Leonel Ximenes
Leonel Ximenes
O cotidiano das nossas cidades, a cultura, a política, a economia e o comportamento da sociedade estão no foco da coluna, que também acompanha de perto as políticas públicas e suas consequências para os cidadãos

Conheça os 4 hospitais do ES no ranking Brasil dos melhores do mundo

Uma dessas instituições é filantrópica; interior do Espírito Santo tem uma unidade hospitalar na lista

Vitória
Publicado em 18/03/2026 às 03h11
Vitória Apart Hospital (Serra), Hospital Evangélico de Vila Velha, Hospital Unimed Vitória e Hospital Sul Capixaba (Cachoeiro): os hospitais capixabas no ranking 2026
Vitória Apart Hospital (Serra), Hospital Evangélico de Vila Velha, Hospital Unimed Vitória e Hospital Sul Capixaba (Cachoeiro): os hospitais capixabas no ranking 2026. Crédito: Fotomontagem

O Espírito Santo emplacou quatro hospitais no prestigiado ranking The World’s Best Hospitals da revista Newsweek em 2026. As quatro instituições estão entre as mais bem avaliadas do Brasil: Vitória Apart Hospital, na Serra, em 25º lugar; Evangélico de Vila Velha (47º); Unimed Vitória (78º); e Unimed Sul Capixaba de Cachoeiro (83º).

No Espírito Santo, o Evangélico de Vila Velha foi o único hospital filantrópico reconhecido. O Vitória Apart Hospital, por sua vez, pertencente ao grupo Athena Saúde, lidera o ranking capixaba pelo sétimo ano consecutivo.

  • Vitória Apart Hospital (Serra) - 25º lugar
  • Hospital Evangélico de Vila Velha - (47º )
  •  Unimed Vitória (78º)
  • Unimed Sul Capixaba de Cachoeiro (83º)

O ranking reúne 119 hospitais brasileiros e avalia as instituições com base em três critérios centrais: a experiência do paciente durante a internação, mensurada por pesquisas de satisfação; as recomendações feitas por profissionais de saúde; e métricas de qualidade hospitalar, que incluem indicadores de segurança do paciente, protocolos de higiene, tempo de espera e qualidade assistencial.

OS MELHORES DO BRASIL

No ranking internacional, sete hospitais brasileiros foram reconhecidos entre os melhores do mundo no World's Best Hospitals 2026 da Newsweek e Statista, com o Hospital Israelita Albert Einstein liderando o país em 16º lugar geral. A lista destaca a alta qualidade assistencial, principalmente em São Paulo.

Os demais são: Hospital Sírio-Libanês (SP) – 79º lugar geral; Hospital Alemão Oswaldo Cruz (SP) – 105º; Hospital Moinhos de Vento (RS) – 111º; HCor - Hospital do Coração (SP) – 146º; Hospital Santa Catarina Paulista (SP) – 151º; e Hospital das Clínicas da USP (SP) – 189º.

OS MELHORES DO MUNDO

O levantamento internacional analisou mais de 2,5 mil hospitais de 32 países. Os cinco primeiros no ranking são: Mayo Clinic-Rochester (Rochester, Minnesota), Toronto General-University Health Network (Toronto), Cleveland Clinic (Cleveland), Karolinska Universitetssjukhuset (Estocolmo) e Massachusetts General Hospital (Boston).

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