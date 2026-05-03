Festival movimenta Linhares com música, artes e gastronomia; veja programação

Com muita música, arte e gastronomia, o Festival de Outono de Linhares promete movimentar o fim de semana do Dia das Mães no Norte do Espírito Santo. Entre os dias 7 e 9 de maio, o município receberá uma programação repleta de atrações gratuitas no bairro Três Barras.





A estrutura principal do evento será instalada próximo à praça do local e contará com praça de alimentação, parquinho e um palco para shows que vão do rock ao forró pé-de-serra. Passarão por ele Big Bat Blues Band, Dona Fran, SAMBADM e o grupo linharense Fogo na Coisa, entre outros nomes da música capixaba.