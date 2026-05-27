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Colidiu com árvore

Morto em acidente em São Mateus era filho de ex-prefeito de São Gabriel da Palha

Publicado em

27 mai 2026 às 08:58
A vítima foi socorrida pelo Samu/192, mas não resistiu aos ferimentos e morreu no local
Antonioni Damiani Bellinazzi, de 33 anos, morreu após bater o carro contra uma árvore em São Mateus Montagem | A Gazeta

O homem de 33 anos que morreu após bater o carro contra uma árvore em São Mateus, no Norte do Espírito Santo, na manhã de terça-feira (26) foi identificado como Antonioni Damiani Bellinazzi de Andrade, filho do ex-prefeito de São Gabriel da Palha, Antonio Belinassi de Andrade.


O acidente aconteceu na ES-318. De acordo com a Polícia Militar, Antonioni chegou a ser socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192), mas não resistiu aos ferimentos.  As circunstâncias da colisão não foram detalhada.


Após a confirmação da identidade da vítima, a Câmara de Vereadores de São Gabriel da Palha publicou uma nota de pesar nas redes sociais, lamentando a morte e manifestando solidariedade à família e amigos do ex-prefeito.

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Adrielle Mariana

Repórter / [email protected]
Adrielle Mariana
Trânsito

Acidente entre micro-ônibus e caminhonete deixa cinco feridos em Linhares

Publicado em 27/05/2026 às 10:10

Um acidente envolvendo um micro-ônibus e uma caminhonete deixou cinco pessoas feridas na região de Farias, distrito de Linhares, no Norte do Espírito Santo, na terça-feira (26).

De acordo com a Polícia Militar, a batida frontal aconteceu na estrada que liga a localidade a Canto Grande. Entre os feridos, três estavam no carro modelo Fiat Strada e duas no micro-ônibus. Os motoristas dos veículos não se feriram.


Segundo a PM, a colisão ocorreu em um cruzamento em formato de “Y”. O micro-ônibus, um Volare, seguia no sentido Farias - Canto Grande quando tentou fazer uma conversão à esquerda. Nesse momento, a caminhonete, que vinha no sentido contrário, não conseguiu desviar a tempo e bateu de frente com o veículo.


Ainda conforme a polícia, os passageiros envolvidos são trabalhadores rurais que estão na região para atuar na colheita de café. Não há informação precisa sobre quantas pessoas estavam no micro-ônibus no momento do acidente.


Todas as vítimas foram socorridas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192) e levadas para hospitais de Linhares. O estado de saúde delas não foi informado.

A reportagem de A Gazeta entrou em contato com a Polícia Civil e aguarda retorno.

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Adrielle Mariana

Repórter / [email protected]
Adrielle Mariana
Trânsito lento

Acidente entre carros e caminhão-tanque interdita trecho da BR 101 em Ibiraçu

Publicado em 27/05/2026 às 08:11
Acidente aconteceu na manhã desta quarta-feira (27), na altura do km 210
Caminhão-tanque tombou após colisão na BR 101, em Ibiraçu Leitor | A Gazeta

Um acidente envolvendo dois carros e um caminhão-tanque interditou parcialmente a pista no km 210 da BR 101, em Ibiraçu, no Norte do Espírito Santo, na manhã desta quarta-feira (27). De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a batida frontal aconteceu por volta das 6h10. O trânsito flui nos dois sentidos, mas com desvio.


A PRF informou que um motorista ficou ferido, mas não divulgou em qual veículo a vítima estava. Com o impacto, o caminhão-tanque tombou no acostamento da rodovia, enquanto os dois carros ficaram com as latarias amassadas.


Segundo a PRF, há lentidão para os motoristas que passam pelo local. A reportagem de A Gazeta entrou em contato com a Ecovias Capixaba, concessionária responsável pela administração da via, para obter mais informações sobre as condições do trânsito e o estado de saúde da vítima, e aguarda retorno.

Acidente aconteceu na manhã desta quarta-feira (27), na altura do km 210
Uma pessoa ficou ferida na colisão entre um caminhão-tanque e dois carros na BR 101, em Ibiraçu Leitor | A Gazeta
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Adrielle Mariana

Repórter / [email protected]
Adrielle Mariana
Em São Torquato

Área em frente à PF, em Vila Velha, ganhará parque linear e nova urbanização

Publicado em 27/05/2026 às 07:53
Projeção do Parque Linear de São Torquato, em Vila Velha Divulgação/Prefeitura de Vila Velha

O prefeito Arnaldinho Borgo, assina, na manhã desta quinta-feira (28), a ordem de serviço para as obras de urbanização e paisagismo do novo Parque Linear de São Torquato, em Vila Velha, localizado na Avenida Vale do Rio Doce, em frente à Superintendência da Polícia Federal. O investimento previsto é de R$ 1,3 milhão.

