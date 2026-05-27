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Verão em Guarapari

Turnê “Dominguinho”, de João Gomes, Jota.pê e Mestrinho, chega ao ES

Após sucesso internacional, show chega em terras capixabas no dia 1º de janeiro, em Guarapari
Aline Almeida

Aline Almeida

Publicado em 27 de Maio de 2026 às 10:51

Jota.pê, João Gomes e Mestrinho no projeto 'Dominguinho'
Jota.pê, João Gomes e Mestrinho no projeto 'Dominguinho' Kaio Cads/Divulgação

Depois de conquistar o público brasileiro e ganhar projeção internacional nas plataformas de streaming, a turnê Dominguinho confirma passagem pelo Espírito Santo. O projeto liderado por João Gomes, Jota.pê e Mestrinho será realizado no dia 1º de janeiro de 2027, na P12 Guarapari, em Guarapari.

A pré-venda exclusiva para clientes Banco do Brasil começa no dia 2 de junho. Já a venda para o público geral será aberta em 4 de junho, pelo site embedstore.ingresse.com.

O projeto virou fenômeno nacional ao unir diferentes gerações e sonoridades da música brasileira em torno do forró. A turnê nasceu a partir do sucesso do álbum “Dominguinho”, que colocou o gênero em destaque no cenário internacional com músicas como “Deusa Minha” e o medley “Meu Cenário / Numa Sala de Reboco”, faixas que chegaram ao Top Global do Spotify.

Jota.pê, João Gomes e Mestrinho: o projeto 'Dominguinho'
Jota.pê, João Gomes e Mestrinho: o projeto 'Dominguinho' Kaio Cads/Divulgação Leia mais em: https://vejasp.abril.com.br/coluna/tudo-de-som/dominguinho-joao-gomes-jota-pe-mestrinho-show-ingressos/

A nova etapa da turnê deve passar por diversas cidades brasileiras ao longo dos próximos meses e chega a Guarapari em janeiro. Misturando tradição nordestina, MPB e sonoridades contemporâneas, a proposta é transformar o palco em um encontro musical marcado pela simplicidade, pela valorização da cultura nordestina e pela conexão entre artistas e público.

Programe-se

Turnê “Dominguinho”
Atrações: João Gomes, Jota.pê e Mestrinho
Data: 1º de janeiro de 2027
Local: P12 Guarapari
Pré-venda: 2 de junho
Venda geral: 4 de junho, pelo site embedstore.ingresse.com

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