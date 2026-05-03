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Astrologia

Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 03/05/2026

Veja o que as cartas revelam sobre o domingo de cada nativo do zodíaco
Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 03 de Maio de 2026 às 07:54

Será um dia para agir com clareza e assumir o protagonismo da própria vida (Imagem: FotoHelin | Shutterstock)
Será um dia para agir com clareza e assumir o protagonismo da própria vida Crédito: Imagem: FotoHelin | Shutterstock
O domingo trará uma energia de crescimento, consciência e novas possibilidades. Muitas cartas da corte indicam maturidade, posicionamento e autoconfiança, enquanto outras apontam recomeços, decisões importantes e expansão. Será um dia para agir com clareza e assumir o protagonismo da própria vida.
A seguir, confira as previsões do tarot para cada um dos signos!

Áries — Pajem de Ouros

Novas oportunidades poderão surgir ao ariano neste domingo (Imagem: starrynight02 | Shutterstock)
Novas oportunidades poderão surgir ao ariano neste domingo Crédito: Imagem: starrynight02 | Shutterstock
A carta “Pajem de Ouros” indica que novas oportunidades poderão surgir, principalmente no campo financeiro ou profissional. Algo pequeno poderá crescer muito se você investir com dedicação.

Touro — Rainha de Ouros

O dia favorecerá a segurança emocional e material do taurino (Imagem: starrynight02 | Shutterstock)
O dia favorecerá a segurança emocional e material do taurino Crédito: Imagem: starrynight02 | Shutterstock
A carta “Rainha de Ouros” indica que haverá estabilidade e foco no autocuidado. O dia favorecerá segurança emocional e material. Será importante investir em si e no que traz conforto.

Gêmeos — Rei de Paus

O dia favorecerá atitude, criatividade e posicionamento firme ao geminiano (Imagem: starrynight02 | Shutterstock)
O dia favorecerá atitude, criatividade e posicionamento firme ao geminiano Crédito: Imagem: starrynight02 | Shutterstock
Confiança e liderança estarão em destaque, conforme a carta “Rei de Paus”. O dia favorecerá atitude, criatividade e posicionamento firme. Você poderá se destacar.

Câncer — Rainha de Copas

O dia favorecerá a conexão emocional e o cuidado do canceriano consigo (Imagem: starrynight02 | Shutterstock)
O dia favorecerá a conexão emocional e o cuidado do canceriano consigo Crédito: Imagem: starrynight02 | Shutterstock
A sensibilidade e o acolhimento estarão presentes. Segundo a carta “Rainha de Copas”, o dia favorecerá a conexão emocional e o cuidado consigo e com os outros.

Leão — A Estrela

O dia trará leveza, fé e confiança no futuro ao leonino (Imagem: starrynight02 | Shutterstock)
O dia trará leveza, fé e confiança no futuro ao leonino Crédito: Imagem: starrynight02 | Shutterstock
A carta “A Estrela” indica que haverá esperança e renovação. O dia trará leveza, fé e confiança no futuro. Será importante confiar no processo.

Virgem — O Mago

O virginiano terá terá tudo o que precisará para iniciar algo importante (Imagem: starrynight02 | Shutterstock)
O virginiano terá terá tudo o que precisará para iniciar algo importante Crédito: Imagem: starrynight02 | Shutterstock
O poder de realização estará em evidência. Segundo a carta “O Mago”, você terá tudo o que precisará para iniciar algo importante. Será um bom dia para aproveitar essa energia.

Libra — O Julgamento

O dia do libriano favorecerá decisões importantes e mudanças de direção (Imagem: starrynight02 | Shutterstock)
O dia do libriano favorecerá decisões importantes e mudanças de direção Crédito: Imagem: starrynight02 | Shutterstock
A carta “O Julgamento” indica que haverá despertar e tomada de consciência. O dia favorecerá decisões importantes e mudanças de direção.

Escorpião — Os Enamorados

O dia pedirá ao escorpiano escolhas alinhadas ao coração (Imagem: starrynight02 | Shutterstock)
O dia pedirá ao escorpiano escolhas alinhadas ao coração Crédito: Imagem: starrynight02 | Shutterstock
Decisões no campo afetivo estarão em destaque, conforme a carta “Os Enamorados”. O dia pedirá escolhas alinhadas ao coração, mas com responsabilidade.

Sagitário — 3 de Paus

O dia do sagitariano favorecerá o planejamento e a abertura de caminhos (Imagem: starrynight02 | Shutterstock)
O dia do sagitariano favorecerá o planejamento e a abertura de caminhos Crédito: Imagem: starrynight02 | Shutterstock
Expansão e novos horizontes marcarão o domingo. Segundo a carta “3 de Paus”, o dia favorecerá o planejamento e a abertura de caminhos.

Capricórnio — 4 de Espadas

O dia do capricorniano pedirá recuperação emocional e mental antes de agir (Imagem: starrynight02 | Shutterstock)
O dia do capricorniano pedirá recuperação emocional e mental antes de agir Crédito: Imagem: starrynight02 | Shutterstock
Será um dia de pausa e descanso, conforme a carta “4 de Espadas”. O domingo pedirá recuperação emocional e mental antes de agir.

Aquário — Pajem de Espadas

O aquariano precisará observar mais antes de agir (Imagem: starrynight02 | Shutterstock)
O aquariano precisará observar mais antes de agir Crédito: Imagem: starrynight02 | Shutterstock
A energia será de curiosidade e novas informações. Segundo a carta “Pajem de Espadas”, algo poderá ser revelado. Será importante observar antes de agir.

Peixes — Rainha de Espadas

O dia favorecerá decisões firmes e o posicionamento direto do pisciano (Imagem: starrynight02 | Shutterstock)
O dia favorecerá decisões firmes e o posicionamento direto do pisciano Crédito: Imagem: starrynight02 | Shutterstock
A carta “Rainha de Espadas” indica que haverá clareza e independência emocional. O dia favorecerá decisões firmes e posicionamento direto.

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