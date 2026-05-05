Cariacica retira mais de 2 toneladas de fios sem uso na Expedito Garcia

Para retirar os fios sem uso instalados ao longo da Avenida Expedito Garcia, em Campo Grande, Cariacica, a prefeitura iniciou um trabalho sistemático de limpeza. Em dois finais de semana de atuação, foram mais de duas toneladas de material recolhido.





Operadoras de telecomunicações ou outras prestadoras que atuam com cabeamento aéreo, que abandonarem novamente essa fiação inativa, podem receber multa de R$ 5 mil, por notificação.

O secretário municipal de Serviços Urbanos, Marcos Aranda, conta que o trabalho das equipes está sendo realizado aos domingos, dia em que há menos circulação de pessoas e carros, para facilitar a atividade. No primeiro fim de semana, foram recolhidos 1.220 quilos de fiação e, no último domingo (3), mais 847 quilos.





Aranda diz que, pela extensão da Expedito Garcia — quase 2 quilômetros, do cruzamento da Avenida Mário Gurgel até as proximidades da Câmara Municipal — serão necessários mais dois domingos de atividades, que têm sido executadas por operários da prefeitura com a parceria da EDP, concessionária de energia elétrica responsável pelos postes onde os fios estão instalados.





Depois, o cronograma prevê a ação de limpeza na Avenida Campo Grande, na mesma região, e vai seguir para outros bairros, já com previsão de retirada de fios em grandes vias, como a Avenida Itacibá e a Rodovia José Sette.