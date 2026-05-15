Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Fiscalização

BR 101 no ES será monitorada por câmeras para agilizar socorro a acidentes

O sistema de videomonitoramento deverá ajudar a identificar com mais rapidez acidentes, panes e outras ocorrências ao longo da rodovia

Publicado em 15 de Maio de 2026 às 17:10

Aline Nunes

Aline Nunes

Publicado em 

15 mai 2026 às 17:10

A BR 101 no Espírito Santo vai ser monitorada por câmeras, conforme previsto no contrato de concessão da rodovia federal. O sistema deverá ajudar a identificar com mais rapidez acidentes, panes e outras ocorrências, facilitando o atendimento aos motoristas.

Acidente interdita trânsito na BR 101, em Ibiraçu
BR 101 em Ibiraçu: câmeras vão ser instaladas em trechos da rodovia.  Julio Teixeira
Conforme informações da Ecovias Capixaba, concessionária da BR 101 no Espírito Santo, o contrato prevê que pelo menos 70% da rodovia tenha câmeras instaladas até o terceiro ano da concessão, com prazo estimado até agosto de 2028. 

O monitoramento deverá se tornar uma realidade em outros trechos da rodovia no país, com a perspectiva de melhorar a segurança viária. Nesta semana, o ministro dos Transportes, George Santoro, assinou a ordem de serviço para início das obras na BR 101 Norte, de Niterói, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, até a divisa com o Espírito Santo.
 
O contrato de concessão no Estado vizinho prevê R$ 10,18 bilhões em investimentos ao longo de 322 quilômetros, não só em infraestrutura, mas também em monitoramento integral por câmeras integradas às forças de segurança, leitura automática de placas e cobertura de internet 4G em toda a via. 

Cobertura de internet

Sobre a implantação da cobertura 4G no Espírito Santo, a Ecovias Capixaba esclarece que não faz parte das obrigações previstas no contrato atual. Mesmo assim, a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) pediu às concessionárias federais que realizem estudos técnicos para avaliar alternativas de conectividade nas rodovias concedidas.

"Mesmo não havendo previsão contratual que obrigue a concessionária a implantar conectividade 4G, a Ecovias Capixaba tem desenvolvido estudos junto à ANTT para a incorporação dessa solução no trecho sob concessão da BR 101/ES/BA. A previsão é de que a análise seja concluída no segundo semestre de 2026", pontua a concessionária. 

A Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) acrescenta que, no momento, não há outras previsões sobre a BR 101 que percorre o Espírito Santo. Mas ressalta que o leilão de frequências da faixa de 700 MHz da telefonia móvel, realizado no último dia 4 pela agência e pelo Ministério das Comunicações, contempla 20 localidades no Estado. "As obrigações do edital referem-se ao atendimento de localidade e rodovias com tecnologia 4G."

Veja Também 

Contorno do Mestre Álvaro passa por obras de reparo nas lajes de concreto

Contorno do Mestre Álvaro: asfalto é usado para recuperar danos em pista de concreto

Imagem de destaque

Governo do ES nega que frota de ônibus intermunicipais seja desatualizada

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

BR 101 espírito santo Acidente trânsito
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Igreja do Rosário é invadida no Centro de Vitória, alega Iphan
Imagem de destaque
Dos clássicos à literatura contemporânea: 4 livros para refletir e se emocionar
O ator Jim Caviezel interpreta Jair Bolsonaro em filme
Filme sobre Bolsonaro teve denúncias de abusos e condições precárias em set

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados