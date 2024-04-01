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Descoberta

Pintura com ouro é encontrada no Teatro Carlos Gomes durante reforma

Técnica chamada de "douramento", que utiliza uma camada finíssima de ouro, foi encontrada em dois locais do teatro
Felipe Khoury

Felipe Khoury

Publicado em 01 de Abril de 2024 às 15:07

Pintura em douramento é encontrada no Teatro Carlos Gomes
Pintura em douramento é encontrada no Teatro Carlos Gomes, em Vitória Crédito: Instituto Modus Vivendi
Previsto para ser entregue em dezembro de 2025, o Teatro Carlos Gomes passa por uma intensa reforma desde julho de 2023. Fechado há mais de cinco anos, o importante aparelho cultural do Centro de Vitória revelou uma surpresa nas últimas semanas. 
Tudo porque foram descobertas pinturas em douramento em dois locais do teatro: na boca do proscênio - que se refere à frente do palco central - e também em alguns camarotes. A informação foi revelada pela diretora-presidente do Instituto Modus Vivendi, responsável pelas obras, Erika Kunkel.
“Em todo projeto aparece surpresas. Um restauro não é uma obra comum e dessa vez não foi diferente. Assim que descobrimos essas pinturas em douramento com ouro, tivemos que recalcular algumas coisas e fazer novas pesquisas sobre a parte estética”, afirmou Erika.
A douração ou douramento é uma técnica de pintura que utiliza uma camada finíssima de ouro. Entre outras palavras, o metal é transformado em folhas de ouro e depois aplicado a uma superfície. Segundo o professor de história da arquitetura, Nelson Porto, o Carlos Gomes foi projetado com base na arquitetura eclética - época em que esse tipo de procedimento era bastante utilizado. 
Pintura em douramento é encontrada no Teatro Carlos Gomes
Pintura em douramento é encontrada no Teatro Carlos Gomes Crédito: Instituto Modus Vivendi
“Eu não fiquei espantado com essa descoberta. Quando você encontra um prédio histórico com apenas uma cor, é possível que tenha outras camadas por baixo. Sobre o douramento, já tinha fotografias mostrando que essas pinturas existiam no teatro, mas eram em preto e branco. Normalmente quando se pinta não arranca o que tá fixo, apenas o que está solto", contou Porto.

VISITANTES PODERÃO VER

Ainda de acordo com Nelson, haverá novos estudos sobre a descoberta. Além disso, após a conclusão das obras do teatro será colocada uma moldura transparente no entorno da pintura. O objetivo é que mais pessoas tenham a oportunidade de conhecer a história do local.
Início das obras de restauração do Teatro Carlos Gomes
Início das obras de restauração do Teatro Carlos Gomes Crédito: Fernando Madeira
“Vamos ampliar o nosso conhecimento acerca das pinturas e depois não vamos restaurar como era no passado. Vamos deixar esses registros para as pessoas conhecerem e verem como era feito antigamente”, ressaltou.

AVANÇOS NO PROJETO

HZ também procurou o secretário de Cultura do Espírito Santo, Fabricio Noronha, para buscar novas atualizações sobre a reforma. Segundo ele, o restauro está dentro do cronograma estabelecido e já está com 38% do processo executado.
“O projeto está andando bem. É uma obra que envolve uma pesquisa especializada, com uma equipe diversa. Nas últimas semanas, foram colocadas as varas cênicas que sustentam o cenário e as luzes do palco. Além disso, 50% dos lustres foram restaurados”, afirmou o secretário.
Início das obras de restauração do Teatro Carlos Gomes
Início das obras de restauração do Teatro Carlos Gomes Crédito: Fernando Madeira
Noronha ainda disse que está sendo feita a instalação do ar-condicionado e da infraestrutura de sonorização. Cortinas corta-fogo também foram instaladas no interior do teatro para garantir maior proteção contra incêndios.
Ao todo, o investimento do restauro é de R$ 20 milhões, captados pela Lei Rouanet com recursos do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) e da EDP Brasil. A obra irá contemplar itens de modernização, mais acessibilidade, além de um café no segundo andar e uma sala de exposição.

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