Quer comprar um Kindle? Veja como adquirir e personalizar dispositivo

A leitura nunca foi um processo tão conveniente como é hoje, e um grande protagonista dessa mudança é justamente o Kindle. Com sua tela feita para a leitura, bateria de longa duração e acesso a uma biblioteca virtual quase ‘ilimitada’, o Kindle se tornou indispensável para os amantes de livros. E o que torna a experiência ainda melhor são os acessórios feitos para complementar esse dispositivo, desde capas até lâmpadas especiais.

Por isso, o Clube não poderia deixar de tirar suas maiores dúvidas sobre o assunto e ainda explorar os melhores Kindles e acessórios, levando a leitura a um novo nível.

O que é o Kindle?

Criado pela Amazon em 2007, o Kindle é um aparelho feito para a leitura de livros, revistas e jornais, e é nela que reside o seu maior diferencial. Sendo um dos leitores de livros digitais (ou e-readers) mais populares do mundo, ele oferece uma experiência completamente nova.

Quais são as suas vantagens?

Nele, é possível comprar um livro pela internet e já começar a leitura, lembrando que consegue armazenar milhares de livros. Sem contar que, diferentemente dos livros físicos, seu tamanho e peso possibilitam que ele seja muito mais portável e confortável, mesmo durante horas de leitura seguidas. Nesse aspecto, ele também se destaca pela duração da bateria de até 6 semanas. Além disso, sua tela E Ink tem uma tecnologia que simula a aparência de tinta no papel, dando uma sensação mais aconchegante e sem distrações para o leitor, também sendo antirreflexo e evitando cansar seus olhos, principalmente se comparado a telas de LED e LCD, muito utilizada em tablets.

Kindle 11ª geração, Paperwhite ou Oasis: qual é a diferença?

Kindle 11ª geração

Esse é o modelo de entrada dos Kindles, indicado se você quer começar a conhecer a linha e adentrar esse mundo. É o mais barato entre os três, mas não deixa a desejar: com uma tela de 6 polegadas com antirreflexo, armazenamento de 16 GB e iluminação embutida com 4 LEDs, é perfeito para passar horas lendo com uma bateria que dura 6 semanas. Sendo também um modelo atual (lançado em 2022) e utilizando cabo USB-C para carregamento.

Kindle Paperwhite

O Kindle Paperwhite é considerado o melhor custo-benefício da lista: ele é mais caro do que o 11ª geração, mas oferece atributos que fazem a diferença. Além de características como bateria que dura até 10 semanas e memória de 16 GB, ele é maior, contando com 6,8 polegadas, tem tela antirreflexo embutida com 17 LEDs, que tornam a imagem mais homogênea e nítida. Tem ainda uma ajuste de temperatura da luz e resistência a água. Classificado como IPX8, é possível ler em lugares como a piscina sem preocupações: ele tem garantia contra imersão acidental em até 2 metros de água doce.

Kindle Oasis

Este é um kindle para aqueles que querem investir em uma leitura com conforto extra. Seu design ergonômico é um diferencial em comparação aos outros dois, vindo com botões físicos para virar as páginas e maior apoio para a mão. Sua tela também é maior, tendo 7 polegadas. Tem opções de memória entre 8GB e 32GB, é à prova d'água com a mesma certificação do Paperwhite, e tem iluminação embutida de 25 LEDs, mantendo o ajuste de temperatura da luz.

Nesse sentido, é possível perceber que as diferenças entre os kindles reside principalmente em ser ou não à prova d'água, em recursos adicionais como o ajuste de temperatura da luz, número de LEDs embutidos na tela e tamanho da tela. Em questão de memória, todos devem atender bem à necessidade do leitor, uma vez que em média, livros tem por volta de 1MB a 5MG (sem considerar arquivos como mangás e revistas).

Dessa forma, se você quer conhecer o kindle, a indicação do Clube é o 11ª geração; se já conhece e quer aproveitar o melhor custo-benefício, escolha o Paperwhite; e se o design ergonômico, maior nitidez da imagem e armazenamento extra forem suas maiores necessidades, o Oasis.

Como comprar livros no Kindle?

Para comprar livros no dispositivo é muito simples: basta acessar sua conta no Kindle, navegar pela biblioteca ou buscar o livro desejado e realizar a compra pelo e-commerce. O livro ficará pronto e disponível para leitura na sua tela inicial. Também é possível realizar esse processo pelo celular ou computador e em seguida sincronizar as contas do Aplicativo Kindle.

Da mesma forma, é possível fazer isso com textos teóricos da faculdade por exemplo: basta baixar livros ou realizar a compra pelo celular, encaminhar o arquivo para o aplicativo Kindle e em seguida sincronizar. Outra alternativa é enviar o arquivo para o seu e-mail do kindle, que fica disponível no dispositivo.

Acessórios para melhorar sua experiência

Controle Remoto RF para Virar Páginas para Kindle

Uma inovação que muda completamente a maneira de ler. Se acomode na cama e fique tranquilo e bem coberto, porque agora você pode passar as páginas sem nem precisar tocar o kindle. Fácil de configurar e usar, este controle remoto RF é sua solução sem complicações para uma leitura relaxante. Compatível com uma variedade de plataformas, ele também funciona como um obturador remoto para suas fotos e vídeos, proporcionando liberdade e conveniência onde quer que você vá.

