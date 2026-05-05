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Cariacica retira mais de 2 toneladas de fios sem uso na Expedito Garcia

O material recolhido havia sido deixado indevidamente nos postes; conduta irregular de operadores pode levar à multa de R$ 5 mil, por notificação

Publicado em 05 de Maio de 2026 às 15:56

Aline Nunes

Aline Nunes

Publicado em 

05 mai 2026 às 15:56

Para retirar os fios sem uso instalados ao longo da Avenida Expedito Garcia, em Campo Grande, Cariacica, a prefeitura iniciou um trabalho sistemático de limpeza. Em dois finais de semana de atuação, foram mais de duas toneladas de material recolhido. 


Operadoras de telecomunicações ou outras prestadoras que atuam com cabeamento aéreo, que abandonarem novamente essa fiação inativa, podem receber multa de R$ 5 mil, por notificação.

 

O secretário municipal de Serviços Urbanos, Marcos Aranda, conta que o trabalho das equipes está sendo realizado aos domingos, dia em que há menos circulação de pessoas e carros, para facilitar a atividade. No primeiro fim de semana, foram recolhidos 1.220 quilos de fiação e, no último domingo (3), mais 847 quilos.


Aranda diz que, pela extensão da Expedito Garcia — quase 2 quilômetros, do cruzamento da Avenida Mário Gurgel até as proximidades da Câmara Municipal — serão necessários mais dois domingos de atividades, que têm sido executadas por operários da prefeitura com a parceria da EDP, concessionária de energia elétrica responsável pelos postes onde os fios estão instalados. 


Depois, o cronograma prevê a ação de limpeza na Avenida Campo Grande, na mesma região, e vai seguir para outros bairros, já com previsão de retirada de fios em grandes vias, como a Avenida Itacibá e a Rodovia José Sette. 

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No último domingo (3), foram recolhidos 847 quilos de fiação na Expedito Garcia. Divulgação/PMC

Aranda ressalta que o trabalho visa não apenas eliminar a poluição visual, pela quantidade intensa de fios emaranhados, mas também evitar que a fiação indevidamente abandonada ofereça risco de acidentes à população.


"O município não vai mais tolerar essa desorganização no posteamento", frisa o secretário, acrescentando que as operadoras, quando forem fazer novas instalações, precisam da anuência da administração e, ainda, devem retirar os fios que não serão mais usados, em vez de abandoná-los como muitas empresas faziam até agora. 


Caso haja descumprimento, Aranda afirma que vão ser aplicadas as sanções previstas na lei municipal 6.477/2023, que trata justamente do tema. Primeiro, é feita uma notificação para correção do problema, mas, se a situação for mantida, a empresa deverá pagar multa de R$ 5 mil — o valor ainda pode ser ajustado pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), a cada notificação. O eventual pagamento de multa não desobriga a operadora de fazer a retirada da fiação sem uso.


O material recolhido pela prefeitura vai ser levado à leilão e os recursos serão destinados para a administração municipal.

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