A obra contempla a implantação de uma área de mais de 3 mil metros quadrados, com ciclovia, novas calçadas, paisagismo, áreas de convivência, mobiliário urbano e reorganização do estacionamento existente. O projeto também prevê instalação de parada de ônibus integrada ao espaço urbano e execução de muretas de contenção ao longo da Avenida Vale do Rio Doce, que margeia a Baía de Vitória.

Segundo a prefeitura, as calçadas serão executadas em piso de argamassa de alta resistência tipo granilite, com instalação de pisos táteis e rampas de acessibilidade conforme normas técnicas. A ciclovia terá acabamento em cimentado e o estacionamento será reconfigurado com piso em bloco intertravado.


O projeto inclui ainda implantação de áreas permeáveis nos canteiros, além de plantio de árvores ornamentais, arbustos, forrações e grama. 


Com informações da Prefeitura de Vila Velha

Atual área em frente à Superintendência da Polícia Federal em Vila Velha vai receber obras Reprodução/Google Street View

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Redação de A Gazeta

/ [email protected]
Redação de A Gazeta
Trânsito

Menina de 10 anos é atropelada por moto a caminho da escola em Colatina

Publicado em 26/05/2026 às 19:44

Uma menina de 10 anos foi atropelada por uma moto na manhã desta terça-feira (26), no bairro Bela Vista em Colatina, região Noroeste do Espírito Santo, quando seguia para a escola.

De acordo com a tia da criança, o motociclista permaneceu no local e prestou socorro. Ela foi encaminhada para o Hospital Silvio Avidos onde precisou passar por um procedimento de urgência no maxilar. Devido as fraturas, ela ainda precisará passar por acompanhamento médico.

A tia não soube informar como o acidente aconteceu. Quando chegou ao local, a criança já estava no chão e o Samu já havia sido acionado. A menina recebeu alta durante a tarde e se recupera em casa. 

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Luana Luiza

Repórter / [email protected]
Luana Luiza
Fartura

Batata-doce de seis quilos é colhida em Conceição do Castelo

Publicado em 26/05/2026 às 19:40
Uma única batata-doce com cerca de 6kg foi colhida em uma propriedade rural em Conceição de Castelo, no Caparaó do Espírito Santo. A cena inusitada foi registrada pelo produtor Wilson Pires e divulgada nesta terça-feira (26) no Bom Dia ES, da TV Gazeta. 

"Para conferir a verdade, olha ali em cima a balança, seis quilos!", comenta Wilson no vídeo.

A imagem foi parar até no programa Mais Você, exibido pela Rede Globo, e foi confirmada no quadro "Fato ou Fake?". "Agora tem batata pra mais de um mês", disse o comentarista Gil do Vigor.
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Carol Leal

Repórter / [email protected]
Carol Leal
ES 487

Motociclista morre em acidente ao voltar para casa em Itapemirim

Publicado em 26/05/2026 às 19:34
Motociclista morreu após acidente na ES 487 em Itapemirim, no Sul do ES
Motociclista morreu após acidente na ES 487 em Itapemirim, no Sul do ES Montagem A Gazeta | Divulgação/Polícia Militar
Um motociclista morreu em um acidente de trânsito na rodovia ES 487, na localidade de Piabanha, em Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. Segundo a Polícia Militar, a batida entre a moto que ele pilotava e um caminhão aconteceu no final da tarde desta terça-feira (26), durante uma tentativa de ultrapassagem. A vítima, que não teve identidade divulgada, teria saído do trabalho em uma fábrica de laticínios em Rio Novo do Sul e estaria retornando para casa.

