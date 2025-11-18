Editorias do Site
Redes Sociais

Clássico e 'high-tech': veja como ficou o Theatro Carlos Gomes após restauro

Símbolo da cultura capixaba, o espaço histórico reabre neste sábado (22) com elementos centenários restaurados e tecnologia de ponta

Aline Almeida

Repórter / [email protected]

Publicado em 18 de novembro de 2025 às 19:42

Teatro Carlos pronto após reforma
Uma das descobertas mais significativas do restauro foi a cor camurça, tonalidade encontrada nas camadas mais antigas do edifício Crédito: Vitor Jubini

Após anos fechado, o centenário Theatro Carlos Gomes, na Praça Costa Pereira, em Vitória, vai reabrir suas portas ao público completamente restaurado. A reinauguração será sábado, dia 22, a partir das 16h, e contará com o show gratuito do cantor Silva, além de uma “surpresa para o público”, de acordo com o secretário de Cultura Fabrício Noronha.

Inaugurado em 1927 e projetado pelo arquiteto autodidata André Carloni, o teatro é considerado um dos mais belos exemplares do ecletismo arquitetônico no Brasil. Agora, volta a receber grandes espetáculos, artistas e visitantes, combinando tecnologia de ponta com a recuperação de sua memória histórica.

A intervenção foi coordenada pelo Instituto Modus Vivendi e pela Secretaria de Estado da Cultura (Secult), com recursos do BNDES, da EDP e da Lei Federal de Incentivo à Cultura. O investimento chegou a R$ 20 milhões, garantindo a preservação do patrimônio e a adequação do edifício às necessidades culturais e de segurança do século XXI.

Resgate histórico

Uma das descobertas mais significativas do restauro foi a cor camurça, tonalidade encontrada nas camadas mais antigas do edifício e considerada a cor original da inauguração, em 1927. A escolha foi confirmada após um minucioso estudo estratigráfico, conduzido pela restauradora Erika Kunkel em parceria com especialistas em história da arte.

Teatro Carlos pronto após reforma
Outro destaque é o retorno dos douramentos e marmorizados Crédito: Vitor Jubini

“Essa transformação devolve ao Estado o seu principal palco histórico, respeitando o passado e preparando o teatro para as futuras gerações”, afirmou a presidente do Instituto Modus Vivendi, Erika Kunkel, que conduziu o restauro

Outro destaque é o retorno dos douramentos e marmorizados que ornamentam o proscênio, que é a parte anterior do palco que se localiza junto à ribalta, os capitéis e os gradis dos camarotes. As folhagens estilizadas em ouro, típicas do ecletismo, que é um estilo que surgiu entre os séculos XIX e XX, caracterizado pela mistura de estilos históricos anteriores para criar uma nova linguagem arquitetônica, com influências neoclássicas, foram recuperadas seguindo técnicas históricas de pintura e velatura.

“Também foram restauradas as colunas metálicas dos camarotes, originalmente pintadas para imitar mármore”, contou Erika Kunkel. A antiga bilheteria, um dos elementos históricos mais queridos pelos frequentadores, também foi restaurada e voltou a funcionar.

Teatro Carlos pronto após reforma
Teto do Teatro Carlos Gomes após restauração Crédito: Vitor Jubini

O Carlos Gomes do futuro

Além de recuperar o passado, o projeto também preparou o teatro para as exigências dos grandes espetáculos. Todas as instalações elétricas, hidráulicas, de climatização e de segurança foram substituídas ou modernizadas. A obra incluiu:

  • Novo sistema de sonorização, com equipamentos sob medida e discretamente integrados ao monumento;

  • Iluminação externa e monumental em LED com possibilidade de variação cromática;

  • Iluminação cênica de última geração, fundamental para a construção de atmosferas e cenários;

  • Instalações cenográficas completamente renovadas, com novas varas cênicas mecanizadas, bambolinas, rotundas e cortinas certificadas;

  • Elevador da orquestra, que permite elevar o fosso ao nível do palco, ampliando as possibilidades de montagem;

  • Novos banheiros acessíveis, plataforma elevatória e elevador para o público, garantindo acessibilidade total aos andares;

  • Cortina corta-fogo, desenvolvida para resistir a altas temperaturas e proteger plateia e palco;

  • Criação de uma área administrativa no pavimento superior, com banheiros, refeitório e sala de gerência.

Essa obra representa a valorização da cultura e o fortalecimento do Centro de Vitória. O Teatro será uma grande potência para que possamos animar cada vez mais essa região. Pra nós é uma alegria poder entregar essa obra depois de tantos anos fechado

O mobiliário antigo, incluindo as cadeiras do camarote do Governador, foi restaurado e reintegrado ao ambiente original.

Fachada recuperada

Teatro Carlos pronto após reforma
O restauro da fachada resgatou adornos e esculturas históricas Crédito: Vitor Jubini

O restauro da fachada resgatou adornos e esculturas históricas que representam o diálogo entre a arte e a simbologia espiritual. No topo do frontão está a figura do Deus Apolo, segurando duas liras, símbolo das artes. Ao lado dele, esculturas femininas com trombetas fazem referência às musas, registrando a união entre música, teatro e literatura.

Logo abaixo, o busto do compositor Carlos Gomes, homenageado que dá nome ao teatro, também passou por restauro. Foram recuperadas ainda quatro esculturas de crianças com arranjos florais e ornamentos metálicos originais, incluindo o retorno das trombetas, elementos que haviam desaparecido ao longo das décadas.

No centro do teto do teatro, o lustre de cristal pintado por Homero Massena foi restaurado e volta a ser um dos pontos de maior beleza do monumento.

Para o secretário de Estado da Cultura, Fabrício Noronha, o restauro marca um momento histórico: “O Teatro Carlos Gomes está pronto para apresentar aos capixabas e visitantes toda a riqueza de sua história. É um símbolo da nossa identidade e da força cultural do Espírito Santo.”

Este vídeo pode te interessar

Leia mais

Imagem - Silva é atração confirmada na inauguração do Teatro Carlos Gomes

Silva é atração confirmada na inauguração do Teatro Carlos Gomes

Imagem - Cultura tem nome: conheça Carlos Gomes, compositor de ópera que dá nome a teatro

Cultura tem nome: conheça Carlos Gomes, compositor de ópera que dá nome a teatro

Imagem - Pintura com ouro é encontrada no Teatro Carlos Gomes durante reforma

Pintura com ouro é encontrada no Teatro Carlos Gomes durante reforma

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Mais recentes

Imagem - A arte que planta consciência: experiências culturais em Belém durante a COP30

A arte que planta consciência: experiências culturais em Belém durante a COP30
Imagem - Ex voltando? Como Mercúrio retrógrado em Escorpião pode reacender relações do passado

Ex voltando? Como Mercúrio retrógrado em Escorpião pode reacender relações do passado
Imagem - 4 filmes incríveis que chegam ao cinema nesta semana de novembro

4 filmes incríveis que chegam ao cinema nesta semana de novembro