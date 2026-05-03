Festival movimenta Linhares com música, artes e gastronomia; veja programação

Com muita música, arte e gastronomia, o Festival de Outono de Linhares promete movimentar o fim de semana do Dia das Mães no Norte do Espírito Santo. Entre os dias 7 e 9 de maio, o município receberá uma programação repleta de atrações gratuitas no bairro Três Barras.
A estrutura principal do evento será instalada próximo à praça do local e contará com praça de alimentação, parquinho e um palco para shows que vão do rock ao forró pé-de-serra. Passarão por ele Big Bat Blues Band, Dona Fran, SAMBADM e o grupo linharense Fogo na Coisa, entre outros nomes da música capixaba.
Opções gastronômicas
A área gastronômica, que busca valorizar a culinária e o comércio local, terá a participação de restaurantes como Espigueiro, Recanto João de Barro, Musta, Don’t Bone e La Rústico. Confira alguns pratos abaixo:
- Ana Ristorante Italiano - Spaghetti al Grana Padano com Ragù de Costela, finalizado dentro de uma roda do queijo (R$ 50)
- Bisis - Steak chorizo na manteiga de ervas acompanhado de farofa crocante de alho e banana da terra (R$ 55)
- Cambucá Restaurante e Petiscaria - Carne de Sol defumada sobre purê de mandioca e banana chips (R$ 49,90)
- Don T-Bone - Chorizo na brasa com farofa de banana-da-terra (R$ 40)
- Fuê Comida Artesanal - Camarão Internacional (preço não divulgado)
- La Rústico - Carne de sol com purê de aipim e farofa de banana, finalizada com paçoca de carne-seca (R$ 50)
- O Bar da Praça - Arroz de costela braseada e assada lentamente finalizado com chips de aipim e banana-da-terra (R$ 45)
- Tio Naldo Petiscaria - Escondidinho de aipim com carne de sol na manteiga e banana-da-terra (R$ 40)
Durante o festival, o público poderá eleger suas receitas favoritas entre as criações das casas para o evento, e os mais votados receberão prêmios em dinheiro e vale-compras.
Também farão parte do Festival de Outono espaços artísticos, com uma sala de projeções de vídeos com as obras de Nice Avanza, artista reconhecida internacionalmente por obras que retratam a natureza de Linhares. O artista urbano Jota também fará uma exposição revisitando o trabalho de Avanza.
Confira a programação:
7 DE MAIO (quinta-feira) – a partir das 18h
- Espetáculo de mapping
- André Máximo
- STM
- Golpe de Mestre
8 DE MAIO (sexta-feira) – a partir das 18h
- Camerata Linhares
- Weverson Pessoti
- Fogo na Coisa
- SAMBADM
9 DE MAIO (sábado) – a partir das 16h
- Camerata SESI - Projeto Rockestra
- Trup Passarim do Brasil
- Hey, Teacher (acústico)
- Big Bat Blues Band
- Dona Fran
FESTIVAL DE OUTONO DE LINHARES
Quando: de 7 a 9 de maio de 2026
Onde: próximo à praça do bairro Três Barras, em Linhares
Horários: quinta-feira (7), das 17h30 à 0h; sexta-feira (8), das 17h à 0h; e sábado (9), das 15h à 0h
Entrada gratuita
Mais informações: @projetosabor.es.
Com informações de Evelize Calmon.
Errata
Diferentemente do que foi publicado na primeira versão desta matéria, não haverá apresentações na Igrejinha Velha, localizada no centro de Linhares. Toda a programação do evento estará concentrada na estrutura montada no bairro Três Barras.