Humorista Raphael Ghanem traz espetáculo interativo ao Espirito Santo em setembro

O ator e humorista Raphael Ghanem promete arrancar risadas dos capixabas com o espetáculo "A Carne Só Cai No Prato do Vegano". O show, que acontecerá no dia 22 de setembro, na Serra, é construído 90% por meio das interações com a plateia, transformando o público no protagonista da noite com entrevistas ao vivo e jogos de improviso conduzidos pelo carioca.





A montagem, escrita e dirigida por Ghanem, chama atenção ao tornar toda sessão inédita. O humorista molda o show através de histórias reais reveladas pelo público.





O título do espetáculo faz alusão ao famoso dito popular sobre oportunidades desperdiçadas, o que na proposta do humorista, serve como referência para histórias sobre relacionamentos, vida de solteiro e intimidades. O espetáculo chega ao Espírito Santo após shows esgotados na Austrália, Portugal e em outros países da Europa.





Antes de viralizar na internet com o formato de improviso, Ghanem construiu carreira na dramaturgia, com passagens por novelas da TV Globo como A Lei do Amor, Malhação e Verão 90, além da série Verdades Secretas e do humorístico 220 Volts, com Paulo Gustavo.