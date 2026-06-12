IBGE lança edital com mais de 8 mil vagas e chances para o ES

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) lançou nesta sexta-feira (12) o edital de abertura do novo processo seletivo simplificado para a contratação de profissionais temporários. A oferta é de 8.238 vagas em todo o país voltadas para quem tem o nível médio. Para o Espírito Santo, foram destinadas 20 oportunidades.





A remuneração pode chegar a R$ 4 mil mensais. O objetivo da fundação pública federal é selecionar pessoal para atuar no 12º Censo Agropecuário, Florestal e Aquícola.





Outro edital, com mais 1.466 vagas, está previsto para ser publicado na próxima semana.