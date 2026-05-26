Cais das Artes recebe Fernanda Takai e Roberto Menescal em concerto gratuito

O Cais das Artes será palco de um encontro entre diferentes gerações da música brasileira no dia 14 de junho. O concerto “Vitória da Bossa” vai reunir Fernanda Takai, Theo Bial e Roberto Menescal ao lado da Orquestra Jovem Vale Música, em uma apresentação gratuita dedicada à história da Bossa Nova e à relação do gênero com o Espírito Santo.





O espetáculo acontece às 18h e terá regência do maestro Lucas Anizio. Os ingressos são gratuitos, com retirada pelo site vale.com/espiritosanto.





O concerto propõe um resgate histórico da ligação entre Vitória e a Bossa Nova, partindo da ideia de que a capital capixaba teve papel importante na construção do movimento musical, tanto pela proximidade cultural com o Rio de Janeiro quanto pela presença de nomes ligados ao gênero, como o capixaba Roberto Menescal.