De Bobbie Goods ao crochê: veja como reduzir o tempo de tela

Conheça o fenômeno dos livros de colorir que está ganhando o TikTok Crédito: Reprodução: Mercado Livre/ Pinterest - artsyosheen

Já sentiu que passa tempo demais no celular ou em frente ao computador? Procurar maneiras de reduzir o tempo de tela tem se tornado uma prioridade para muita gente, e os low energy hobbies (ou hobbies de baixa energia) surgem como uma alternativa para quem busca relaxar e aproveitar o momento offline. Segundo a Cosmopolitan , que é uma das revistas mais vendidas no mundo, "um hobby de baixa energia é essencialmente uma atividade para fazer quando você está sem motivação, mas ainda quer sentir que conquistou algo".

Entre as tendências que mais cresceram nos últimos tempos estão os livros Bobbie Goods e outras atividades manuais como scrapbooking, crochê e quebra-cabeças — todas excelentes para desacelerar e se reconectar com o prazer das pequenas coisas.

O que é Bobbie Goods?

Bobbie Goods é o nome de uma marca criada pela ilustradora e designer Abbie "Bobbie" Goveia, que ficou conhecida por apresentar desenhos fofos, cenários tranquilos e cores suaves que remetem ao universo cozy. Seu carro-chefe são os é o nome de uma marca criada pela ilustradora e designer Abbie "Bobbie" Goveia, que ficou conhecida por apresentar desenhos fofos, cenários tranquilos e cores suaves que remetem ao universo cozy. Seu carro-chefe são os livros de colorir para adultos com traços delicados e temas relaxantes, como piqueniques, tardes chuvosas e cenas de natureza.

O nome Bobbie Goods vem de uma junção do apelido da artista, "Bobbie", e a palavra "Goods", que em inglês significa "bens" ou "produtos", refletindo o conceito de oferecer itens que trazem bem-estar.

Para que serve o Bobbie Goods?

O Bobbie Goods serve como uma ferramenta para desacelerar, aliviar o estresse e resgatar o prazer de criar algo manualmente. Seus livros de colorir foram pensados para adultos, mas com uma estética lúdica e reconfortante, que transforma pequenos momentos em experiências de relaxamento.

Além disso, o Bobbie Goods funciona como uma porta de entrada para o universo dos hobbies offline . Com um simples conjunto de lápis de cor ou canetas, você consegue mergulhar em um passatempo que não exige muito tempo ou energia, mas entrega grandes benefícios para a mente.

Quem curte o estilo Bobbie Goods também costuma se interessar por variações como o Cozy Friends, uma coleção de ilustrações com personagens que reforçam o clima acolhedor e minimalista. Outra referência é o clássico " O Jardim Secreto ", um dos livros de colorir para adultos que popularizou essa prática anos atrás e ainda faz sucesso entre os fãs de atividades criativas.

Produtos Livro De Colorir Bobbie Goods 50 Páginas A5 Com 50 páginas de desenhos variados, este livro de colorir oferece diversão para todas as idades. Suas folhas grossas evitam que a tinta ultrapasse para o outro lado, proporcionando uma experiência mais confortável. A capa dura garante maior durabilidade, tornando-o um presente ideal para crianças a partir de 3 anos. VER OFERTA Cute & Comfy Coloring Book Inspirado no sucesso do TikTok, este livro traz 32 ilustrações encantadoras e de fácil preenchimento. Com tamanho compacto de 21x21 cm, é perfeito para momentos de relaxamento. As páginas de alta resolução garantem impressões nítidas, ideais para lápis de cor e marcadores. VER OFERTA Livro De Colorir Comfy Cozy Capa Dura Com 48 páginas exclusivas e papel de 180g/m², oferece uma experiência de pintura suave e sem manchas. A capa dura holográfica adiciona um toque sofisticado, enquanto a folha de acetato protege os desenhos contra borrões. VER OFERTA Do Dia Para A Noite Livro De Colorir Bobbie Goods Acompanhe os dias e noites da cachorrinha mais fofa deste universo lúdico. Com 48 páginas e capa mole, traz ilustrações cativantes para explorar. O tamanho de 20,3 x 25,4 cm facilita o manuseio e torna a experiência ainda mais envolvente. VER OFERTA NO MERCADO LIVRE VER OFERTA NA AMAZON Livro Dias Quentes Livro De Colorir Oficial Bobbie Goods Inspirado na primavera e no verão, este livro apresenta ilustrações aconchegantes e vibrantes. Cada página transporta para cenários cheios de vida e cor, proporcionando momentos de criatividade e relaxamento. VER OFERTA NO MERCADO LIVRE VER OFERTA NA AMAZON Kit Livro Para Colorir Capa Dura Holográfica 50 Páginas A5 - Rosa Ou Azul + Conjunto Marcador Canetinha 60 Cores Além do livro de 50 páginas com capa dura holográfica, este conjunto inclui 60 marcadores de ponta dupla. Perfeito para crianças e adultos, permite soltar a imaginação sem limites. O encadernamento wire-o oferece praticidade e as folhas especiais evitam manchas entre os desenhos. VER OFERTA Livro De Colorir Cozy Friends Com 50 desenhos distribuídos em 52 folhas de papel 120g, proporciona um toque especial a cada pintura. A capa dura garante maior resistência, enquanto o encadernamento wire-o facilita o uso, permitindo que o livro fique aberto em qualquer página. VER OFERTA NO MERCADO LIVRE VER OFERTA NA AMAZON

