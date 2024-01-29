TBR: o que é e como não deixá-la infinita

Entenda o termo e formas de organizar a sua leitura Crédito: Freepik

TBR nada mais é do que a sigla para To be read (a serem lidos, em tradução livre). No mundo dos leitores, esse conceito caracteriza a lista de livros que uma pessoa deseja ler, não necessariamente seguindo ordem de importância ou prioridade.

Mas por que isso é tão relevante?

A primeira coisa a ser levada em consideração é que a TBR é uma forma de não perder de vista os livros que mais te interessam, seja agora ou no futuro. Além disso, essa lista pode virar um grande caos em dois segundos, já que ela facilmente cresce sem controle, ao ponto de você achar impossível chegar ao final dela algum dia (o que é bem provável).

Para ajudar na contenção do caos, o Skeelo separou algumas dicas de como lidar com a sua TBR antes e depois de ela virar um problema. Veja!

01 Selecione apenas livros importantes Antes de adicionar um título à sua lista de leitura, certifique-se de que você realmente o julga interessante, tornando importante que ele faça parte da sua TBR. 02 Evite séries longas Sabemos que ninguém resiste a uma boa saga, mas, antes de adicionar à lista um livro com continuação, não esqueça de considerar que esse acréscimo pode se tornar três ou mais ao invés de apenas um. 03 Faça sorteios Depois que sua lista já cresceu, não tem mais jeito: é hora de ler! Uma boa técnica é sortear suas leituras antes de começar uma nova. Isso pode priorizar algum livro esquecido que você postergava até não poder mais e torna mais interessante seguir sua TBR. 04 Limpe sua TBR de tempos em tempos Às vezes, a lista de leitura fica tão longa que um livro fica lá parado por vários anos. Então, não esqueça de revisitar quais títulos estão te esperando na sua TBR. Pode ser que algum não faça mais sentido no momento atual da sua vida e você pode simplesmente tirá-lo de lá sem ler!

Além dessas dicas valiosas, o Skeelo trouxe uma lista de livros que provavelmente estão na sua TBR e que podem ser encontrados no app deles. Que tal correr e já iniciar essas leituras? Dê uma checada!