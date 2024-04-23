9 livros best-sellers para voltar a ter prazer na leitura

Veja uma lista entre romance, drama, fantasia e suspense. Crédito: Freepik

Recuperar o prazer na leitura pode ser um grande desafio, especialmente em meio a correria do dia a dia. Seja você um ávido leitor que perdeu o hábito ou alguém que desejar começar a ler, o Clube veio para ajudar.

em oferta, para tornar a sua experiência mais acessível. É por isso que elencamos nove best-sellers aprovados por nós e que não apenas entretêm, mas também ressoam com os interesses e desafios de quem busca reconectar-se com o prazer da leitura . Tudo isso ainda estando, para tornar a sua experiência mais acessível.

Estes livros oferecem uma oportunidade de escapar da rotina, mergulhar em histórias envolventes e, quem sabe, redescobrir o encanto perdido das palavras impressas.

1 - Divinos Rivais - Rebecca Ross

Descubra um romance viciante, cheio drama e aventura. Crédito: Amazon

Intrigas divinas e paixões arrebatadoras. Neste romance épico, dois jornalistas rivais se encontram em meio a uma guerra entre deuses, onde o amor floresce em meio ao caos. Com toques de fantasia e uma trama envolvente, este sucesso do TikTok e um dos livros mais vendidos nas plataformas promete cativar os leitores, em uma jornada repleta de emoção e reviravoltas. De R$ 54,90 por R$ 41,18 (25%OFF).

2 - Os sete maridos de Evelyn Hugo - Taylor Jenkins Reid

Mergulhe nos segredos da fama de Evelyn Hugo neste romance inesquecível. Crédito: Amazon

Em uma viagem fascinante pela Hollywood do século passado, esta narrativa muito aclamada nos leva aos bastidores da fama, revelando os segredos e os sacrifícios por trás do glamour. Com uma autora reconhecida mundialmente e mais de um milhão de livros vendidos no Brasil, esta história sobre amor e fama é uma leitura imperdível para quem busca uma trama intrigante e personagens emblemáticos. De R$ 64,90 por R$ 37,20 (43%OFF).

3 - Quarta asa - Rebecca Yarros

Sobreviva ao treinamento intenso em uma escola de cavaleiros de dragões com Violet Crédito: Amazon

Se quer se sentir envolto em uma boa fantasia, a pedida da vez é essa aventura emocionante em uma escola de elite para poderosos cavaleiros de dragões. Não teria como falar de um bom best-seller sem mencionar esse livro. Com suspense, sensualidade e uma trama viciante, este best-seller do The New York Times promete mantê-lo na ponta da cadeira enquanto você acompanha uma jovem lutando pela sobrevivência em um mundo de perigos e desafios. Uma leitura obrigatória para os amantes de fantasia e aventura. De R$99,00 por R$ 74,25. (25%OFF)

4 - Uma família feliz

Explore as tensões familiares e os segredos de um condomínio perfeito nesta trama Crédito: Amazon

Do mestre do suspense nacional Raphael Montes, chega uma trama complexa sobre relações familiares e o mundo de aparências de um condomínio perfeito. Com uma história que começa pelo último capítulo e adaptação para o cinema estrelada por Grazi Massafera e Reynaldo Gianecchini, este livro promete mergulhar o leitor em um suspense envolvente, repleto de reviravoltas e tensão psicológica. De R$ 59,90 por R$ 50,92 (15%OFF).

5 - Olhos D'Àgua - Conceição Evaristo

Uma coletânea necessária de laços, críticas e negritude. Crédito: Amazon

Um livro de contos que de fato merece a fama. A coletânea de histórias de Conceição Evaristo retrata a pluralidade e vulnerabilidade da condição humana e a beleza e ancestralidade da negritude, envolvendo mães, filhas, avós e amantes. Com uma narrativa inovadora, sensível e profunda, este livro nos convida a refletir sobre os vínculos e dilemas sociais, sexuais e existenciais em grandes golpes, dispostos em poucas folhas. Uma leitura essencial com 116 páginas e ideal para quem busca se maravilhar mais uma vez com a literatura (ou pela primeira vez) e refletir. De R$ 32,00 por R$27,20. (15%OFF)

6 - Cidade da Lua Crescente - Sarah J. Maas

Aventure-se em um mundo de magia, perigo e romance Crédito: Amazon

Dois livros da lista de mais vendidos se juntam nesse kit para Junte-se a Bryce Quinlan e Hunt Athalar nesta série de fantasia contemporânea repleta de magia, perigo e romance. Com mais de um milhão de exemplares vendidos no Brasil e traduzido para mais de 38 idiomas, este sucesso absoluto de Sarah J. Maas promete transportar os leitores para um mundo onde aventuras, mistérios e segredos se entrelaçam. Uma leitura envolvente que vai deixá-lo ansioso por mais. De R$ 109,90 por 73,08. (34%OFF)

7 - Tudo é rio - Carla Madeira

Livro de estreia de Carla Madeira Crédito: Amazon

Com uma narrativa poética e delicada, este livro é uma verdadeira obra-prima que tem seu merecido lugar na lista de best-sellers. Com uma correnteza de acontecimentos que nos leva até a última página, esta é uma leitura viciante para se deixar levar sem respiros. Uma experiência única que vai ressoar muito além da leitura inicial. De R$ 59,90 por R$ 44,92 (25%OFF).

8 - Nadando no escuro - Tomasz Jedrowski

Explore os mistérios políticos e as verdades humanas Crédito: Amazon

Em uma mistura intensa de política e poesia, este livro promete uma leitura envolvente e reveladora. Nele conhecemos dois homens que constroem aos poucos uma história de amor em meio aos conflitos da Polônia dos anos 80. Com um toque de sensualidade, humor e verdades humanas, ele foi considerado um dos livros do ano pelo The Guardian. Prepare-se para ser fisgado por uma trama que vai mexer com suas emoções e sua mente e resgatar o gosto pela leitura. Livro disponível com os brindes marca-páginas e três cartões postais. De R$ 54,90 por R$42,00 (23%OFF).

9 - Bem-vindos à livraria Hyunam-dong - Hwang Bo-Reum

Uma narrativa sobre o poder das histórias. Crédito: Amazon

Em uma narrativa encantadora, este livro explora um universo onde as histórias dos personagens se entrelaçam com as vidas dos leitores, trazendo à tona sentimentos e emoções universais. Emocionante e cativante, a obra é uma jornada de autodescoberta e renovação que lembra o poder transformador das histórias. Uma leitura em alta que vai aquecer o coração. De R$ 49,90 por R$ 37,42 (25%OFF).