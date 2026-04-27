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Feriado nas montanhas

Com novo local, festival Santa Teresa Gourmet terá show de Silva; veja programação

Evento amplia estrutura e faz sua estreia no parque de exposições da cidade, que terá atrações gratuitas de 30 de abril a 3 de maio
Evelize Calmon

Evelize Calmon

Publicado em 27 de Abril de 2026 às 17:16

Um dos maiores festivais gastronômicos do Espírito Santo chega à sua 12ª edição no feriado de 1º de maio, e traz novidades à Terra dos Colibris: pela primeira vez, o Santa Teresa Gourmet terá sua programação dividida entre a Praça da Cultura, no centro da cidade, e o Parque de Exposições, localizado no bairro Dois Pinheiros. Em ambos os espaços, a entrada será gratuita. 

Pratos exclusivos nos restaurantes locais, feira com artesanato e produtos da agroindústria capixaba, aulas-show com chefs de todo o Estado e um line-up musical liderado por uma atração nacional, o cantor Silva, compõem a programação do evento, que neste ano acontece entre 30 de abril e 3 de maio. 

O circuito gastronômico do festival, com opções que custam de R$ 12 a R$ 180, vai contemplar 33 estabelecimentos de Santa Teresa, entre restaurantes, bares, cervejarias, adegas, cafeterias, confeitarias e empórios locais. 

Veja a seguir cinco destaques selecionados por nossa equipe:

1

Receita dos imigrantes

Referência quando o assunto é a cozinha dos imigrantes italianos em Santa Teresa, o restaurante e vinícola Romanha recebe um público expressivo em seu espaço, situado no início da Rota do Caravaggio. Durante o festival, o destaque vai para o já famoso nhoque de abóbora da casa, servido com uma dessas quatro opções de molho: tomate fresco (vegetariano), ragu de linguiça de porco, ragu de carne-seca e bolonhesa. Quanto: R$ 88 o prato individual ou R$ 172 para duas pessoas. Mais informações: @romanha.santateresa.    

Ristorante Romanha no Festival Santa Teresa Gourmet 2026
Nhoque de abóbora do Romanha  Astris Filmes

2

Cozinha criativa 

O restaurante mais charmoso da cidade também participa do evento com um nhoque, porém diferente de muitos já vistos por lá. No Cafe Haus, aberto há 24 anos na Avenida José Ruschi, a clássica massa é preparada com semolina. Para combinar com ela, entram em cena ragu de ossobuco e fonduta (creme de queijo) de morbier. Quanto: R$ 129 (individual). Mais informações: @restaurantecafehaus

Restaurante Cafe Haus no Festival Santa Teresa Gourmet 2026
Nhoque de semolina do Cafe Haus  Astris Filmes

3

Sabores da cantina 

A cantina Gioconda é um dos espaços mais disputados da Rua do Lazer. A receita escolhida para representar seus sabores italianos no festival é o Bucatini alla' amatriciana. A massa longa, semelhante a um espaguete mais grosso e caracterizada por um furo central ao longo de sua extensão, é envolvida por molho de tomate e fonduta de grana padano, finalizada com pecorino romano. Quanto: R$ 89 (individual). Mais informações: @gioconda.cantinaitaliana.    

Prato do Gioconda no Festival Santa Teresa Gourmet 2026
Bucatini do Gioconda  Astris Filmes

4

Perfeito para o friozinho

Pensado para quem busca sabores intensos e reconfortantes em pleno frio teresense, o stinco de cordeiro com risoto milanês (de açafrão), finalizado com vegetais confitados, queijo pecorino e redução de vinho e café, é a aposta do Magazzino Fioravante. Mix de restaurante, adega e delicatéssen próximo à Praça Augusto Ruschi, a casa venderá esse prato individual por R$ 180. Mais informações: @magazzinofioravante.     

