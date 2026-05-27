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Stand-Up

Humorista Raphael Ghanem traz espetáculo interativo ao Espirito Santo em setembro

Serra será palco de um espetáculo em que o público dita o tom do show
Felipe Pinheiro

Felipe Pinheiro

Publicado em 27 de Maio de 2026 às 09:00

Humorista carioca vem a Grande Vitória para stand-up interativo com plateia
Humorista carioca vem a Grande Vitória para stand-up interativo com plateia Foto: Reprodução @raphaelghanem

O ator e humorista Raphael Ghanem promete arrancar risadas dos capixabas com o espetáculo "A Carne Só Cai No Prato do Vegano". O show, que acontecerá no dia 22 de setembro, na Serra, é construído 90% por meio das interações com a plateia, transformando o público no protagonista da noite com entrevistas ao vivo e jogos de improviso conduzidos pelo carioca. 


A montagem, escrita e dirigida por Ghanem, chama atenção ao tornar toda sessão inédita. O humorista molda o show através de histórias reais reveladas pelo público.


O título do espetáculo faz alusão ao famoso dito popular sobre oportunidades desperdiçadas, o que na proposta do humorista, serve como referência para histórias sobre relacionamentos, vida de solteiro e intimidades. O espetáculo chega ao Espírito Santo após shows esgotados na Austrália, Portugal e em outros países da Europa.


Antes de viralizar na internet com o formato de improviso, Ghanem construiu carreira na dramaturgia, com passagens por novelas da TV Globo como A Lei do Amor, Malhação e Verão 90, além da série Verdades Secretas e do humorístico 220 Volts, com Paulo Gustavo.

Serviço

"A Carne Só Cai No Prato do Vegano", com Raphael Ghanem

Quando: 22 de setembro (terça-feira)

Onde: Steffen Centro de Eventos, na Serra

Horário: 21h30

Duração: 90 minutos

Ingressos: a partir de R$80 no site Olha o Ingresso

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