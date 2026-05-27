De cantar o hino a restrições a tatuagens: veja as regras do concurso da PMES

O candidato contraindicado na primeira fase da Investigação Social não será matriculado no Curso Superior de Tecnologia em Segurança Pública e será eliminado do concurso. Já aquele considerado não recomendado na segunda fase será desligado do curso, caso esteja matriculado, e eliminado do certame.





A sexta etapa do concurso contará com Exame de Saúde e Exame Toxicológico. A Junta Militar da Diretoria de Saúde realizará inspeção nos candidatos aprovados na Avaliação Psicológica (3ª etapa), podendo essa fase ocorrer concomitantemente com outras etapas.





Será eliminado o participante considerado inapto para a função. Serão exigidos exames de sangue, urina e teste ergométrico com laudo médico, entre outros. Para as mulheres, será realizado o exame Beta-HCG (teste de gravidez), salvo nos casos em que a candidata já estiver com gravidez reconhecida.