De cantar o hino a restrições a tatuagens: veja as regras do concurso da PMES

Saber cantar o hino, ter ensino médio, informar se já usou drogas, se praticou atos de vandalismo e possuir tatuagens que não comprometam a honra e a dignidade militar. Esses são apenas alguns dos requisitos necessários para concorrer ao concurso público com 1.008 vagas da Polícia Militar do Espírito Santo. A remuneração chega a R$ 5,7 mil após a formação.
Entre os requisitos básicos para exercer o cargo de soldado combatente estão: ensino médio completo, idade entre 18 e 28 anos, altura mínima de 1,60m para homens e 1,55m para mulheres, além de conhecer o Hino Nacional Brasileiro.
Após passarem nas provas objetiva e de redação e pelo Teste de Aptidão Física, os aprovados serão submetidos à Investigação Social, que será realizada pela Diretoria de Inteligência da corporação. O objetivo é verificar se o candidato tem idoneidade moral, comportamento irrepreensível e ilibada conduta pública e privada necessária para ocupar o posto.
O candidato poderá receber um parecer afirmando se é indicado ou contraindicado ou não recomendado. Não poderá seguir na disputa quem tiver constatado, a qualquer tempo, envolvimento passado ou presente, com:
Ações delituosas ou pessoas acostumadas a essa prática
Drogas, como usuário ou fornecedor
Atos de vandalismo, desonestidade, indisciplina ou violência em escolas, locais de trabalho, comércio, estabelecimentos financeiros, família ou comunidade
Prática de alcoolismo
Frequência a locais destinados a jogos de azar, prostituição, venda ou consumo de drogas, ou participação, ou incentivo a sua prática
Demissão, licenciamento ou exclusão de organizações civis ou militares por motivos disciplinares ou conduta inadequada.
O candidato contraindicado na primeira fase da Investigação Social não será matriculado no Curso Superior de Tecnologia em Segurança Pública e será eliminado do concurso. Já aquele considerado não recomendado na segunda fase será desligado do curso, caso esteja matriculado, e eliminado do certame.
A sexta etapa do concurso contará com Exame de Saúde e Exame Toxicológico. A Junta Militar da Diretoria de Saúde realizará inspeção nos candidatos aprovados na Avaliação Psicológica (3ª etapa), podendo essa fase ocorrer concomitantemente com outras etapas.
Será eliminado o participante considerado inapto para a função. Serão exigidos exames de sangue, urina e teste ergométrico com laudo médico, entre outros. Para as mulheres, será realizado o exame Beta-HCG (teste de gravidez), salvo nos casos em que a candidata já estiver com gravidez reconhecida.
Também fazem parte da avaliação exames de audiometria e imitanciometria com laudo, além de avaliações odontológica, dermatológica e oftalmológica. Será exigida ainda carteira de vacinação atualizada para febre amarela, tríplice viral, tríplice bacteriana e hepatite B, além de exame preventivo ginecológico com laudo.
Da mesma forma, serão considerados inaptos no Exame de Saúde os candidatos que tiverem tatuagens em qualquer parte do corpo que atentem contra a honra pessoal, a dignidade militar e o decoro exigido aos militares estaduais, como símbolos ou inscrições alusivos a ideologias terroristas ou extremistas, contrárias às instituições democráticas, que incentivem a violência ou a criminalidade, discriminação ou preconceito de raça, credo, sexo ou origem, conteúdo libidinoso, ofensas às Forças Armadas e auxiliares ou que violem valores constitucionais.
As inscrições para o concurso de soldado combatente e soldado músico poderão ser feitas de 8 de junho a 8 de julho de 2026, no site do Instituto de Desenvolvimento Educacional, Cultural e Assistencial Nacional (Idecan).
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