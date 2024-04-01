Pintura com ouro é encontrada no Teatro Carlos Gomes durante reforma

Pintura em douramento é encontrada no Teatro Carlos Gomes, em Vitória Crédito: Instituto Modus Vivendi

Previsto para ser entregue em dezembro de 2025 , o Teatro Carlos Gomes passa por uma intensa reforma desde julho de 2023. Fechado há mais de cinco anos, o importante aparelho cultural do Centro de Vitória revelou uma surpresa nas últimas semanas.

Tudo porque foram descobertas pinturas em douramento em dois locais do teatro: na boca do proscênio - que se refere à frente do palco central - e também em alguns camarotes. A informação foi revelada pela diretora-presidente do Instituto Modus Vivendi, responsável pelas obras, Erika Kunkel.

“Em todo projeto aparece surpresas. Um restauro não é uma obra comum e dessa vez não foi diferente. Assim que descobrimos essas pinturas em douramento com ouro, tivemos que recalcular algumas coisas e fazer novas pesquisas sobre a parte estética”, afirmou Erika.

A douração ou douramento é uma técnica de pintura que utiliza uma camada finíssima de ouro. Entre outras palavras, o metal é transformado em folhas de ouro e depois aplicado a uma superfície. Segundo o professor de história da arquitetura, Nelson Porto, o Carlos Gomes foi projetado com base na arquitetura eclética - época em que esse tipo de procedimento era bastante utilizado.

Pintura em douramento é encontrada no Teatro Carlos Gomes Crédito: Instituto Modus Vivendi

“Eu não fiquei espantado com essa descoberta. Quando você encontra um prédio histórico com apenas uma cor, é possível que tenha outras camadas por baixo. Sobre o douramento, já tinha fotografias mostrando que essas pinturas existiam no teatro, mas eram em preto e branco. Normalmente quando se pinta não arranca o que tá fixo, apenas o que está solto", contou Porto.

VISITANTES PODERÃO VER

Ainda de acordo com Nelson, haverá novos estudos sobre a descoberta. Além disso, após a conclusão das obras do teatro será colocada uma moldura transparente no entorno da pintura. O objetivo é que mais pessoas tenham a oportunidade de conhecer a história do local.

Início das obras de restauração do Teatro Carlos Gomes Crédito: Fernando Madeira

“Vamos ampliar o nosso conhecimento acerca das pinturas e depois não vamos restaurar como era no passado. Vamos deixar esses registros para as pessoas conhecerem e verem como era feito antigamente”, ressaltou.

AVANÇOS NO PROJETO

HZ também procurou o secretário de Cultura do Espírito Santo, Fabricio Noronha, para buscar novas atualizações sobre a reforma. Segundo ele, o restauro está dentro do cronograma estabelecido e já está com 38% do processo executado.

“O projeto está andando bem. É uma obra que envolve uma pesquisa especializada, com uma equipe diversa. Nas últimas semanas, foram colocadas as varas cênicas que sustentam o cenário e as luzes do palco. Além disso, 50% dos lustres foram restaurados”, afirmou o secretário.

Início das obras de restauração do Teatro Carlos Gomes Crédito: Fernando Madeira