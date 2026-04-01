Projeto prevê fim de fios e cabos inativos em postes no ES

Operário trabalha em poste com excesso de cabos e fios em Vitória Crédito: PMV/Divulgação

O deputado estadual Alexandre Xambinho (Podemos) apresentou um projeto de lei que obriga a remoção de fios e cabos elétricos inutilizados de postes em todo o Espírito Santo, sob pena de multa.

O parlamentar aponta como responsáveis por essa situação as empresas prestadoras de serviços públicos de energia elétrica, telefonia, televisão a cabo, internet ou assemelhados que, após realizarem a operação, não removem o material inutilizado, deixando-o, muitas vezes, no próprio poste.

O acúmulo de fios e cabos nos postes e vias públicas, muitas vezes abandonados, gera poluição visual, degradação da paisagem urbana e riscos à segurança da população.

“É importante destacar que fios soltos ou rompidos representam risco concreto de acidentes envolvendo pedestres, ciclistas e motociclistas, podendo ocasionar lesões graves e até fatalidades. Também não são raros os casos de incêndios provocados por curto-circuitos decorrentes de fiação irregular ou deteriorado”, explica Xambinho.

O QUE DIZ O PROJETO

Pelo projeto de lei 125/2026, as empresas concessionárias ou permissionárias dos serviços deverão ser notificadas para, dentro do prazo de 30 dias, vistoriar os cabos anexados aos postes, retirando os inutilizados e readequando aqueles em uso.

Vencido esse prazo, o Poder Público deverá adotar medidas de readequação dos cabos, aplicando às concessionárias e permissionárias dos serviços as multas previstas em contrato.