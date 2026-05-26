Movimento Cidade promove corrida inédita em Vila Velha com prêmios que somam R$12 mil





Dentre as particularidades do evento, um dos pontos que chamam a atenção é o estímulo aos participantes correrem fantasiados. Além das premiações tradicionais por tempo nas categorias Geral e PcD e da premiação por faixa etária, a corrida terá ainda uma disputa especial para as fantasias mais criativas, com premiações em dinheiro que somam R$12 mil. Os corredores podem se inscrever para esta modalidade individualmente ou em grupos, e as caracterizações serão avaliadas por um júri convidado pela organização, com base em critérios como originalidade, criatividade, coerência temática e integridade da caracterização até o fim do percurso.