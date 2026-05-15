Tapetes de Corpus Christi: fiéis ensinam técnica a novos voluntários em Castelo

Para a celebração de Corpus Christi em Castelo, marcada para o próximo dia 4 de junho, oficinas já ensinam as técnicas utilizadas na montagem dos tradicionais quadros e passadeiras que vão colorir as ruas da cidade durante a festa religiosa. A celebração está entre as 10 maiores manifestações religiosas do país.





Entre moldes, desenhos e pigmentos coloridos, voluntários se reúnem meses antes para aprender as técnicas que dão vida aos tapetes confeccionados para a celebração. Mais do que ensinar arte, o objetivo é garantir que a tradição continue viva nas próximas gerações.





“Eu já sou a segunda geração do Corpus Christi, e a ideia é criar uma terceira, uma quarta geração, para que nunca morra. Porque, se tirar o Corpus Christi de Castelo, você está tirando a identidade da cidade”, afirma Luciano Travaglia, presidente do Instituto Cultural Irmã Vicenza.