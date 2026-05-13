Governo do ES nega que frota de ônibus intermunicipais seja desatualizada

Para reforçar a segurança operacional da frota em circulação, a Ceturb-ES tem adotado uma série de medidas, como a edição da norma 009/2025, que estabelece o aumento da periodicidade das vistorias obrigatórias, tornando-as mais rigorosas conforme a idade do veículo.

A Semobi explica que, para registrar e manter veículos com mais de 13 anos no sistema de transporte rodoviário intermunicipal , as empresas devem apresentar à Ceturb-ES um laudo de vistoria, firmado por responsável técnico, atestando as condições de segurança e conforto.

A validade da vistoria é de, no máximo, 6 meses para veículos acima de 13 anos e de 4 meses para aqueles com mais de 25 anos de fabricação. Veículos até 13 anos é exigida uma vistoria por ano.

"Dando continuidade às medidas já implementadas, a Ceturb-ES estuda estabelecer, nos próximos 30 dias, norma adequando a idade máxima de 25 anos para a frota do sistema e estabelecendo outras definições relacionadas às vistorias obrigatórias dos veículos cadastrados no sistema.

Independentemente da existência de laudo de vistoria vigente, a fiscalização da Ceturb-ES poderá determinar a limpeza, o reparo ou a substituição de veículo que não apresentar condições adequadas de higiene, funcionamento ou segurança. A equipe de fiscalização detém autonomia para atuar em rodoviárias, terminais, pontos de apoio e pontos de parada.

A Semobi e a Ceturb-ES informam, ainda, que estão focadas em preparar e implantar as medidas necessárias para o atendimento de todas as recomendações do Tribunal de Contas no menor prazo possível.





Atualmente, a secretaria está na fase final de contratação da fundação que vai realizar estudos para executar a licitação, atendendo às novas realidades do sistema de transporte rodoviário.