Governo do ES nega que frota de ônibus intermunicipais seja desatualizada

Após auditoria do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo (TCES) apontar empresas de ônibus intermunicipais com frota acima do limite de idade permitido, o governo do Estado negou irregularidades no sistema. A Secretaria de Mobilidade e Infraestrutura (Semobi) afirma que apresentará novos dados ao órgão de controle para demonstrar que os veículos seguem as normas vigentes. No levantamento, divulgado por A Gazeta, consta, por exemplo, empresas com 100% dos ônibus em circulação com data de fabricação acima do tempo de uso regulamentado.
O Decreto Estadual 3.288-N/1992, que estabeleceu o Regulamento do Sistema de Transporte Rodoviário Intermunicipal de Passageiros (Sitrip), prevê que as empresas só podem ter até 20% da frota com mais de 13 anos de fabricação. A auditoria apontou que 11 das 15 operadoras descumprem essa determinação. Mas a Semobi afirma que a idade média dos veículos cadastrados é de 10,71 anos e vai prestar esse esclarecimento ao TCES.
O processo da auditoria apresenta uma planilha com todas as empresas investigadas, contendo o número absoluto de ônibus, a idade média da frota, a quantidade (absoluta e percentual) de veículos com mais de 13 anos e a idade do veículo com mais tempo de fabricação.
Esses dados, segundo o acórdão do TCES, foram repassados pela Companhia Estadual de Transportes Coletivos de Passageiros do Estado do Espírito (Ceturb-ES) em 18 de junho de 2025. Por esses indicadores, chegou-se à constatação que duas operadoras apresentavam 100% da frota com mais de 13 anos de fabrição e outras nove, também fora das normas, variando de 48% a 93% da frota com idade avançada.
Nova planilha
Vistorias obrigatórias