A perícia da Polícia Científica foi acionada pelos militares. A reportagem de A Gazeta procurou a Polícia Civil para mais detalhes sobre o caso, mas não houve retorno até o momento.
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Carol Leal

Repórter / [email protected]
Carol Leal
Seis municípios

Inmet emite alerta de tempestade para cidades do Sul do ES

Publicado em 26/05/2026 às 15:35
Inmet alerta para chance de tempestade em seis municípios do Sul do ES
Inmet alerta para chance de tempestade em seis municípios do Sul do ES Divulgação/Inmet

Um alerta amarelo para tempestade foi emitido para seis cidades da região Sul do Espírito Santo nesta terça-feira (26). O aviso do Instituto Nacional de Meteorologia é válido das 12h às 21h da quarta-feira (27) e abrange as cidades de Apiacá, Bom Jesus do Norte, Guaçuí, Mimoso do Sul, Presidente Kennedy e São José do Calçado.


Nesses municípios, pode chover entre 20 e 30 mm por hora ou até 50 mm/dia, além de ocorrerem ventos intensos (40-60 km/h) e queda de granizo. No entanto, o risco é baixo para cortes de energia elétrica, estragos em plantações, queda de galhos de árvores e alagamentos.

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Carol Leal

Repórter / [email protected]
Carol Leal
Veja vídeo

Carreta pega fogo em avenida da Serra e mobiliza bombeiros

Publicado em 26/05/2026 às 13:21

Uma carreta pegou fogo na manhã desta terça-feira (26), na Avenida Talma Rodrigues Ribeiro, no bairro Civit II, na Serra. O incêndio começou na região do motor e avançou, consumindo parte do veículo. Ninguém fcou ferido. 


O agente de trânsito da Prefeitura da Serra Valdeir Freitas passava pelo local com uma viatura no momento do ocorrido e parou para ajudar. Segundo ele, o motorista estava desesperado e pedia auxílio para conter as chamas.


Ainda de acordo com o agente, o fogo foi controlado com o auxílio de um sistema antichamas de uma empresa próxima e do Corpo de Bombeiros, que também atuou na ocorrência. Os militares informaram que o incêndio foi combatido e extinto, e que não houve solicitação de perícia.

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Estefany Benachio

Estagiária / [email protected]
Estefany Benachio
Susto

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Publicado em 26/05/2026 às 12:23
Chamas atingem cozinha e telhado de casa na zona rural de Castelo
Chamas atingiram cozinha e telhado de casa na zona rural de Castelo Divulgação | Corpo de Bombeiros

Um incêndio em uma residência na localidade de Quilombo, na zona rural de Castelo, no Sul do Espírito Santo, foi registrado na noite de segunda-feira (25). Segundo o Corpo de Bombeiros, as chamas saíam da uma válvula de escape de uma botija de gás. O fogo atingiu a cozinha e parte do telhado da casa.


As chamas também destruíram um sofá, uma geladeira, um fogão e a própria botija de gás. Os bombeiros retiraram o recipiente da residência e o colocaram em uma área ventilada até que o fogo fosse controlado.


De acordo com os militares, uma família vive no imóvel e, apesar do susto, ninguém ficou ferido. Ainda segundo o Corpo de Bombeiros, não houve solicitação de perícia da Polícia Científica.

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Beatriz Caliman

Repórter / [email protected]
Beatriz Caliman
Em Flexal II

Jovem é preso com “combos” de drogas em bairro marcado por chacina em Cariacica

Publicado em 26/05/2026 às 11:06

Uma apreensão fora do comum chamou a atenção da Polícia Militar: um jovem de 19 anos, identificado como Victor Barcellos da Silva, foi preso após ser encontrado com “combos” de drogas embalados com rótulos da facção Terceiro Comando Puro (TCP). O caso aconteceu na última segunda-feira (25), no bairro Flexal II, em Cariacica, região que vive clima de tensão após uma chacina registrada no último sábado (23)


Segundo a Polícia Militar, o suspeito demonstrou nervosismo ao perceber a presença da viatura e tentou fugir por um beco, mas foi alcançado. “O desfecho da abordagem revelou uma surpreendente e peculiar estratégia de logística do crime organizado: além de carregar uma bolsa com 13 pedaços de maconha, 24 pinos de cocaína, 43 pedras de crack e R$ 67, os entorpecentes estavam devidamente embalados e organizados em ‘combos’”, informou a corporação. 


Victor foi encaminhado à Delegacia Regional de Cariacica, onde foi autuado em flagrante por tráfico de drogas. Em seguida, ele foi levado ao Centro de Triagem, no Complexo Penitenciário Rodrigo Figueiredo da Rosa, em Viana.  

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Julia Affonso

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Julia Affonso
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