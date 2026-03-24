Leonel Ximenes
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Ministério da Justiça se manifesta sobre morte da chefe da Guarda de Vitória

Nota de pesar lamentou o assassinato e destacou a trajetória da comandante da corporação

Vitória
Publicado em 24/03/2026 às 14h17
Dayse Barbosa Mattos, comandante da Guarda Municipal de Vitória morta pelo namorado
Dayse Barbosa Mattos, comandante da Guarda Municipal de Vitória morta pelo namorado. Crédito: Instagram guardadevitoria_dayse

O Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) divulgou uma nota de pesar pela morte de Dayse Barbosa Mattos, de 37 anos, comandante da Guarda Municipal de Vitória, vítima de feminicídio ocorrido na madrugada desta segunda-feira (23).

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A pasta, comandada pelo ministro Wellington César Lima, destacou a carreira profissional da agente: “Primeira mulher a ocupar o cargo de comandante na história da corporação, Dayse Barbosa construiu uma trajetória de liderança marcada pela defesa intransigente dos direitos das mulheres e pelo compromisso com a segurança pública”.

Ministério da Justiça

“Neste momento de dor, o Ministério se solidariza com os familiares, amigas e amigos da comandante, com os integrantes da Guarda Municipal de Vitória e com toda a sociedade capixaba, expressando respeito à sua memória e à sua trajetória”

Na nota, publicada na segunda-feira, o MJSP considera que o assassinato de mulheres no Brasil serve como alerta. “Sua morte evidencia a gravidade do feminicídio no país e a persistência dessa forma de violência, além de representar um severo alerta de que o enfrentamento ao feminicídio e a atenção à saúde mental dos profissionais de segurança pública constituem compromissos centrais e permanentes deste Ministério, no âmbito do Sistema Único de Segurança Pública.”

Nota de pesar pela morte de Dayse publicada no site do Ministério da Justiça
Nota de pesar pela morte de Dayse publicada no site do Ministério da Justiça. Crédito: Divulgação

Na tarde desta terça-feira (24), a Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado da Câmara dos Deputados vai votar a proposta de voto de pesar pela morte da comandante da Guarda de Vitória.

COMO FOI O CRIME

Dayse foi morta pelo policial rodoviário federal Diego Oliveira de Souza, que atuava em Campos dos Goytacazes (RJ). Ele deu cinco tiros na cabeça da namorada e, em seguida, tirou a própria vida na cozinha de casa. O crime aconteceu por volta das 3h da madrugada desta segunda-feira, no bairro Mário Cypreste, em Vitória. A vítima deixa uma filha de 7 anos.

A NOTA DE PESAR DO MINISTÉRIO DA JUSTIÇA

O Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) manifesta profundo pesar pela morte da comandante Dayse Barbosa Mattos, da Guarda Municipal de Vitória (ES), vítima de feminicídio ocorrido na madrugada desta segunda-feira (23).

 Primeira mulher a ocupar o cargo de comandante na história da corporação, Dayse Barbosa construiu uma trajetória de liderança marcada pela defesa intransigente dos direitos das mulheres e pelo compromisso com a segurança pública.

 Sua morte evidencia a gravidade do feminicídio no país e a persistência dessa forma de violência, além de representar um severo alerta de que o enfrentamento ao feminicídio e a atenção à saúde mental dos profissionais de segurança pública constituem compromissos centrais e permanentes deste Ministério, no âmbito do Sistema Único de Segurança Pública.

 O Ministério reafirma seu compromisso contínuo com o fortalecimento das políticas públicas de enfrentamento à violência baseada em gênero, na perspectiva de que a proteção à vida e à integridade das mulheres deve ser uma prioridade permanente do Estado brasileiro.

 Neste momento de dor, o Ministério se solidariza com os familiares, amigas e amigos da comandante, com os integrantes da Guarda Municipal de Vitória e com toda a sociedade capixaba, expressando respeito à sua memória e à sua trajetória.

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