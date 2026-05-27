Idosa morre após explosão de gás de cozinha destruir casa em Vila Velha

Uma idosa, identificada como Geneci Torquato, de 75 anos, morreu após uma explosão de gás de cozinha destruir a casa onde ela morava no bairro Morada da Barra, em Vila Velha, na manhã desta quarta-feira (27). Com a força da explosão, parte do imóvel desabou.





Segundo o Corpo de Bombeiros, a corporação foi acionada por volta das 8h para atender a ocorrência de incêndio em residência. Ao chegar ao local, os militares encontraram a casa em chamas e com parte da estrutura comprometida.





A vítima foi retirada dos escombros em estado crítico e encaminhada ao atendimento do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). No entanto, a morte foi constatada após a chegada à unidade de saúde.





A Polícia Científica do Espírito Santo (PCIES) informou que, de acordo com informações repassadas pela equipe médica, a idosa sofreu uma parada cardiorrespiratória em decorrência da explosão. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico-Legal (IML) de Vitória, onde passará por exame de necropsia antes de ser liberado aos familiares.





Conforme apuração do repórter da TV Gazeta, Caíque Verli, a suspeita é que vítima tenha trocado o registro de gás na noite de terça-feira (26), ido dormir e, na manhã desta quarta, aconteceu a explosão.





Vizinhos contaram que sentiram durante à noite, um forte cheio de gás nas proximidades da residência. A idosa morava sozinha e tinha um cachorro, que ficava do lado de fora do imóvel e não se feriu.