TCE aponta irregularidades no serviço de transporte de passageiros entre cidades do ES

Uma auditoria realizada pelo Tribunal de Contas do Espírito Santo (TCE-ES) identificou uma série de irregularidades na prestação de serviços de transporte rodoviário intermunicipal no Estado. Entre os problemas, falta de licitação para contratação de empresas, frota de ônibus antiga e equipamentos de segurança vencidos. O órgão estabeleceu prazos para o governo regularizar a situação, que informou que já está adotando procedimento para atender às determinações.





Na decisão do TCE, há ainda a previsão de multa individual para Fábio Damasceno e Leo Carlos Cruz, respectivamente o titular e o subsecretário da pasta de Mobilidade e Infraestrutura (Semobi) do Estado, além de advertências, destinadas também a gestores da Companhia Estadual de Transporte Coletivo de Passageiros do Espírito Santo (Ceturb-ES).





Confira as irrregularidades pontuadas no acórdão:





Ausência de licitação : o serviço de transporte intermunicipal é executado por meio de concesões que não foram iniciadas por processos licitatórios regulares. Muitos contratos são considerados precários e baseiam-se em prorrogações que já foram declaradas inconstitucionais pelo Poder Judiciário. Essa omissão administrativa persiste desde 2012, apesar de decisões judiciais determinarem a regularização.

: o serviço de transporte intermunicipal é executado por meio de concesões que não foram iniciadas por processos licitatórios regulares. Muitos contratos são considerados precários e baseiam-se em prorrogações que já foram declaradas inconstitucionais pelo Poder Judiciário. Essa omissão administrativa persiste desde 2012, apesar de decisões judiciais determinarem a regularização. Frota antiga e equipamentos vencidos: A auditoria revelou que 11 das 15 operadoras descumprem a norma que limita a 20% o percentual de veículos com mais de 13 anos de fabricação. Além disso, foram identificados 51 veículos operando com o certificado do cronotacógrafo vencido, o que compromete a segurança dos passageiros e a fiscalização de velocidade e tempo de direção .

Canais de comunicação : Inspeções físicas encontraram ônibus sem qualquer informativo sobre como o usuário pode registrar queixas. Em outros casos, os dados estavam desatualizados, direcionando os passageiros para canais de órgãos que não são mais responsáveis pela gestão do sistema.

: Inspeções físicas encontraram ônibus sem qualquer informativo sobre como o usuário pode registrar queixas. Em outros casos, os dados estavam desatualizados, direcionando os passageiros para canais de órgãos que não são mais responsáveis pela gestão do sistema. Morosidade : Existe uma proposta de revisão do regulamento do sistema de transporte elaborada pela Ceturb-ES desde 2018 que está paralisada na Semobi, o que estaria impedindo a modernização da gestão e fiscalização do sistema.

: Existe uma proposta de revisão do regulamento do sistema de transporte elaborada pela Ceturb-ES desde 2018 que está paralisada na Semobi, o que estaria impedindo a modernização da gestão e fiscalização do sistema. Qualidade do serviço : Vistorias pontuais identificaram problemas de conservação e limpeza, como banheiros sem condições de uso em início de viagem, além de veículos operando em linhas sem estarem devidamente cadastrados ou com para-brisas trincados.

: Vistorias pontuais identificaram problemas de conservação e limpeza, como banheiros sem condições de uso em início de viagem, além de veículos operando em linhas sem estarem devidamente cadastrados ou com para-brisas trincados. Falhas no controle de receitas: A Ceturb-ES não possui mecanismos para auditar ou validar os valores de receita declarados mensalmente pelas empresas. O controle é feito exclusivamente com base nas informações fornecidas pelas próprias operadoras, sem cruzamento de dados com a Secretaria da Fazenda (Sefaz/ES), o que fragiliza a transparência e a confiabilidade dos recursos arrecadados pelo Estado.







