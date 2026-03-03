Bondinho histórico de mais de 90 anos é restaurado no ES

Está sendo restaurado, pela terceira vez em pouco mais de dez anos, o Bonde Elétrico 42, pertencente à Casa da Memória de Vila Velha, na Prainha. A restauração tem previsão de ser concluída em maio, dentro dos festejos dos 491 anos do município.
Como das vezes anteriores (2015 e 2022), o bondinho, construído nos anos 1930, terá toda a sua estrutura recuperada, com madeiras tratadas e impermeabilizadas. Além de a pintura ser refeita, as peças danificadas serão substituídas e as de metal, recuperadas.
O restaurador-mestre é Marcelo Siqueira, que trabalhou nas duas restaurações anteriores do próprio bondinho, na recuperação das peças de madeira do Teatro Carlos Gomes, no Santuário de Anchieta, na Igreja de Reis Magos e no Convento da Penha, dentre outros equipamentos históricos restaurados. A responsabilidade técnica é da empresa Louise Dupin.
Também a partir de maio, com apoio do Projeto Petrobras Tecnológico, será possível fazer um passeio de bondinho por meio de óculos virtuais, da Prainha até Paul.
A HISTÓRIA DOS BONDES EM VILA VELHA
No dia 12 de abril de 1912, dois bondes elétricos foram inaugurados em Vila Velha e, cinco meses depois, a empresa Viação Eléctrica da Cidade de Espírito Santo comprou mais dois conjuntos e uma gôndola.
Os bondes faziam um percurso de dez quilômetros de trilhos por toda a cidade. Um saía da Prainha (e depois do 3° BC, atual 38º BI de Infantaria) e outro de Paul, e o cruzamento dos dois ocorria na Estação de Aribiri.
O bonde tinha 12 metros de comprimento, atingia a velocidade máxima de 30 km/h e tinha capacidade para aproximadamente 50 pessoas sentadas, 36 em pé na lateral e cerca de 20 pessoas em pé no meio do carro.
“O Bonde 42 é o último exemplar da frota da antiga Escelsa, hoje EDP, que era a gestora do modal que tem enorme importância no desenvolvimento da cidade. Por onde passou, foram fundados bairros como Ataíde, Aribiri e Glória”, explica o presidente do IHGVV, Luiz Paulo Rangel.
O projeto de manutenção e reforma do Bonde 42 é do Instituto Histórico e Geográfico de Vila Velha (IHGVV), com apoio da Prefeitura de Vila Velha, da Secretaria Estadual de Cultura e da EDP.
Este vídeo pode te interessar
LEIA MAIS NA COLUNA LEONEL XIMENES
A Gazeta integra oSaiba mais
Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem.
Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta.