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Leonel Ximenes

Projeto prevê fim de fios e cabos inativos em postes no ES

Material abandonado causa poluição visual, degradação da paisagem urbana e riscos à segurança da população

Publicado em 01 de Abril de 2026 às 03:11

Públicado em 

01 abr 2026 às 03:11
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Substituição de cabos de cobre por cabeamento bimetálico foi iniciada em Vitória
Operário trabalha em poste com excesso de cabos e fios em Vitória Crédito: PMV/Divulgação
O deputado estadual Alexandre Xambinho (Podemos) apresentou um projeto de lei que obriga a remoção de fios e cabos elétricos inutilizados de postes em todo o Espírito Santo, sob pena de multa.
O parlamentar aponta como responsáveis por essa situação as empresas prestadoras de serviços públicos de energia elétrica, telefonia, televisão a cabo, internet ou assemelhados que, após realizarem a operação, não removem o material inutilizado, deixando-o, muitas vezes, no próprio poste.

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O acúmulo de fios e cabos nos postes e vias públicas, muitas vezes abandonados, gera poluição visual, degradação da paisagem urbana e riscos à segurança da população.
“É importante destacar que fios soltos ou rompidos representam risco concreto de acidentes envolvendo pedestres, ciclistas e motociclistas, podendo ocasionar lesões graves e até fatalidades. Também não são raros os casos de incêndios provocados por curto-circuitos decorrentes de fiação irregular ou deteriorado”, explica Xambinho.

O QUE DIZ O PROJETO

Pelo projeto de lei 125/2026, as empresas concessionárias ou permissionárias dos serviços deverão ser notificadas para, dentro do prazo de 30 dias, vistoriar os cabos anexados aos postes, retirando os inutilizados e readequando aqueles em uso.
Vencido esse prazo, o Poder Público deverá adotar medidas de readequação dos cabos, aplicando às concessionárias e permissionárias dos serviços as multas previstas em contrato.
A matéria foi lida na sessão ordinária do último dia 17 de março e encaminhada para análise nas comissões de Constituição e Justiça; de Infraestrutura; e de Finanças da Assembleia Legislativa. Esse trâmite pelas comissões antecede a votação do projeto pelo plenário da Casa.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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