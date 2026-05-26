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Corrida de rua

Movimento Cidade promove corrida inédita em Vila Velha com prêmios que somam R$12 mil

Bonificações serão destinadas aos corredores com fantasias mais criativas

Publicado em 26 de Maio de 2026 às 16:37

Publicado em 

26 mai 2026 às 16:37
Os nativos de Cavalo passarão por ajustes importantes em projetos, com potencial de crescimento a médio prazo (Imagem: Juvilam | Shutterstock)
Imagem: Juvilam | Shutterstock

Parte do selo Movimento Movimenta, A Corrida Movimento Cidade estreia no dia 16 de agosto de 2026, em Vila Velha. Promovido pelo Movimento Cidade, que também é responsável pelo conhecido festival de artes integradas, em parceria com a Km42Sports, o evento reúne esporte, inclusão e expressão artística em um percurso de 5 quilômetros, com largada e chegada no Parque da Prainha, local do Festival 2026.


Dentre as particularidades do evento, um dos pontos que chamam a atenção é o estímulo aos participantes correrem fantasiados. Além das premiações tradicionais por tempo nas categorias Geral e PcD e da premiação por faixa etária, a corrida terá ainda uma disputa especial para as fantasias mais criativas, com premiações em dinheiro que somam R$12 mil.  Os corredores podem se inscrever para esta modalidade individualmente ou em grupos, e as caracterizações serão avaliadas por um júri convidado pela organização, com base em critérios como originalidade, criatividade, coerência temática e integridade da caracterização até o fim do percurso. 

Participantes inspirados em personagens da música e do cinema recebem pontuação extra. Na modalidade em grupo, os figurinos devem conversar entre si, seja com looks iguais ou complementares dentro do mesmo universo criativo. Para concorrer, basta informar o interesse no momento da inscrição, realizar o check in antes da largada e correr caracterizado até o final da prova. No caso dos grupos, todas as pessoas integrantes devem estar reunidas no momento da avaliação.

A largada será às 7h, e a idade mínima para participação é de 18 anos completos até 31 de dezembro de 2026. As inscrições  já estão abertas, e podem ser feitas sob pagamento de R$139,90.


  Todos os participantes inscritos recebem um kit com camisa, número de peito, chip de cronometragem, alfinetes e brindes, além da medalha de participação (finisher) ao final da prova. A retirada dos kits será no dia 13 de agosto das 14h às 18h, e nos dias 14 e 15 de agosto, das 10h às 18h, no hotel Quality Suites Vila Velha, localizado na Av. Antônio Gil Veloso, 856 - Praia da Costa, Vila Velha - ES, 29101-010. 


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