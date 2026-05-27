Motociclista fica gravemente ferido após bater em caminhão parado na BR 259 em Colatina

Um motociclista ficou gravemente ferido após um acidente com um caminhão na BR 259, em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo, na terça-feira (26). De acordo com o motorista, a vítima colidiu na traseira de seu veículo, que estava parado na via.





Ele relatou que trafegava pela rodovia quando o veículo apresentou falhas mecânicas. Segundo ele, o caminhão foi encostado às margens da pista, com o pisca-alerta ligado. Após tentar dar partida duas vezes, sem sucesso, o motorista se preparava para descer do veículo quando ouviu o impacto da colisão.





Ainda conforme o relato, o motociclista sofreu fratura na perna. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou que a vítima foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros em estado gravíssimo e encaminhada ao Hospital Estadual Sílvio Avidos.





*Com informações do repórter Enzo Teixeira, da TV Gazeta Noroeste