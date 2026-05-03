'Copacabana coroou Shakira como a rainha do pop latino': o que a imprensa internacional disse sobre show no RJ

Vários veículos destacaram a relação antiga da cantora colombiana com o Brasil Crédito: Getty Images

O megashow da cantora colombiana Shakira na praia de Copacabana ganhou destaque na imprensa internacional.

No Reino Unido , a BBC disse que a artista cantou "seus maiores hits para uma multidão enorme".

O texto destaca que o prefeito do Rio de Janeiro , Eduardo Cavaliere (PSD), calculou que o evento teve a presença de 2 milhões de pessoas.

"No entanto, uma análise do BBC Verify [o serviço de checagem de fatos da BBC] do show da Lady Gaga em Copacabana em 2025 concluiu que esses números estão provavelmente inflados."

A BBC ainda lembrou que o show foi financiado pela prefeitura, "num esforço para revitalizar a economia local, com a expectativa de que o evento gere R$ 800 milhões para o Brasil".

A agência Associated Press (AP) destacou que Shakira "encantou a multidão".

A reportagem da AP informou que a cantora subiu aos palcos às 11h da noite, uma hora depois do previsto, enquanto os fãs "gritavam e aplaudiam em grande excitação e drones voavam acima das cabeças deles para formar a frase 'Eu amo você, Brasil', em português".

A AP também noticiou que a artista falou com carinho da primeira vez que esteve no Brasil, três décadas atrás.

"Eu cheguei aqui quando tinha 18 anos, sonhando em cantar para vocês. Olhe agora para isso. A vida é mágica", disse Shakira.

A alemã Deutsche Welle (DW) lembrou que "muitos dos presentes no show viajaram por horas, em alguns casos atravessaram fronteiras internacionais, para ver a Shakira no palco em frente ao icônico [hotel] Copacabana Palace".

"Alguns fãs até dormiram na praia no dia anterior, para garantir um lugar próximo ao palco", escreveu a DW.

O veículo alemão ainda destacou que, no sábado de manhã, horas antes do show, "a praia estava cheia de pessoas e vendedores ambulantes, que ofereciam milho verde, petiscos, água engarrafada e até o mais tradicional coquetel brasileiro, a caipirinha".

O jornal britânico The Independent destacou em sua manchete que "Shakira transformou a praia numa pista de dança".

"A performance monumental ecoa espetáculos gratuitos semelhantes realizados por Madonna no início de 2024 e por Lady Gaga no ano passado, que também atraíram multidões imensas para a extensa faixa de areia", diz a reportagem.

No The Independent, o etnomusicólogo Felipe Maia, que cursa doutorado em música popular e tecnologias digitais na Universidade Paris Nanterre, na França, destacou que, "quando Shakira se apresentou pela primeira vez no Brasil, na década de 1990, ela estabeleceu uma conexão incrível com o público brasileiro".

Segundo o especialista, o show em Copacabana "coroa o relacionamento que Shakira tem com o Brasil há muito tempo".

Já a Radio France Internationale (RFI) afirmou que a praia de Copacabana "coroou Shakira como a rainha do pop latino".

Para a imprensa internacional, show corrou Shakira como 'rainha do pop latino' Crédito: Getty Images

Repercussão na terra natal de Shakira e em toda a América Latina

Os veículos colombianos também dedicaram manchetes e reportagens ao show da cantora no Rio de Janeiro.

O El Tiempo disse que "a noite de sábado, 2 de maio, marcou um dos momentos mais esperados do ano para a música latina".

Ainda segundo o jornal, o espetáculo "combinou música, convidados locais e momentos íntimos de empoderamento feminino".

O site Infobae destacou que o show gratuito "não apenas marcou um momento histórico na carreira da artista natural de Barranquilla, como também a consolidou como a primeira artista latina a ser a atração principal de um espetáculo desta magnitude num local icônico, superando os números recentes de artistas internacionais como Madonna e aproximando-se do recorde de Lady Gaga".

O El País escreveu que o "o Rio de Janeiro se rendeu à cantora colombiana, que convidou Anitta, Caetano Veloso, Maria Bethânia e Ivete Sangalo para subir ao palco".

"Falando constantemente com a plateia num português impecável, Shakira exalava carisma e dedicou o show às mulheres latinas, em especial às 20 milhões de mães solteiras no Brasil que lutam para sustentar suas famílias", destacou o El País.