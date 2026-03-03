Leonel Ximenes
Leonel Ximenes
O cotidiano das nossas cidades, a cultura, a política, a economia e o comportamento da sociedade estão no foco da coluna, que também acompanha de perto as políticas públicas e suas consequências para os cidadãos

Bondinho histórico de mais de 90 anos é restaurado no ES

Veículo é o último exemplar da frota da antiga Escelsa, hoje EDP

Vitória
Publicado em 03/03/2026 às 03h11
O Bonde 42 fica exposto ao tempo no pátio da Casa da Memória de Vila Velha, na Prainha
O Bonde 42 fica exposto ao tempo no pátio da Casa da Memória de Vila Velha, na Prainha. Crédito: IHGVV

Está sendo restaurado, pela terceira vez em pouco mais de dez anos, o Bonde Elétrico 42, pertencente à Casa da Memória de Vila Velha, na Prainha. A restauração tem previsão de ser concluída em maio, dentro dos festejos dos 491 anos do município.

Como das vezes anteriores (2015 e 2022), o bondinho, construído nos anos 1930, terá toda a sua estrutura recuperada, com madeiras tratadas e impermeabilizadas. Além de a pintura ser refeita, as peças danificadas serão substituídas e as de metal, recuperadas.

O restaurador-mestre é Marcelo Siqueira, que trabalhou nas duas restaurações anteriores do próprio bondinho, na recuperação das peças de madeira do Teatro Carlos Gomes, no Santuário de Anchieta, na Igreja de Reis Magos e no Convento da Penha, dentre outros equipamentos históricos restaurados. A responsabilidade técnica é da empresa Louise Dupin.

Veja também

Bonde histórico do ES será restaurado pela 2ª vez em 7 anos

Também a partir de maio, com apoio do Projeto Petrobras Tecnológico, será possível fazer um passeio de bondinho por meio de óculos virtuais, da Prainha até Paul.

Veja também

Em disputa intensa, prédio da Celga é arrematado por valor milionário

A HISTÓRIA DOS BONDES EM VILA VELHA

No dia 12 de abril de 1912, dois bondes elétricos foram inaugurados em Vila Velha e, cinco meses depois, a empresa Viação Eléctrica da Cidade de Espírito Santo comprou mais dois conjuntos e uma gôndola.

Os bondes faziam um percurso de dez quilômetros de trilhos por toda a cidade. Um saía da Prainha (e depois do 3° BC, atual 38º BI de Infantaria) e outro de Paul, e o cruzamento dos dois ocorria na Estação de Aribiri.

A restauração do bonde tem previsão de ser concluída em maio, dentro dos festejos dos 491 anos do município
A restauração do bonde tem previsão de ser concluída em maio, dentro dos festejos dos 491 anos do município. Crédito: IHGVV

O bonde tinha 12 metros de comprimento, atingia a velocidade máxima de 30 km/h e tinha capacidade para aproximadamente 50 pessoas sentadas, 36 em pé na lateral e cerca de 20 pessoas em pé no meio do carro.

“O Bonde 42 é o último exemplar da frota da antiga Escelsa, hoje EDP, que era a gestora do modal que tem enorme importância no desenvolvimento da cidade. Por onde passou, foram fundados bairros como Ataíde, Aribiri e Glória”, explica o presidente do IHGVV, Luiz Paulo Rangel.

O projeto de manutenção e reforma do Bonde 42 é do Instituto Histórico e Geográfico de Vila Velha (IHGVV), com apoio da Prefeitura de Vila Velha, da Secretaria Estadual de Cultura e da EDP.

LEIA MAIS NA COLUNA LEONEL XIMENES

Prefeitura no ES vai pagar R$ 100 mil em prêmios em vaquejada
Vitória cria data oficial para grupo sob intervenção do Vaticano
Foco da ambição capitalista, alvo da ira comunista: o ES virou moda
Vereadores no ES aprovam troca de multa por doação de sangue
As cidades com mais sinistros de trânsito no ES em 2026

A Gazeta integra o

Saiba mais
Convento da Penha Cultura edp Petrobras Turismo no ES Vila Velha Transporte público Teatro Carlos Gomes Sítio Histórico da Prainha Santuário Nacional de são José de Anchieta

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem.

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta.

Para melhorar a sua navegação, A Gazeta utiliza cookies e tecnologias semelhantes como explicado em nossa Politica de Privacidade. Ao continuar navegando, você concorda com tais condições.