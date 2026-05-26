Corrida do Popeye estreia no Espírito Santo em junho

Vitória será palco de um evento inédito no calendário esportivo capixaba. No dia 4 de junho, a capital recebe a 1ª edição da Corrida do Popeye, uma experiência esportiva temática que promete reunir cerca de 2 mil atletas na Praia de Camburi
A prova reunirá cerca de 2 mil atletas e contará com percursos de 3km, 5 km, 10 km, caminhada participativa e corrida kids, marcando a estreia oficial da franquia no Espírito Santo, e será realizada pela Resultado Final Eventos Esportivos, detentora da licença oficial da marca junto à King Features Syndicate, Hearst Holdings, Inc.