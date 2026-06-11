AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

  • Início
  • Artigos
  • A CLT no futebol após o reconhecimento de adicional noturno
Alison Kaizer

Artigo de Opinião

É advogado trabalhista
Alison Kaizer

A CLT no futebol após o reconhecimento de adicional noturno

Para os clubes, o momento exige cautela e prevenção. Revisão contratual, mapeamento da exposição por temporada, adequação de práticas trabalhistas e uso da negociação coletiva
Alison Kaizer
É advogado trabalhista

Publicado em 11 de Junho de 2026 às 14:59

Publicado em 

11 jun 2026 às 14:59

O caso envolvendo o ex-jogador Richarlyson abriu uma discussão pouco enfrentada no futebol brasileiro: atletas profissionais têm direito ao adicional noturno previsto na legislação trabalhista?


A decisão da 1ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho favorável ao ex-atleta, em ação contra o Clube Atlético Mineiro, vai além de um caso individual. O entendimento de que partidas realizadas após as 22h geram o pagamento do adicional previsto na CLT, ainda pendente de recurso, acendeu um alerta no setor e reabriu o debate sobre os limites entre as particularidades do esporte e os direitos fundamentais do trabalhador.


O futebol sempre foi tratado como atividade diferenciada. Jogos noturnos, viagens, concentrações e calendário intenso fazem parte da dinâmica da profissão. Mas a existência de regras específicas não significa afastamento automático das garantias asseguradas constitucionalmente. 

Carteira de trabalho Marcelo Camargo/Agência Brasil

Foi esse o fundamento do TST: como a Lei Pelé era omissa sobre o adicional noturno, aplica-se a regra geral do artigo 73 da CLT.


É nesse contexto que ganha relevância a Lei Geral do Esporte. Em vigor desde junho de 2023, a norma criou parâmetros próprios: para atletas de futebol, considera-se noturno apenas o intervalo entre 23h59 e 6h59, mantido o adicional mínimo de 20% e a hora ficta reduzida. Para as demais modalidades, segue valendo a CLT.


A discussão vai além da janela horária. O debate central é se o futebol passou a ocupar uma posição de exceção dentro do sistema trabalhista. É legítimo reconhecer as peculiaridades operacionais e econômicas do setor, o problema surge quando a flexibilização necessária é interpretada como redução de direitos.

Veja Também 

Ancelotti

Ancelotti repete base de Tite e deve estrear com oito remanescentes da Copa de 2022

Torcedores lotam bares no Triângulo das Bermudas, na Praia do Canto, em Vitória, para assistir Brasil e Camarões pela Copa

Vai assistir aos jogos da Copa no bar? Saiba como fugir de cobranças abusivas

Imagem de destaque

Após ser barrado da Copa do Mundo, árbitro somali é escolhido para apitar a Supercopa Europeia

Outro ponto envolve a estrutura do futebol moderno. O calendário é fortemente influenciado por interesses comerciais e televisivos, e os jogos noturnos deixaram de ser exceção para se tornar a principal faixa de audiência e receita. O trabalho à noite, antes eventual, virou elemento permanente da atividade.


Novos questionamentos devem chegar ao Judiciário. Atletas podem buscar cobranças retroativas em contratos anteriores à nova lei, dentro do biênio prescricional, e outras categorias do ambiente esportivo, comissão técnica e equipes operacionais, não contempladas pela exceção da LGE, podem discutir direitos semelhantes.


Para os clubes, o momento exige cautela e prevenção. Revisão contratual, mapeamento da exposição por temporada, adequação de práticas trabalhistas e uso da negociação coletiva, em que a própria LGE admite condições mais benéficas, serão medidas cada vez mais importantes.


O caso Richarlyson talvez marque o início de uma nova fase no esporte brasileiro: profissionalização, sustentabilidade econômica e proteção trabalhista precisarão coexistir de forma mais equilibrada.

Tópicos Relacionados

Esportes Futebol CLT
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados