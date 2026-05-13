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Após auditoria

Governo do ES nega que frota de ônibus intermunicipais seja desatualizada

Investigação do Tribunal de Contas revelou veículos com idade avançada; secretaria de mobilidade apresenta novos dados

Publicado em 13 de Maio de 2026 às 14:51

Aline Nunes

Aline Nunes

Publicado em 

13 mai 2026 às 14:51

Após auditoria do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo (TCES) apontar empresas de ônibus intermunicipais com frota acima do limite de idade permitido, o governo do Estado negou irregularidades no sistema. A Secretaria de Mobilidade e Infraestrutura (Semobi) afirma que apresentará novos dados ao órgão de controle para demonstrar que os veículos seguem as normas vigentes. No levantamento, divulgado por A Gazeta, consta, por exemplo, empresas com 100% dos ônibus em circulação com data de fabricação acima do tempo de uso regulamentado. 


O Decreto Estadual 3.288-N/1992, que estabeleceu o Regulamento do Sistema de Transporte Rodoviário Intermunicipal de Passageiros (Sitrip), prevê que as empresas só podem ter até 20% da frota com mais de 13 anos de fabricação. A auditoria apontou que 11 das 15 operadoras descumprem essa determinação. Mas a Semobi afirma que a idade média dos veículos cadastrados é de 10,71 anos e vai prestar esse esclarecimento ao TCES. 

 A equipe de fiscalização tem autonomia para atuar em rodoviárias, terminais, pontos de apoio e pontos de parada Patrícia Scalzer

O processo da auditoria apresenta uma planilha com todas as empresas investigadas, contendo o número absoluto de ônibus, a idade média da frota, a quantidade (absoluta e percentual) de veículos com mais de 13 anos e a idade do veículo com mais tempo de fabricação. 


Esses dados, segundo o acórdão do TCES, foram repassados pela Companhia Estadual de Transportes Coletivos de Passageiros do Estado do Espírito (Ceturb-ES) em 18 de junho de 2025. Por esses indicadores, chegou-se à constatação que duas operadoras apresentavam 100% da frota com mais de 13 anos de fabrição e outras nove, também fora das normas, variando de 48% a 93% da frota com idade avançada.

Nova planilha

A Semobi diz que vai apresentar ao Tribunal de Contas uma planilha atualizada, com informações completas sobre o perfil do sistema intermunicipal de transporte de passageiros no Espírito Santo.
Do total da frota cadastrada, ainda segundo a Semobi, aproximadamente 63% dos veículos possuem até 13 anos de fabricação, 37% possuem entre 14 e 25 anos, e 0,33% da frota — correspondente a 2 veículos — possui idade superior a 26 anos.

Questionada se esses dados não foram repassados ao TCES durante a auditoria, a Semobi disse que não. O Tribunal de Contas, por sua vez, ressalta que a secretaria e a Ceturb foram ouvidas no processo e apresentaram documentação referente aos apontamentos realizados. "Eventuais novos documentos poderão ser analisados em fase de recurso", afirma.

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Vistorias obrigatórias

Para reforçar a segurança operacional da frota em circulação, a Ceturb-ES tem adotado uma série de medidas, como a edição da norma 009/2025, que estabelece o aumento da periodicidade das vistorias obrigatórias, tornando-as mais rigorosas conforme a idade do veículo.
A Semobi explica que, para registrar e manter veículos com mais de 13 anos no sistema de transporte rodoviário intermunicipal, as empresas devem apresentar à Ceturb-ES um laudo de vistoria, firmado por responsável técnico, atestando as condições de segurança e conforto. 
A validade da vistoria é de, no máximo, 6 meses para veículos acima de 13 anos e de 4 meses para aqueles com mais de 25 anos de fabricação. Veículos até 13 anos é exigida uma vistoria por ano.
"Dando continuidade às medidas já implementadas, a Ceturb-ES estuda estabelecer, nos próximos 30 dias, norma adequando a idade máxima de 25 anos para a frota do sistema e estabelecendo outras definições relacionadas às vistorias obrigatórias dos veículos cadastrados no sistema.
Independentemente da existência de laudo de vistoria vigente, a fiscalização da Ceturb-ES poderá determinar a limpeza, o reparo ou a substituição de veículo que não apresentar condições adequadas de higiene, funcionamento ou segurança. A equipe de fiscalização detém autonomia para atuar em rodoviárias, terminais, pontos de apoio e pontos de parada.
A Semobi e a Ceturb-ES informam, ainda, que estão focadas em preparar e implantar as medidas necessárias para o atendimento de todas as recomendações do Tribunal de Contas no menor prazo possível. 

Atualmente, a secretaria está na fase final de contratação da fundação que vai realizar estudos para executar a licitação, atendendo às novas realidades do sistema de transporte rodoviário. 

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