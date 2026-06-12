Perdão judicial, quando o Direito reconhece que punir já não faz sentido

Em outras palavras, o Estado reconhece que a punição formal perdeu sua utilidade diante do sofrimento já experimentado pela própria pessoa envolvida.



Um dos exemplos mais conhecidos ocorre nos casos de homicídio culposo na direção de veículo automotor, quando não há intenção de matar. Imagine um pai que, em um acidente provocado por sua própria imprudência, acaba causando a morte de um filho que estava no carro.





Embora exista a prática de um crime previsto em lei, é evidente que nenhuma sanção estatal seria mais severa do que a dor permanente decorrente da perda do próprio filho.



Nessas hipóteses, o ordenamento jurídico permite que o magistrado reconheça que as consequências atingiram o agente de forma tão intensa que a imposição de uma pena se torna desnecessária. Não se trata de impunidade, mas de um exercício de humanidade e proporcionalidade.



Importante destacar que o perdão judicial não significa absolvição. O fato continua existindo, a responsabilidade é reconhecida e o processo judicial ocorre normalmente. O que muda é que, ao final, o juiz entende que a aplicação da pena não atende aos objetivos de prevenção, reprovação e ressocialização que justificam a atuação do Direito Penal.



A lógica por trás desse instituto encontra fundamento em um princípio essencial do Estado Democrático de Direito, a pena deve ser necessária e proporcional. O sistema jurídico não pode ignorar a realidade humana nem transformar o sofrimento em mera formalidade processual. A Justiça existe para proteger a sociedade, mas também para evitar excessos e reconhecer situações excepcionais.



O tema ganha relevância especialmente em uma época marcada por debates cada vez mais polarizados. Não raramente, decisões judiciais são analisadas apenas pelo resultado final, sem a compreensão dos fundamentos jurídicos que as sustentam.