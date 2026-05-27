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Em Morada da Barra

Idosa morre após explosão de gás de cozinha destruir casa em Vila Velha

Explosão foi seguida de incêndio e desabamento de parte do imóvel em Morada da Barra na manhã desta quarta-feira (27); vítima tinha 75 anos e chegou a ser socorrida

Publicado em 27 de Maio de 2026 às 11:36

Jaciele Simoura

Jaciele Simoura

Publicado em 

27 mai 2026 às 11:36

Uma idosa, identificada como Geneci Torquato, de 75 anos, morreu após uma explosão de gás de cozinha destruir a casa onde ela morava no bairro Morada da Barra, em Vila Velha, na manhã desta quarta-feira (27). Com a força da explosão, parte do imóvel desabou.


Segundo o Corpo de Bombeiros, a corporação foi acionada por volta das 8h para atender a ocorrência de incêndio em residência. Ao chegar ao local, os militares encontraram a casa em chamas e com parte da estrutura comprometida.


A vítima foi retirada dos escombros em estado crítico e encaminhada ao atendimento do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). No entanto, a morte foi constatada após a chegada à unidade de saúde.


A Polícia Científica do Espírito Santo (PCIES) informou que, de acordo com informações repassadas pela equipe médica, a idosa sofreu uma parada cardiorrespiratória em decorrência da explosão. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico-Legal (IML) de Vitória, onde passará por exame de necropsia antes de ser liberado aos familiares.


Conforme apuração do repórter da TV Gazeta, Caíque Verli, a suspeita é que vítima tenha trocado o registro de gás na noite de terça-feira (26), ido dormir e, na manhã desta quarta, aconteceu a explosão. 


Vizinhos contaram que sentiram durante à noite, um forte cheio de gás nas proximidades da residência. A idosa morava sozinha e tinha um cachorro, que ficava do lado de fora do imóvel e não se feriu. 

Idosa morre após explosão de gás de cozinha destruir casa em Vila Velha
Idosa morre após explosão de gás de cozinha destruir casa em Vila Velha Leitor A Gazeta

O Corpo de Bombeiros realizou o combate e a extinção das chamas, além do escoramento estrutural do imóvel. O local será periciado para determinar as causas da explosão e do incêndio.


A Secretaria de Proteção e Defesa Civil da Prefeitura de Vila Velha informou que enviou uma equipe ao endereço para avaliar a necessidade de interdição do imóvel e adotar as medidas necessárias.

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