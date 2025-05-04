O livro de cada signo Crédito: Personare

A Astrologia, enquanto ferramenta de autoconhecimento, nos permite descobrir qualidades, características e gostos que, às vezes, nós mesmos desconhecemos – ou simplesmente ainda não descobrimos.

Já a Literatura nos permite conhecer culturas, lugares e pensamentos sem sair de casa. Ao unirmos esses dois universos, temos muito a ganhar: conhecer a nós através de outros autores e vozes.

Por isso, fica o nosso convite: leia o livro do seu signo – não só do solar, mas também do seu Ascendente e da sua Lua, que formam a tríade astrológica da nossa personalidade.

O livro de cada signo

A seguir, veja uma análise sobre o livro de cada signo. Lembrando que o ideal é conferir a indicação do seu signo solar, Ascendente e signo lunar. Se você não sabe ou não tem certeza dos seus, veja aqui no seu Mapa Astral gratuito!

Áries: O poder do agora (Eckhart Tolle)

Esta é uma obra para motivar a mudar sua forma de pensar sobre nossa relação com o tempo. Além disso, explica como funciona a sensação de ansiedade e seus prejuízos, traz exercícios que abrem a mente e apresenta soluções possíveis de viver.

Touro: Enquanto agonizo (William Faulkner)

Enquanto agonizo , do escritor norte-americano William Faulkner, aborda, principalmente, os laços familiares. Um dos seus grandes destaques é a relação com a passagem do tempo e com o apego, uma das características mais marcantes de Touro.

São tratados temas como lidar com o apego à vida de quem amamos e como isso nos afeta.

Gêmeos: Cem anos de solidão (Gabriel García Márquez)

Porém, observar como a troca com outras pessoas e nossa comunicação acontecem já é por si só uma arte. Este clássico da literatura mundial eleva isto a outro patamar.

Câncer: Orgulho e preconceito (Jane Austen)

Orgulho e preconceito , da romancista inglesa Jane Austen, apresenta uma das histórias de amor mais encantadoras da Literatura. Repleto de sensibilidade, este livro é ideal para as pessoas amorosas de Câncer.

A obra também traz uma ótima lição sobre o quanto é necessário deixar certas resistências de lado para acolher as pessoas, o afeto e o amor como eles chegam até nós.

Leão: Mulheres que correm com os lobos (Clarissa Pinkola Estés)

Em Mulheres que Correm com os Lobos , a psicanalista americana Clarissa Pinkola Estés fala sobre a natureza selvagem que vive em nós.

Virgem: Crime e castigo (Fiódor Dostoiévski)

Crime e castigo , do filósofo russo Fiódor Dostoiévski, é o livro que ninguém sabe que precisa ler até começar a lê-lo! O enredo se baseia em um erro cometido e em como viver a vida sem fazer da culpa uma prisão.

A lição vem de uma situação extrema, mas é uma ilustração de como é possível viver sendo uma pessoa imperfeita, algo necessário para a quem é do signo de Virgem.

Libra: Meio sol amarelo (Chimamanda Ngozi Adichie)

Além da fascinante história sobre a guerra da Biafra-Nigéria, temos um mergulho na profunda relação entre as irmãs e seus amores.

Escorpião: A paixão segundo G.H. (Clarice Lispector)

Ele nos mostra como estar em paz em meio à inquietação e é um verdadeiro ensaio sobre a solidão, apontando a beleza de uma existência reflexiva.

Sagitário: A metamorfose (Franz Kafka)

Franz Kafka é um autor austro-húngaro que ficou conhecido por suas grandes reflexões sobre o sentido da vida. Em A Metamorfose , ele mostra que não podemos nos apegar às nossas verdades internas, um tema muito caro às pessoas de Sagitário.

Além disso, na obra, o escritor aponta o quanto podemos crescer e nos desenvolver a partir de eventos adversos.

Capricórnio: Grande sertão: veredas (Guimarães Rosa)

O clássico brasileiro Grande sertão: veredas , de Guimarães Rosa, fala sobre o valor do esforço e do comprometimento, mas também o do afeto.

Aquário: Quincas Borba (Machado de Assis)

Na obra, temos uma crítica tenaz à sociedade e a proposta de olhar para nós e nossos conceitos, nos levando a pensar o que é, de fato, o “normal”.