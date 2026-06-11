A CLT no futebol após o reconhecimento de adicional noturno

O caso envolvendo o ex-jogador Richarlyson abriu uma discussão pouco enfrentada no futebol brasileiro: atletas profissionais têm direito ao adicional noturno previsto na legislação trabalhista?





A decisão da 1ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho favorável ao ex-atleta, em ação contra o Clube Atlético Mineiro, vai além de um caso individual. O entendimento de que partidas realizadas após as 22h geram o pagamento do adicional previsto na CLT, ainda pendente de recurso, acendeu um alerta no setor e reabriu o debate sobre os limites entre as particularidades do esporte e os direitos fundamentais do trabalhador.





O futebol sempre foi tratado como atividade diferenciada. Jogos noturnos, viagens, concentrações e calendário intenso fazem parte da dinâmica da profissão. Mas a existência de regras específicas não significa afastamento automático das garantias asseguradas constitucionalmente.