Suporte de Chão, Ajuste Universal de 360 Graus

Este é um produto que, em conjunto com o anterior, forma o combo do conforto. Oferecendo estabilidade e versatilidade incomparáveis, este suporte de chão é projetado para se adaptar perfeitamente a qualquer situação. Seu design robusto e ajustável de 360 graus garante uma experiência de visualização ergonômica e confortável, enquanto sua construção de alta qualidade oferece durabilidade e segurança.

Capa Bolsa Sleeve Para Kindle Oasis 3-7 polegadas

Feita sob medida para o Kindle Oasis 3, esta capa bolsa sleeve combina praticidade com estilo elegante. Com bordas reforçadas e um acabamento interno em tecido aveludado premium, ela oferece proteção superior em um pacote super leve. Deslize seu Kindle Oasis com confiança nesta capa que se ajusta perfeitamente e garanta que ele permaneça seguro onde quer que você vá.

Capa Nupro para Kindle 11ª Geração - Cor Lavanda

A combinação perfeita entre estilo e funcionalidade. Sua construção fina e leve se encaixa perfeitamente no seu Kindle, proporcionando proteção essencial contra arranhões e danos. Com recursos inteligentes como ligar/desligar automático e fecho magnético, esta capa é uma escolha prática e elegante para manter seu dispositivo seguro e pronto para uso.

Capa Kindle Paperwhite 11ª Geração 2021 Van Gogh

Desfrute de uma leitura sem esforço com esta capa vertical Van Gogh para o Kindle Paperwhite 11ª Geração. Feita de silicone flexível altamente resistente, ela oferece suporte em múltiplos ângulos para uma experiência de leitura personalizada. Com a função de hibernação automática e resistência a respingos, esta capa combina praticidade com proteção, mantendo seu Kindle seguro e pronto para uso em qualquer lugar.



Capa para Kindle Oasis - Auto Hibernação - Fecho Magnético

Proteja seu Kindle Oasis com uma capa elegante e funcional. Com fecho magnético e função de hibernação automática, ela garante conveniência e economia de bateria. Sua construção leve e durável oferece conforto de leitura prolongado, enquanto o tecido premium com microfibra mantém sua tela limpa e protegida.

Película Kindle 11ª geração (Básico - 2022) - tela 6.0 polegadas - Fosca

A película fosca anti-reflexo para o Novo Kindle Básico 11ª geração é essencial para uma experiência de leitura sem distrações. Feita sob medida para se adaptar perfeitamente à tela e-ink, ela oferece proteção contra reflexos e arranhões, garantindo uma visualização nítida em todas as condições de iluminação.

Película Kindle Oasis Fosca Anti-Risco Anti-Poeira Anti-Uv

Proteja a tela do seu Kindle Oasis com esta película fosca anti-risco e anti-poeira. Fácil de aplicar e remover, ela oferece uma camada adicional de segurança para sua biblioteca virtual. Compatível apenas com o Kindle Oasis de 7 polegadas, esta película é um acessório indispensável para manter sua leitura sem interrupções.

Película Kindle Paperwhite 11ª ger. 2021

Esta película fosca anti-reflexo para o Kindle Paperwhite 11ª geração é projetada para uma visualização confortável e sem distrações. Com sua fácil aplicação e remoção, ela oferece proteção contra arranhões e reflexos indesejados, garantindo uma experiência de leitura imersiva sempre que você abrir seu Kindle.

Indicações de livros para ler no Kindle

Jantar secreto - Raphael Montes

Para estrear seu novo kindle, ou para aproveitar sua aquisição ao máximo, não deixe de ler bons livros como Jantar Secreto. Com mais de 100 mil exemplares vendidos, esse é um dos livros mais famosos de Raphael Montes, escritor conhecido por obras como 'Bom dia, Verônica', 'Dias Perfeitos' e 'O vilarejo'. Essa obra é um thriller psicológico, em que é construída uma trama cheia de suspense e reviravoltas, mantendo o leitor intrigado até o final. Se você gosta de histórias com elementos de mistério e tensão, essa é a pedida.

Teto para dois - Beth O'Leary

O Best-seller que ganhou uma série no Paramount+ e encantou os leitores. Em contrapartida à indicação anterior de roer as unhas, este livro é uma comédia romântica que vai te tirar da 'ressaca literária', te fazer desejar um amor e ainda arrancar boas risadas.

O avesso da pele - Jeferson Tenório

Escrito por Jeferson Tenório, é um romance premiado que aborda questões profundas sobre identidade, relações raciais e violência no Brasil. Vencedor do Prêmio Jabuti na categoria “Romance Literário”, o livro conta a história de Pedro, que, após a morte do pai (vítima de violência policial), parte em busca de resgatar o passado da família.

Com o Kindle e seus acessórios, a leitura proporciona uma experiência imersiva e personalizada. Desde proteção e conforto até praticidade, os acessórios disponíveis complementam essa jornada. Ao investir em acessórios adequados, você não apenas protege seu dispositivo, mas também transforma a simples ação de ler em um momento ainda mais gratificante. Descubra como esses pequenos detalhes podem fazer toda a diferença.

