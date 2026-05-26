Movimento Cidade promove corrida inédita em Vila Velha com prêmios que somam R$12 mil

Parte do selo Movimento Movimenta, A Corrida Movimento Cidade estreia no dia 16 de agosto de 2026, em Vila Velha. Promovido pelo Movimento Cidade, que também é responsável pelo conhecido festival de artes integradas, em parceria com a Km42Sports, o evento reúne esporte, inclusão e expressão artística em um percurso de 5 quilômetros, com largada e chegada no Parque da Prainha, local do Festival 2026.
A largada será às 7h, e a idade mínima para participação é de 18 anos completos até 31 de dezembro de 2026. As inscrições já estão abertas, e podem ser feitas sob pagamento de R$139,90.
Todos os participantes inscritos recebem um kit com camisa, número de peito, chip de cronometragem, alfinetes e brindes, além da medalha de participação (finisher) ao final da prova. A retirada dos kits será no dia 13 de agosto das 14h às 18h, e nos dias 14 e 15 de agosto, das 10h às 18h, no hotel Quality Suites Vila Velha, localizado na Av. Antônio Gil Veloso, 856 - Praia da Costa, Vila Velha - ES, 29101-010.