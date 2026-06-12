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IBGE lança edital com mais de 8 mil vagas e chances para o ES

Remuneração pode chegar a R$ 4 mil mensais; inscrições seguem até 1º de julho

Publicado em 12 de Junho de 2026 às 10:32

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

12 jun 2026 às 10:32
Trabalho de agente censitário do IBGE
Trabalho de agente censitário do IBGE Tânia Rêgo / Agência Brasil

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) lançou nesta sexta-feira (12) o edital de abertura do novo processo seletivo simplificado para a contratação de profissionais temporários. A oferta é de 8.238 vagas em todo o país voltadas para quem tem o nível médio. Para o Espírito Santo, foram destinadas 20 oportunidades. 


A remuneração pode chegar a R$ 4 mil mensais. O objetivo da fundação pública federal é selecionar pessoal para atuar no 12º Censo Agropecuário, Florestal e Aquícola. 


Outro edital, com mais 1.466 vagas, está previsto para ser publicado na próxima semana. 

Os postos estão distribuídos da seguinte maneira: 


  • Agente censitário administrativo - ACA (1.110 vagas)
  • Agente censitário de informática - ACI (1.089 vagas)
  • Agente operacional regional  - AOR (948 vagas)
  • Agente censitário regional - ACR (948 vagas)
  • Agente censitário supervisor - ACS (4.143 vagas)


As remunerações iniciais são de R$ 2.128 para agente censitário administrativo e agente censitário de informática, R$ 3.480 para agente censitário supervisor, R$ 3.858 para agente censitário regional e R$ 4.008 para agente operacional regional.


Os selecionados receberão ainda auxílio-alimentação de R$ 1.192, auxílio-transporte, auxílio pré-escola, férias proporcionais e 13º salário proporcional. A carga horária de trabalho é de 40 horas semanais. 

As inscrições podem ser feitas até as 23 horas do dia 1º de julho, na página eletrônica do Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação (IBFC), responsável pela seleção. 


A taxa de participação será de R$ 53. Os candidatos inscritos no CadÚnico e doadores de medula óssea têm direito à isenção do valor. As solicitações devem ser feitas no mesmo período da inscrição. 


O candidato que desejar ser atendido pelo nome social (pessoa que se identifica e quer ser reconhecida socialmente, em consonância com sua identidade de gênero) durante a realização das provas, poderá solicitar essa condição de atendimento no ato da inscrição. Nesse caso, deverá enviar de forma eletrônica o documento de identidade.

O processo seletivo contará com provas objetivas, de caráter eliminatório e classificatório. O exame será aplicado no dia 27 de setembro.  


A previsão do contrato é de até 12 meses, podendo ser prorrogado, desde que o prazo total não exceda 48 meses.

Confira as vagas no ES 

  • Afonso Cláudio (1)

  • Alegre (1)

  • Barra de São Francisco (1)

  • Cariacica (1)

  • Castelo (1)

  • Colatina (1)

  • Guarapari (1)

  • Iúna (1)

  • Linhares (1)

  • Marechal Floriano (1)

  • Mimoso do Sul (1)

  • Montanha (1)

  • Nova Venécia (1)

  • Pancas (1)

  • Santa Maria de Jetibá (1)

  • São Gabriel da Palha (1)

  • São Mateus (1)

  • Serra (1)

  • Vitória (2)

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