Com novo local, festival Santa Teresa Gourmet terá show de Silva; veja programação

Um dos maiores festivais gastronômicos do Espírito Santo chega à sua 12ª edição no feriado de 1º de maio, e traz novidades à Terra dos Colibris: pela primeira vez, o Santa Teresa Gourmet terá sua programação dividida entre a Praça da Cultura, no centro da cidade, e o Parque de Exposições, localizado no bairro Dois Pinheiros. Em ambos os espaços, a entrada será gratuita.





Silva, compõem a programação do evento, que neste ano acontece entre 30 de abril e 3 de maio. Pratos exclusivos nos restaurantes locais, feira com artesanato e produtos da agroindústria capixaba, aulas-show com chefs de todo o Estado e um line-up musical liderado por uma atração nacional, o cantor, compõem a programação do evento, que neste ano acontece entre 30 de abril e 3 de maio.





O circuito gastronômico do festival, com opções que custam de R$ 12 a R$ 180, vai contemplar 33 estabelecimentos de Santa Teresa, entre restaurantes, bares, cervejarias, adegas, cafeterias, confeitarias e empórios locais.





Veja a seguir cinco destaques selecionados por nossa equipe: