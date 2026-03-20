Caminhão de feirantes é roubado: “Era nossa principal fonte de renda”

O caminhão dos feirantes foi furtado na madrugada de sábado (14). Crédito: Divulgação/Álbum de família

Passados mais de cinco dias da ocorrência criminal, ninguém tem notícia de um caminhão utilizado por feirantes que foi furtado, na madrugada de sábado (14), de um posto de combustível em Jardim América, Cariacica.



Segundo o portal Montanhas Capixabas, o veículo, uma F4000 baú de placa MTG7H48, foi levado por volta das 3h da madrugada, momentos antes de os feirantes irem para uma feira em Vila Velha. “Meu marido chegou cerca de cinco minutos após o ocorrido. Era o momento de ir para a feira”, lamenta Elaine Coelho, proprietária do veículo junto com o marido.

Segundo informações repassadas pela família, o veículo foi visto pela última vez nas proximidades do Sítio Torezani, na região da Rodovia Leste-Oeste. Há suspeitas de que o caminhão tenha passado pelo trevo de Alto Lage, podendo ter seguido em direção a bairros como Jardim América ou Vera Cruz. Até o momento, não há confirmação sobre o paradeiro da F4000.

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O caminhão não tinha seguro nem sistema de rastreamento, o que dificulta a localização. Além do prejuízo material, o furto compromete diretamente a renda da família, que depende do veículo para transportar e vender os produtos na feira de Vila Velha.

A família trabalha com a venda de frutas, verduras e estruturas de feira, mas sem o caminhão os feirantes estão temporariamente impedidos de trabalhar. “Era nossa principal fonte de renda. Estamos sem saber o que fazer”, desabafou Elaine.

A polícia, que foi informada no mesmo dia da ocorrência do furto, investiga o caso e pede que qualquer informação que possa ajudar na localização do veículo seja repassada às autoridades.

A feirante alegou temor de retaliação e não quis informar em qual feira atua, em que cidade mora, o valor e o ano do caminhão.

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