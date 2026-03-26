Leonel Ximenes
Leonel Ximenes
O cotidiano das nossas cidades, a cultura, a política, a economia e o comportamento da sociedade estão no foco da coluna, que também acompanha de perto as políticas públicas e suas consequências para os cidadãos

A árvore que deitou, deitou, caiu e deixou saudade em Vitória

Algodoeiro-da-praia resistiu ao longo dos anos, foi se envergando e acabou caindo de vez

Vitória
Publicado em 26/03/2026 às 03h11
O aumento da inclinação do algodoeiro-da-praia ao longo dos anos na calçada em Bento Ferreira
O aumento da inclinação do algodoeiro-da-praia ao longo dos anos na calçada em Bento Ferreira. Crédito: Google Maps

O bairro de Bento Ferreira, em Vitória, foi palco de uma situação curiosa que teve como protagonista a natureza. Na sequência de fotos acima havia, sim, uma árvore no meio do caminho, que simplesmente “deitou” na calçada com o passar dos anos.

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A espécie algodoeiro-da-praia (Hibiscus tiliaceus), com tamanho entre quatro e seis metros de altura e ainda com circunferência à altura do peito de quase 120 centímetros, em julho de 2011 estava na sua adolescência, mas já demonstrava sua curvatura. A árvore estava localizada entre as Ruas Coronel Schwab Filho e Amenóphis de Assis.

O espaço outrora ocupado pela árvore agora vazio
O espaço outrora ocupado pela árvore agora está vazio. Crédito: Foto do leitor

Imagens do Google Maps mostram que a curvatura só se acentuou de 2017 a 2022, a ponto de ser necessário a colocação de uma fita zebrada para demarcação de segurança para pedestres e motoristas. A partir de setembro de 2025, ela foi se deitando cada vez mais, embora ainda continuasse de pé, como um guerreiro ferido que  permanece resistindo e lutando no campo de batalha.

Mas, infelizmente, nos últimos dias a queda foi definitiva. Vergada ao seu próprio peso, a árvore foi ao chão, no início deste mês de março, e acabou sendo recolhida pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente.

Mas resta uma esperança: a Prefeitura de Vitória informou que uma equipe técnica está programada para ir ao local para avaliar a viabilidade de novo plantio na área.

A árvore que deitou no meio do caminho deixou saudade. Que pelo menos ela seja adubo para a nova vida que há de surgir no meio da aridez da calçada.

A vida sempre há de vencer.

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