Prato do Magazzino Fioravante no Festival Santa Teresa Gourmet 2026
Stinco de cordeiro do Magazzino Fioravante  Astris Filmes

5

Símbolo gastronômico

Com as mesas mais concorridas da Rua do Lazer, o charmoso Fabrício Restaurante escolheu um símbolo gastronômico de Santa Teresa, o cappelletti, como elemento central de seu prato para o evento. Com recheio misto, a massa caseira é combinada com fonduta de grana padano e coberta por lascas de presunto serrano crocante. Quanto: R$ 78 (individual). Mais informações: @fabriciobarerestaurante.

Prato do Fabricio Restaurante no festival Santa Teresa Gourmet 2026
Cappelletti do Fabricio Restaurante  Astris Filmes

Além das criações em cartaz nos restaurantes, o público vai encontrar especialidades variadas na Praça da Cultura, servidas em espaços como Cozinha da Nanda, Doce Encanto Confeitaria e Cantina das Nonnas.


No parque de exposições, a estrutura contará com palco e diversos espaços temáticos, incluindo lounge, queijarias e estandes de destilados, além de uma área dedicada à Região dos Imigrantes. Nela estarão representados os municípios de Santa Teresa, Santa Leopoldina, Santa Maria de Jetibá, Itarana, Itaguaçu, Ibiraçu, João Neiva e São Roque do Canaã. 


A praça de alimentação desse setor será composta pelas cervejarias Teresense, Berger, Três Santas, Zamprogno e pelo Beer Truck Teresense, além dos restaurantes Costelitos, Rainha do Pastel, Cantina das Nonnas, Casa Amarela, Santa Canela e Parada Beijamim.

Atração nacional

Pela primeira vez em sua programação, o Santa Teresa Gourmet terá uma atração musical nacional. O convidado, que se apresenta na noite de sábado, é o cantor Silva, que acaba de lançar o álbum "Rolidei". Além de canções recentes, como "Sudamérica", "Deus de Batom" e o primeiro single, "Virá", Silva deve tocar os principais hits da carreira, entre eles "A Cor é Rosa".


Confira a seguir a programação completa, que inclui as aulas de culinária na cozinha-show e as demais atrações musicais do evento.

Programação de aulas-show (Praça da Cultura):

Sexta-feira (01/05)


14h - Aula de abertura com as nonnas de Santa Teresa e os chefs Alessandro e Cynthia Eller

15h - Chef Tuany Soares - "Do mar à montanha, sabores que se unem"

16h - Larissa Toffoli - "Desvendando os Segredos do Gelato"

17h - Chef Janaína Temporim


Sábado (02/05)


14h - Chef Ana Moser - "Terrine de parmesão na tela"

15h - Chef Gilson Surrage - "Conexão Mar e Montanha"

16h - Chef Cláudia Mariel - "Drinque Afrodisíacos"

17h - Chef Kleysson Cesconetto - "Da Calda ao Pudim Perfeito"


Domingo (03/05)


15h - Chef Marcos Redighieri - "Tree to Bar – Chocolate do plantio à produção"

16h - Chef Rosana Neres - "Caldos Termogênicos".

Cantor Silva
O cantor Silva Acervo/Silva

Programação musical (Parque de Exposições):

Quinta-feira (30/04) 


  • 19h – Banda Seis 3 (rock)
  • 21h – Banda Black Set (soul music)


Sexta-feira (01/05)


  • 19h – Ferna Jazz
  • 21h – Nano Vianna
  • 23h – Fabiano Juffu (O Cantor das Mil Vozes)


Sábado (02/05)


  • 18h30 - DJ Zappie na kombi Elza Machine Sound System
  • 20h - Marcos Bifão
  • 22h - Silva. 

12º FESTIVAL SANTA TERESA GOURMET 

Quando: de 30 de abril a 2 de maio de 2026

Onde: Parque de Exposições e Praça da Cultura (Centro), em Santa Teresa

Horários: Praça da Cultura - de sexta a domingo, das 11h às 18h. Parque de Exposições - de quinta a sábado, das 18h à 0h

Entrada gratuita

Mais informações: @festivalsantateresagourmet

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