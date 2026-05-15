BR 101 no ES será monitorada por câmeras para agilizar socorro a acidentes

Conforme informações da Ecovias Capixaba, concessionária da BR 101 no Espírito Santo, o contrato prevê que pelo menos 70% da rodovia tenha câmeras instaladas até o terceiro ano da concessão, com prazo estimado até agosto de 2028.





O monitoramento deverá se tornar uma realidade em outros trechos da rodovia no país, com a perspectiva de melhorar a segurança viária. Nesta semana, o ministro dos Transportes, George Santoro, assinou a ordem de serviço para início das obras na BR 101 Norte, de Niterói, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, até a divisa com o Espírito Santo.

O contrato de concessão no Estado vizinho prevê R$ 10,18 bilhões em investimentos ao longo de 322 quilômetros, não só em infraestrutura, mas também em monitoramento integral por câmeras integradas às forças de segurança, leitura automática de placas e cobertura de internet 4G em toda a via.