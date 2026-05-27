Turnê “Dominguinho”, de João Gomes, Jota.pê e Mestrinho, chega ao ES

Depois de conquistar o público brasileiro e ganhar projeção internacional nas plataformas de streaming, a turnê Dominguinho confirma passagem pelo Espírito Santo. O projeto liderado por João Gomes, Jota.pê e Mestrinho será realizado no dia 1º de janeiro de 2027, na P12 Guarapari, em Guarapari.





A pré-venda exclusiva para clientes Banco do Brasil começa no dia 2 de junho. Já a venda para o público geral será aberta em 4 de junho, pelo site embedstore.ingresse.com.





O projeto virou fenômeno nacional ao unir diferentes gerações e sonoridades da música brasileira em torno do forró. A turnê nasceu a partir do sucesso do álbum “Dominguinho”, que colocou o gênero em destaque no cenário internacional com músicas como “Deusa Minha” e o medley “Meu Cenário / Numa Sala de Reboco”, faixas que chegaram ao Top Global do Spotify.