Para quem além de literatura também ama Astrologia, uma pergunta pode surgir: qual livro combina com o meu signo?
A Astrologia, enquanto ferramenta de autoconhecimento, nos permite descobrir qualidades, características e gostos que, às vezes, nós mesmos desconhecemos – ou simplesmente ainda não descobrimos.
Já a Literatura nos permite conhecer culturas, lugares e pensamentos sem sair de casa. Ao unirmos esses dois universos, temos muito a ganhar: conhecer a nós através de outros autores e vozes.
Por isso, fica o nosso convite: leia o livro do seu signo – não só do solar, mas também do seu Ascendente e da sua Lua, que formam a tríade astrológica da nossa personalidade.
Outra sugestão, caso você queira um incentivo para ler ainda mais, é ler um livro por mês. Neste artigo, veja qual é o signo de cada mês e leia a sugestão de cada um.
O livro de cada signo
A seguir, veja uma análise sobre o livro de cada signo. Lembrando que o ideal é conferir a indicação do seu signo solar, Ascendente e signo lunar. Se você não sabe ou não tem certeza dos seus, veja aqui no seu Mapa Astral gratuito!
Áries: O poder do agora (Eckhart Tolle)
O poder do agora, de escritor alemão Eckhart Tolle, é um livro que combina com a personalidade forte e decidida das pessoas de Áries.
Esta é uma obra para motivar a mudar sua forma de pensar sobre nossa relação com o tempo. Além disso, explica como funciona a sensação de ansiedade e seus prejuízos, traz exercícios que abrem a mente e apresenta soluções possíveis de viver.
Touro: Enquanto agonizo (William Faulkner)
Enquanto agonizo, do escritor norte-americano William Faulkner, aborda, principalmente, os laços familiares. Um dos seus grandes destaques é a relação com a passagem do tempo e com o apego, uma das características mais marcantes de Touro.
São tratados temas como lidar com o apego à vida de quem amamos e como isso nos afeta.
Gêmeos: Cem anos de solidão (Gabriel García Márquez)
Porém, observar como a troca com outras pessoas e nossa comunicação acontecem já é por si só uma arte. Este clássico da literatura mundial eleva isto a outro patamar.
Câncer: Orgulho e preconceito (Jane Austen)
Orgulho e preconceito, da romancista inglesa Jane Austen, apresenta uma das histórias de amor mais encantadoras da Literatura. Repleto de sensibilidade, este livro é ideal para as pessoas amorosas de Câncer.
A obra também traz uma ótima lição sobre o quanto é necessário deixar certas resistências de lado para acolher as pessoas, o afeto e o amor como eles chegam até nós.
Leão: Mulheres que correm com os lobos (Clarissa Pinkola Estés)
Em Mulheres que Correm com os Lobos, a psicanalista americana Clarissa Pinkola Estés fala sobre a natureza selvagem que vive em nós.
No entanto, o livro pode ser um convite para as pessoas de Leão (e de todos os signos) viverem sua essência para além das demandas da sociedade. Entre os temas, estão como viver com liberdade e o quanto isso pode ser recompensador.
Virgem: Crime e castigo (Fiódor Dostoiévski)
Crime e castigo, do filósofo russo Fiódor Dostoiévski, é o livro que ninguém sabe que precisa ler até começar a lê-lo! O enredo se baseia em um erro cometido e em como viver a vida sem fazer da culpa uma prisão.
A lição vem de uma situação extrema, mas é uma ilustração de como é possível viver sendo uma pessoa imperfeita, algo necessário para a quem é do signo de Virgem.
Libra: Meio sol amarelo (Chimamanda Ngozi Adichie)
Meio Sol Amarelo, da escritora nigeriana Chimamanda Ngozi Adichie, trata de temas muito relacionados a Libra: diplomacia, justiça, romance e relações.
Além da fascinante história sobre a guerra da Biafra-Nigéria, temos um mergulho na profunda relação entre as irmãs e seus amores.
Escorpião: A paixão segundo G.H. (Clarice Lispector)
A paixão segundo G.H., da escritora brasileira Clarice Lispector, é tão impactante, profundo e intenso quanto a mente das pessoas de Escorpião.
Ele nos mostra como estar em paz em meio à inquietação e é um verdadeiro ensaio sobre a solidão, apontando a beleza de uma existência reflexiva.
Sagitário: A metamorfose (Franz Kafka)
Franz Kafka é um autor austro-húngaro que ficou conhecido por suas grandes reflexões sobre o sentido da vida. Em A Metamorfose, ele mostra que não podemos nos apegar às nossas verdades internas, um tema muito caro às pessoas de Sagitário.
Além disso, na obra, o escritor aponta o quanto podemos crescer e nos desenvolver a partir de eventos adversos.
Capricórnio: Grande sertão: veredas (Guimarães Rosa)
O clássico brasileiro Grande sertão: veredas, de Guimarães Rosa, fala sobre o valor do esforço e do comprometimento, mas também o do afeto.
Além disso, traz um tom austeridade que combina com Capricórnio, mostrando como nascem coisas belas dessa combinação.
Aquário: Quincas Borba (Machado de Assis)
O enredo e escrita do brasileiro Machado de Assis por si já valem a leitura, mas a independência e pensamento revolucionário, típicos de Aquário, do personagem que dá nome ao livro são incríveis.
Na obra, temos uma crítica tenaz à sociedade e a proposta de olhar para nós e nossos conceitos, nos levando a pensar o que é, de fato, o “normal”.
Peixes: O corcunda de Notre Dame (Victor Hugo)
Este é um livro que, além de nos fazer apaixonar pela fragilidade e inocência do amor, nos inspira empatia.