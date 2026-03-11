Acordo destrava obra bilionária na BR 101 entre Niterói e a divisa do ES

Trecho duplicado da BR 101 no Rio de Janeiro: importante ligação logística e rodoviária com o o ES. Crédito: Arteris Fluminense

O trecho de 45,8 quilômetros da BR 101 no Rio de Janeiro, entre Macaé e Casimiro de Abreu, será finalmente duplicado. A obra faz parte do novo contrato assinado entre a concessionária Arteris Fluminense e a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), na semana passada em Brasília.



Esse trecho tem importância estratégica também para o Espírito Santo, haja vista que a BR 101 é o principal corredor logístico e rodoviário que conecta os dois Estados vizinhos. A Arteris administra o trecho de 322 quilômetros da rodovia, entre Niterói (RJ) e a divisa com o ES.

O termo aditivo entre a Arteris e ANTT, que prevê investimentos que totalizam R$ 6,2 bilhões até o término do contrato, em 2048, deverá acelerar intervenções bilionárias, ampliar a capacidade da rodovia e impactar diretamente motoristas, transportadores e as economias fluminense e capixaba

Veja também Vitória define bairros para retirada de fios e cabos nos postes

Nos primeiros três anos do novo contrato, a concessionária Arteris, responsável pelo trecho entre Niterói (RJ) e a divisa com o Espírito Santo, aplicará mais de R$ 2,2 bilhões para acelerar o cronograma de obras.

O movimento, segundo a empresa, permitirá a mobilização de 30 frentes de trabalho simultâneas já no primeiro ano, divididas entre serviços estruturais - como a recuperação total do pavimento nos 322 km de extensão - e frentes de ampliação de capacidade.

DUPLICAÇÃO EM DOIS TRECHOS

O cronograma de obras prioriza intervenções estratégicas a começar por 46 quilômetros de faixas adicionais entre Niterói e Itaboraí, e pela duplicação de 45,8 quilômetros entre Macaé e Casimiro de Abreu - projeto que contempla oito novas pontes e quatro dispositivos em desnível.

No trecho Norte, está prevista a execução de 81,7 quilômetros de multivias, entre o km 10 e o km 84, em Campos dos Goytacazes, o que modernizará o fluxo de carga e o tráfego local.

O projeto prevê também a implantação do primeiro PPD (Ponto de Parada e Descanso) para caminhoneiros do Estado do Rio de Janeiro, localizado no km 133, em Carapebus.

Outra novidade prevista no aditivo contratual é a implementação do sistema Free Flow em três pórticos (Tanguá, Itaboraí e São Gonçalo), permitindo melhor fluidez do tráfego por meio da cobrança eletrônica sem a necessidade de parada.

LEILÃO DE CONCESSÃO

A Arteris Fluminense foi a única participante do leilão de concessão realizado em novembro de 2025 na Bolsa de Valores de São Paulo. Com o resultado, a empresa continuará responsável pela administração da BR-101, no trecho entre Niterói e a divisa com o ES, até 2048.

A coluna espera agora que essas obras anunciadas sejam efetivamente realizadas e que a Ecovias Capixaba também faça a sua parte e acelere a duplicação da BR 101 no Espírito Santo.

Chega de atraso!

Este vídeo pode te interessar

A Gazeta integra o Saiba mais