Dicas de livros curtos para começar a ler

Confira recomendações de livros nacionais para estimular o hábito de leitura. Crédito: Canva

Ler é um dos hobbies de baixa energia mais acessíveis e envolventes. Seja um suspense de roer as unhas, um clássico da literatura ou mesmo um best-seller, a leitura permite um enriquecimento cultural e estímulo da criatividade, sem sair do lugar.

Para quem busca livros curtos para um maior incentivo, aqui vão algumas opções. Além disso, outra dica é escutar os audiolivros, uma vez que são uma alternativa interessante para relaxar sem precisar se concentrar na leitura tradicional.

Produtos Tudo é rio - Carla Madeira Um sucesso da literatura nacional. O romance de Carla Madeira mistura amor, desejo e redenção com uma escrita potente e flúida, ao acompanhar a história intensa de Dalva, Venâncio e Lucy. VER OFERTA Jantar secreto - Raphael Montes Para quem adora suspenses, este thriller envolvente de Raphael Montes promete surpreender. O livro narra uma história perturbadora sobre um grupo de amigos que se envolve em um negócio clandestino e macabro. VER OFERTA A hora da estrela: Edição comemorativa - Clarice Lispector Dica para começar a ler clássicos. Essa obra de Clarice narra em poucas páginas mas com muita sensibilidade, a trajetória de Macabéa, uma jovem nordestina invisível para o mundo. VER OFERTA

O que é um Scrapbook?

O scrapbooking é uma das opções mais queridas para quem busca um hobby manual. A técnica consiste em montar álbuns ou cadernos personalizados, combinando fotos, recortes, papéis decorativos, adesivos e anotações. A proposta é criar páginas únicas que registram momentos especiais ou simplesmente permitem exercitar a criatividade.

Atualmente, há kits completos de scrapbook disponíveis em lojas de papelaria e online, com estampas temáticas, fitas, carimbos e muito mais.

Produtos Kit de scrapbook (348 peças) Com 348 peças, este kit oferece uma variedade de materiais, incluindo adesivos, papéis decorativos e fitas washi. O caderno de grade A6 é ideal para criar colagens personalizadas e registrar memórias com um toque estético e vintage. VER OFERTA

Quebra-cabeças

Outra excelente alternativa para diminuir o tempo de tela são os quebra-cabeças. Montar puzzles é uma prática que estimula o foco, a paciência e a percepção visual, sendo indicada tanto para crianças quanto para adultos.

É possível encontrar opções de todos os tamanhos e níveis de dificuldade, desde os quebra-cabeças de 500 peças com ilustrações relaxantes até versões com mais de 2.000 peças para quem gosta de um desafio maior.

