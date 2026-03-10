Leonel Ximenes
A homenagem ao veterano sargento que prepara o físico dos PMs

Militar da reserva terá um corrida em sua homenagem neste sábado em Camburi

Vitória
Publicado em 10/03/2026 às 03h11
Sargento Januário treina corrida na Praia de Camburi
Sargento Januário treina corrida na Praia de Camburi. Crédito: Matheus Muniz/Aspra-ES

Referência na preparação física de candidatos a integrar as forças de segurança do Espírito Santo e de outros Estados, o sargento Januário é um símbolo da Polícia Militar capixaba, instituição à qual serviu na ativa por cerca de 31 anos. Neste sábado (14), quando o militar da reserva completar 62 anos de idade, será realizada uma corrida em sua homenagem, a 3ª Corrida de Aniversário do Sargento Januário - 62 anos.

A data coincide com os 50 anos da Associação das Praças da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar do Espírito Santo (Aspra-ES), parceira do sargento na promoção da prova, que terá largada às 7h, em frente ao Clube dos Oficiais, na orla de Camburi, com percurso de 5 quilômetros.

“É um evento gratuito e aberto a todos que quiserem participar, independentemente da idade. Um momento de socialização, união, saúde e prática de atividade física”, destaca o sargento Januário, que está na reserva remunerada da PM há quase 11 anos.

Na reserva quando se trata da sua situação funcional, Januário está ativo até hoje na atividade que mais gosta de fazer: ajudar candidatos da área de segurança pública nos Testes de Aptidão Física (TAF) para promoções internas, como Polícia Militar, Polícia Civil, Sejus, Iases, Guardas Municipais e Polícia Federal, além de candidatos de outros Estados, como Rio de Janeiro e Minas Gerais.

Ao longo de 20 anos, pelo menos mil candidatos passaram pelo seu treinamento para o TAF, o que lhe confere reconhecimento e gratidão por parte dos seus pares.

Sargento Januário

Militar da reserva da PMES

“É muito gratificante fazer o que faço, pois é uma forma de socializar, praticar atividade física e ainda contribuir para a realização dos sonhos de muitas pessoas e famílias”

“São 41 anos de parceria na associação. É uma forma singela de prestar uma justa homenagem a esse grande irmão de farda que, mesmo na reserva, segue com a missão de ajudar muitas pessoas com sua experiência e talento”, destaca o 3° sargento Jackson Eugênio Silote, presidente da Aspra-ES.

