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Festival movimenta Linhares com música, artes e gastronomia; veja programação

Festival de Outono acontece de 7 a 9 de maio e promete agitar o fim de semana do Dia das Mães
André Cypreste

André Cypreste

Publicado em 03 de Maio de 2026 às 07:44

Big Bat Blues Band, Dona Fran e SAMBADM são atrações do Festival de Outono de Linhares
Big Bat Blues Band, Dona Fran e SAMBADM estão entre as atrações do evento Montagem com fotos de Instagram (@bigbatbluesband e @donafran) e Braza Estúdio

Com muita música, arte e gastronomia, o Festival de Outono de Linhares promete movimentar o fim de semana do Dia das Mães no Norte do Espírito Santo. Entre os dias 7 e 9 de maio, o município receberá uma programação repleta de atrações gratuitas no bairro Três Barras.


A estrutura principal do evento será instalada próximo à praça do local e contará com praça de alimentação, parquinho e um palco para shows que vão do rock ao forró pé-de-serra. Passarão por ele Big Bat Blues Band, Dona Fran, SAMBADM e o grupo linharense Fogo na Coisa, entre outros nomes da música capixaba.

Opções gastronômicas

A área gastronômica, que busca valorizar a culinária e o comércio local, terá a participação de restaurantes como Espigueiro, Recanto João de Barro, Musta, Don’t Bone e La Rústico. Confira alguns pratos abaixo: 

  • Ana Ristorante ItalianoSpaghetti al Grana Padano com Ragù de Costela, finalizado dentro de uma roda do queijo (R$ 50)
  • Bisis - Steak chorizo na manteiga de ervas acompanhado de farofa crocante de alho e banana da terra (R$ 55)
  • Cambucá Restaurante e Petiscaria - Carne de Sol defumada sobre purê de mandioca e banana chips (R$ 49,90)
  • Don T-BoneChorizo na brasa com farofa de banana-da-terra (R$ 40)
  • Fuê Comida ArtesanalCamarão Internacional (preço não divulgado)
  • La RústicoCarne de sol com purê de aipim e farofa de banana, finalizada com paçoca de carne-seca (R$ 50)
  • O Bar da PraçaArroz de costela braseada e assada lentamente finalizado com chips de aipim e banana-da-terra (R$ 45)
  • Tio Naldo Petiscaria - Escondidinho de aipim com carne de sol na manteiga e banana-da-terra (R$ 40)

Durante o festival, o público poderá eleger suas receitas favoritas entre as criações das casas para o evento, e os mais votados receberão prêmios em dinheiro e vale-compras.

Também farão parte do Festival de Outono espaços artísticos, com uma sala de projeções de vídeos com as obras de Nice Avanza, artista reconhecida internacionalmente por obras que retratam a natureza de Linhares. O artista urbano Jota também fará uma exposição revisitando o trabalho de Avanza.

Confira a programação:

7 DE MAIO (quinta-feira) – a partir das 18h

  • Espetáculo de mapping  
  • André Máximo
  • STM
  • Golpe de Mestre


8 DE MAIO (sexta-feira) – a partir das 18h

  • Camerata Linhares 
  • Weverson Pessoti
  • Fogo na Coisa
  • SAMBADM


9 DE MAIO (sábado) – a partir das 16h

  • Camerata SESI - Projeto Rockestra 
  • Trup Passarim do Brasil
  • Hey, Teacher (acústico)
  • Big Bat Blues Band
  • Dona Fran

FESTIVAL DE OUTONO DE LINHARES

Quando: de 7 a 9 de maio de 2026

Onde: próximo à praça do bairro Três Barras, em Linhares

Horários: quinta-feira (7), das 17h30 à 0h; sexta-feira (8), das 17h à 0h; e sábado (9), das 15h à 0h

Entrada gratuita

Mais informações: @projetosabor.es

Com informações de Evelize Calmon.

Errata

09/05/2026

Diferentemente do que foi publicado na primeira versão desta matéria, não haverá apresentações na Igrejinha Velha, localizada no centro de Linhares. Toda a programação do evento estará concentrada na estrutura montada no bairro Três Barras.

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