Produtos Vincent Van Gogh: A Noite Estrelada - Quebra-cabeça - 500 peças nano Inspirado na icônica obra "A Noite Estrelada", de Van Gogh, este quebra-cabeça de 500 peças garante momentos de concentração e lazer. Suas dimensões compactas tornam-no perfeito para qualquer ambiente, sendo uma excelente opção para relaxar sozinho ou em família. VER OFERTA NO MERCADO LIVRE VER OFERTA NA AMAZON Vaso De Quebra-cabeça 3d Diy Mais do que um simples passatempo, este vaso 3D combina diversão e funcionalidade. Feito de plástico resistente, pode ser utilizado como peça decorativa ou para arranjos de flores. Ideal para presentear ou dar um toque especial à casa. VER OFERTA

Crochê

O crochê é um clássico entre os hobbies manuais e voltou a ganhar destaque nos últimos anos. Aprender a fazer crochê é uma forma de desacelerar e ainda criar peças únicas, como cachecóis, mantas, bolsas e até bichinhos de pelúcia, conhecidos como amigurumis.

A prática estimula a coordenação motora, ajuda na concentração e proporciona uma sensação de bem-estar ao final de cada projeto concluído. Também é uma ótima alternativa para quem busca uma atividade que possa ser feita com calma, no sofá ou em uma tarde tranquila.

Produtos Kits De Agulhas De Crochê Com Estojo Ergonômico O kit inclui 12 linhas de algodão em cores vibrantes e 16 agulhas ergonômicas com pontas de alumínio. Cada novelo tem 40 metros, garantindo versatilidade para projetos variados. Uma opção completa para quem deseja criar peças únicas com conforto e qualidade. VER OFERTA

Paint by Numbers (Pintura por Números)

A pintura por números é uma atividade para quem deseja explorar o lado artístico sem precisar de experiência prévia. Os kits vêm com telas pré-desenhadas e tintas numeradas. Essa prática ajuda a aliviar o estresse, melhorar a concentração e, de quebra, traz objetos de decoração para a sua casa.

Produtos Kit de pintura por números para adultos iniciantes Descubra o prazer da pintura mesmo sem experiência. Este kit inclui uma tela de 40x50 cm, 3 pincéis e tintas acrílicas de alta qualidade, prontas para uso. VER OFERTA

Jogos de tabuleiro

Em alta, jogos de tabuleiro tem ganhado o público como uma opção para ficar longe das telas. Crédito: Canva

Os jogos de tabuleiro são mais uma alternativa em alta, promovendo uma ótima maneira de se divertir sem precisar de muita energia física. Além de estimular o raciocínio e a criatividade, esses jogos geram interação social e podem ser jogados em família ou com amigos. Entre as dicas abaixo, está uma recomendação do New York Times de Melhores jogos de Tabuleiro, o Wavelength.

Produtos Galápagos, Azul Mini Toda a estratégia e diversão do premiado Azul agora em uma versão portátil. Escolha e posicione ladrilhos coloridos para decorar o Palácio de Évora, criando padrões e acumulando pontos. Com peças menores e um formato compacto, Azul Mini é ideal para levar a qualquer lugar e desafiar amigos e família em partidas rápidas e estratégicas. VER OFERTA Party Game Sintonia Wavelength Galápagos Acerte na sintonia do grupo neste jogo cooperativo. Para até 12 jogadores, Wavelength desafia você a adivinhar onde um conceito se encaixa em uma escala, criando momentos de diversão e surpresas. Com partidas de 30 a 60 minutos, é perfeito para testar sua conexão com amigos e família em um jogo simples, mas cheio de reviravoltas inteligentes. VER OFERTA Jogo Perfil Express Filmes e Séries - Grow Essa é uma dica para quem adora desafios e cultura pop. Derivado do clássico Perfil, a versão Express traz categorias sobre filmes e séries, tornando tudo ainda mais dinâmico. Com 10 dicas progressivas por rodada, cada acerto rende pontos e aproxima a equipe da vitória. Fácil de jogar e perfeito para testar seus conhecimentos de cinema e streaming. VER OFERTA

Incorporar hobbies como Bobbie Goods, scrapbook, quebra-cabeças e crochê na rotina é uma maneira eficiente e criativa de diminuir o tempo de tela e aproveitar melhor os momentos livres. Essas atividades de baixa energia ajudam a reduzir o estresse, aumentar a sensação de bem-estar e ainda proporcionam períodos de lazer longe do digital.