado da revitalização da Orla de São Pedro Divulgação/PMV

Além da reurbanização viária, o projeto contempla a construção de uma passarela para circulação de pedestres e ciclistas entre os dois bairros, reforço da iluminação pública, implantação de sistema de drenagem e ações de recuperação do manguezal da região.


As intervenções também receberam serviços de paisagismo e ampliação da arborização urbana.

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