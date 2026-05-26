Cais das Artes recebe Fernanda Takai e Roberto Menescal em concerto gratuito

O Cais das Artes será palco de um encontro entre diferentes gerações da música brasileira no dia 14 de junho. O concerto “Vitória da Bossa” vai reunir Fernanda Takai, Theo Bial e Roberto Menescal ao lado da Orquestra Jovem Vale Música, em uma apresentação gratuita dedicada à história da Bossa Nova e à relação do gênero com o Espírito Santo.
O espetáculo acontece às 18h e terá regência do maestro Lucas Anizio. Os ingressos são gratuitos, com retirada pelo site vale.com/espiritosanto.
O concerto propõe um resgate histórico da ligação entre Vitória e a Bossa Nova, partindo da ideia de que a capital capixaba teve papel importante na construção do movimento musical, tanto pela proximidade cultural com o Rio de Janeiro quanto pela presença de nomes ligados ao gênero, como o capixaba Roberto Menescal.
Durante o espetáculo, 26 músicas vão percorrer diferentes fases da Bossa Nova, intercaladas com textos do jornalista José Roberto Santos Neves sobre a conexão do Espírito Santo com o movimento que revolucionou a música brasileira e influenciou artistas internacionais como Frank Sinatra e Stan Getz.
A programação começa com a Orquestra Jovem Vale Música interpretando clássicos instrumentais do gênero. Em seguida, Fernanda Takai sobe ao palco para interpretar canções marcantes da Bossa Nova ao lado da orquestra.
Um dos momentos mais aguardados será o dueto entre Takai e Roberto Menescal. O encerramento terá Menescal acompanhado de sua banda e de Theo Bial a nova geração do gênero musical.
O concerto também marca os 25 anos da Orquestra Jovem Vale Música, formada por 41 estudantes da rede pública com idades entre 13 e 28 anos.
“Dividir o palco com artistas tão importantes como Roberto Menescal, Fernanda Takai e Theo Bial será uma experiência extremamente significativa para todos nós. Uma oportunidade única de aprendizado e inspiração, principalmente por poder compartilhar o palco com artistas que fazem parte da história da música brasileira”, conta o maestro Lucas Anizio
Além da apresentação musical, o evento contará com praça de alimentação, feira criativa e um espaço de convivência com redário. O público poderá levar cadeiras de praia para acompanhar o espetáculo ao ar livre com mais conforto.
Programe-se
Concerto “Vitória da Bossa”
Data: 14 de junho (domingo)
Horário: 18h
Local: Cais das Artes
Ingressos gratuitos com retirada pelo site vale.com/espiritosanto