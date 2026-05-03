Tarot semanal: previsão para os signos de 04 a 10 de maio de 2026

As cartas do tarot revelam um período de intensidade, decisões importantes e crescimento pessoal para os signos. Haverá uma energia que favorecerá atitudes mais rápidas e diretas, ao mesmo tempo em que será necessário agir com equilíbrio, responsabilidade e consciência para evitar conflitos e desgastes desnecessários.
A seguir, o tarólogo e astrólogo Victor Valentim explica o que as cartas do tarot revelam para cada nativo sobre os próximos dias. Confira!
Áries – Cavaleiro de Espadas
A semana será agitada, alerta a carta “Cavaleiro de Espadas”. Você vai querer resolver tudo rapidamente, falar o que pensa e agir sem muita paciência. Tome cuidado para não atropelar os outros ou se estressar à toa.
Touro – 9 de Ouros
Autossuficiência e prazer estarão presentes, revela a carta “9 de Ouros”. Você colherá resultados do que vem construindo e poderá curtir mais a própria companhia. Será uma semana boa para se valorizar e aproveitar o que conquistou.
Gêmeos – A Justiça
Decisões importantes precisarão ser tomadas, revela a carta “A Justiça”. Tudo pedirá equilíbrio e responsabilidade. O que você plantar agora voltará com força ; por isso, aja com consciência e verdade.
Câncer – Rei de Copas
Controle emocional será importante nesta semana, alerta a carta “Rei de Copas”. Você sentirá tudo, mas saberá segurar a situação. Será um ótimo momento para lidar com situações delicadas com maturidade e empatia.
Leão – 4 de Ouros
Haverá apego e controle , alerta a carta “4 de Ouros”. Poderá surgir medo de perder algo, seja dinheiro, pessoa ou situação. Tente segurar, mas sem se sufocar. Nem tudo precisará ser tão rígido.
Virgem – 3 de Ouros
Trabalho em equipe estará em evidência, revela a carta “3 de Ouros”. As parcerias fluirão, haverá troca de ideias e crescimento conjunto. Será uma semana boa para construir com outras pessoas.
Libra – O Julgamento
Haverá um chamado da alma, indica a carta “O Julgamento”. Algo despertará você para uma nova fase. Poderá ser uma decisão importante ou um “clique” interno de mudança.
Escorpião – Ás de Copas
Novo começo emocional, revela a carta “Ás de Copas”. Poderá surgir um sentimento, uma conexão ou até um amor. Será uma semana de abertura do coração.
Sagitário – 2 de Paus
Planejamento e visão serão importantes, mostra a carta “2 de Paus”. Você começará a olhar para o futuro com mais estratégia. Será o momento de decidir para onde vai querer ir.
Capricórnio – 5 de Ouros
Atenção com inseguranças, alerta a carta “5 de Ouros”. Poderá surgir uma sensação de falta, mas não será o fim do mundo. Evite se isolar e peça ajuda se precisar.
Aquário – 7 de Espadas
Cuidado com enganos, alerta a carta “7 de Espadas”. Poderá haver alguém escondendo algo ou até você mesmo(a) evitará encarar uma verdade . Fique atento(a)!
Peixes – Rainha de Espadas
Clareza e limites serão importantes nesta semana, revela a carta “Rainha de Espadas”. Você entrará em uma energia mais racional, cortando ilusões e estabelecendo fronteiras necessárias.
Por Victor Valentim
Apresentando o misticismo de forma descontraída, Victor Valentim faz sucesso nas redes sociais. O tarólogo e astrólogo trabalha com magia natural desde os 14 anos. Entregando o esoterismo aos internautas de forma leve e descontraída, ele tem se destacado pelas redes sociais @bosquedosgnomos e já coleciona quase 400 mil seguidore s.