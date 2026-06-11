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Copa do Mundo

Ancelotti repete base de Tite e deve estrear com oito remanescentes da Copa de 2022

Treinador brasileiro apontou italiano como referência ao longo da carreira

Publicado em 11 de Junho de 2026 às 14:25

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 jun 2026 às 14:25
Ancelotti
Brazil Photo Press/Folhapress

Técnico do Brasil na última Copa do Mundo, Tite sempre faz questão de apontar Carlo Ancelotti como sua principal referência profissional. À frente da seleção brasileira no Mundial deste ano, porém, parece ser o italiano quem está se inspirando em seu discípulo. Caso se confirme a escalação esboçada nos últimos treinos da equipe, Ancelotti mandará a campo neste sábado (13), contra o Marrocos, oito jogadores que estiveram na estreia do Brasil na Copa do Mundo de 2022, no Qatar.


A base mantida é formada por Alisson, Danilo, Marquinhos, Alex Sandro, Casemiro, Lucas Paquetá, Raphinha e Vinicius Junior. As novidades devem ser Gabriel Magalhães, Bruno Guimarães e Matheus Cunha. O trio entraria, respectivamente, nas vagas ocupadas por Thiago Silva, Neymar e Richarlison.


Não é comum à seleção brasileira manter tantos remanescentes de uma Copa do Mundo para outra. Até hoje, o maior número de veteranos na estreia de um Mundial foi registrado em 2006, quando cinco jogadores que começaram a campanha do pentacampeonato, em 2002, também iniciaram a edição seguinte. A base era formada por Cafu, Lúcio, Roberto Carlos, Ronaldinho Gaúcho e Ronaldo.


O próprio Tite, que comandou a equipe nas duas últimas Copas do Mundo, promoveu mudanças significativas entre uma estreia e outra. Apenas quatro atletas que começaram a campanha de 2018 também estiveram entre os titulares na estreia de 2022: Alisson, Danilo, Thiago Silva e Neymar. O goleiro, portanto, deverá ser titular pela terceira Copa do Mundo consecutiva com a camisa da seleção brasileira.

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