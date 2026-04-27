Com novo local, festival Santa Teresa Gourmet terá show de Silva; veja programação

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Receita dos imigrantes
Referência quando o assunto é a cozinha dos imigrantes italianos em Santa Teresa, o restaurante e vinícola Romanha recebe um público expressivo em seu espaço, situado no início da Rota do Caravaggio. Durante o festival, o destaque vai para o já famoso nhoque de abóbora da casa, servido com uma dessas quatro opções de molho: tomate fresco (vegetariano), ragu de linguiça de porco, ragu de carne-seca e bolonhesa. Quanto: R$ 88 o prato individual ou R$ 172 para duas pessoas. Mais informações: @romanha.santateresa.
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Cozinha criativa
O restaurante mais charmoso da cidade também participa do evento com um nhoque, porém diferente de muitos já vistos por lá. No Cafe Haus, aberto há 24 anos na Avenida José Ruschi, a clássica massa é preparada com semolina. Para combinar com ela, entram em cena ragu de ossobuco e fonduta (creme de queijo) de morbier. Quanto: R$ 129 (individual). Mais informações: @restaurantecafehaus.
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Sabores da cantina
A cantina Gioconda é um dos espaços mais disputados da Rua do Lazer. A receita escolhida para representar seus sabores italianos no festival é o Bucatini alla' amatriciana. A massa longa, semelhante a um espaguete mais grosso e caracterizada por um furo central ao longo de sua extensão, é envolvida por molho de tomate e fonduta de grana padano, finalizada com pecorino romano. Quanto: R$ 89 (individual). Mais informações: @gioconda.cantinaitaliana.
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Perfeito para o friozinho
Pensado para quem busca sabores intensos e reconfortantes em pleno frio teresense, o stinco de cordeiro com risoto milanês (de açafrão), finalizado com vegetais confitados, queijo pecorino e redução de vinho e café, é a aposta do Magazzino Fioravante. Mix de restaurante, adega e delicatéssen próximo à Praça Augusto Ruschi, a casa venderá esse prato individual por R$ 180. Mais informações: @magazzinofioravante.
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Símbolo gastronômico
Com as mesas mais concorridas da Rua do Lazer, o charmoso Fabrício Restaurante escolheu um símbolo gastronômico de Santa Teresa, o cappelletti, como elemento central de seu prato para o evento. Com recheio misto, a massa caseira é combinada com fonduta de grana padano e coberta por lascas de presunto serrano crocante. Quanto: R$ 78 (individual). Mais informações: @fabriciobarerestaurante.
Além das criações em cartaz nos restaurantes, o público vai encontrar especialidades variadas na Praça da Cultura, servidas em espaços como Cozinha da Nanda, Doce Encanto Confeitaria e Cantina das Nonnas.
No parque de exposições, a estrutura contará com palco e diversos espaços temáticos, incluindo lounge, queijarias e estandes de destilados, além de uma área dedicada à Região dos Imigrantes. Nela estarão representados os municípios de Santa Teresa, Santa Leopoldina, Santa Maria de Jetibá, Itarana, Itaguaçu, Ibiraçu, João Neiva e São Roque do Canaã.
A praça de alimentação desse setor será composta pelas cervejarias Teresense, Berger, Três Santas, Zamprogno e pelo Beer Truck Teresense, além dos restaurantes Costelitos, Rainha do Pastel, Cantina das Nonnas, Casa Amarela, Santa Canela e Parada Beijamim.
Atração nacional
Pela primeira vez em sua programação, o Santa Teresa Gourmet terá uma atração musical nacional. O convidado, que se apresenta na noite de sábado, é o cantor Silva, que acaba de lançar o álbum "Rolidei". Além de canções recentes, como "Sudamérica", "Deus de Batom" e o primeiro single, "Virá", Silva deve tocar os principais hits da carreira, entre eles "A Cor é Rosa".
Confira a seguir a programação completa, que inclui as aulas de culinária na cozinha-show e as demais atrações musicais do evento.
Programação de aulas-show (Praça da Cultura):
Sexta-feira (01/05)
14h - Aula de abertura com as nonnas de Santa Teresa e os chefs Alessandro e Cynthia Eller
15h - Chef Tuany Soares - "Do mar à montanha, sabores que se unem"
16h - Larissa Toffoli - "Desvendando os Segredos do Gelato"
17h - Chef Janaína Temporim
Sábado (02/05)
14h - Chef Ana Moser - "Terrine de parmesão na tela"
15h - Chef Gilson Surrage - "Conexão Mar e Montanha"
16h - Chef Cláudia Mariel - "Drinque Afrodisíacos"
17h - Chef Kleysson Cesconetto - "Da Calda ao Pudim Perfeito"
Domingo (03/05)
15h - Chef Marcos Redighieri - "Tree to Bar – Chocolate do plantio à produção"
16h - Chef Rosana Neres - "Caldos Termogênicos".
Programação musical (Parque de Exposições):
Quinta-feira (30/04)
- 19h – Banda Seis 3 (rock)
- 21h – Banda Black Set (soul music)
Sexta-feira (01/05)
- 19h – Ferna Jazz
- 21h – Nano Vianna
- 23h – Fabiano Juffu (O Cantor das Mil Vozes)
Sábado (02/05)
- 18h30 - DJ Zappie na kombi Elza Machine Sound System
- 20h - Marcos Bifão
- 22h - Silva.
12º FESTIVAL SANTA TERESA GOURMET
Quando: de 30 de abril a 2 de maio de 2026
Onde: Parque de Exposições e Praça da Cultura (Centro), em Santa Teresa
Horários: Praça da Cultura - de sexta a domingo, das 11h às 18h. Parque de Exposições - de quinta a sábado, das 18h à 0h
Entrada gratuita
Mais informações: @festivalsantateresagourmet.