Serra começa a instalar casinhas para cães comunitários

Um total de 20 casinhas para abrigar cães comunitários começaram a ser instaladas no município da Serra. Conforme a prefeitura, a ação pretende garantir a proteção dos animais contra chuva, sol forte e frio.





A gestão também informou que três lares caninos de madeira foram colocados na Praça Encontro das Águas, em Jacaraípe, no dia 21 de maio. As estruturas também serão distribuídas em outros bairros da cidade ainda durante a primeira etapa do projeto.





A ação é baseada na Lei estadual 11.184/2020, que determina a proteção e o apoio ao cão comunitário no Espírito Santo.