IBGE lança edital com mais de 8 mil vagas e chances para o ES

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) lançou nesta sexta-feira (12) o edital de abertura do novo processo seletivo simplificado para a contratação de profissionais temporários. A oferta é de 8.238 vagas em todo o país voltadas para quem tem o nível médio. Para o Espírito Santo, foram destinadas 20 oportunidades.
A remuneração pode chegar a R$ 4 mil mensais. O objetivo da fundação pública federal é selecionar pessoal para atuar no 12º Censo Agropecuário, Florestal e Aquícola.
Outro edital, com mais 1.466 vagas, está previsto para ser publicado na próxima semana.
Os postos estão distribuídos da seguinte maneira:
- Agente censitário administrativo - ACA (1.110 vagas)
- Agente censitário de informática - ACI (1.089 vagas)
- Agente operacional regional - AOR (948 vagas)
- Agente censitário regional - ACR (948 vagas)
- Agente censitário supervisor - ACS (4.143 vagas)
As remunerações iniciais são de R$ 2.128 para agente censitário administrativo e agente censitário de informática, R$ 3.480 para agente censitário supervisor, R$ 3.858 para agente censitário regional e R$ 4.008 para agente operacional regional.
Os selecionados receberão ainda auxílio-alimentação de R$ 1.192, auxílio-transporte, auxílio pré-escola, férias proporcionais e 13º salário proporcional. A carga horária de trabalho é de 40 horas semanais.
As inscrições podem ser feitas até as 23 horas do dia 1º de julho, na página eletrônica do Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação (IBFC), responsável pela seleção.
A taxa de participação será de R$ 53. Os candidatos inscritos no CadÚnico e doadores de medula óssea têm direito à isenção do valor. As solicitações devem ser feitas no mesmo período da inscrição.
O candidato que desejar ser atendido pelo nome social (pessoa que se identifica e quer ser reconhecida socialmente, em consonância com sua identidade de gênero) durante a realização das provas, poderá solicitar essa condição de atendimento no ato da inscrição. Nesse caso, deverá enviar de forma eletrônica o documento de identidade.
O processo seletivo contará com provas objetivas, de caráter eliminatório e classificatório. O exame será aplicado no dia 27 de setembro.
A previsão do contrato é de até 12 meses, podendo ser prorrogado, desde que o prazo total não exceda 48 meses.
Confira as vagas no ES
Afonso Cláudio (1)
Alegre (1)
Barra de São Francisco (1)
Cariacica (1)
Castelo (1)
Colatina (1)
Guarapari (1)
Iúna (1)
Linhares (1)
Marechal Floriano (1)
Mimoso do Sul (1)
Montanha (1)
Nova Venécia (1)
Pancas (1)
Santa Maria de Jetibá (1)
São Gabriel da Palha (1)
São Mateus (1)
Serra (1)
Vitória (2)
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