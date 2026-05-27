Morto em acidente em São Mateus era filho de ex-prefeito de São Gabriel da Palha

O homem de 33 anos que morreu após bater o carro contra uma árvore em São Mateus, no Norte do Espírito Santo, na manhã de terça-feira (26) foi identificado como Antonioni Damiani Bellinazzi de Andrade, filho do ex-prefeito de São Gabriel da Palha, Antonio Belinassi de Andrade.





O acidente aconteceu na ES-318. De acordo com a Polícia Militar, Antonioni chegou a ser socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192), mas não resistiu aos ferimentos. As circunstâncias da colisão não foram detalhada.





Após a confirmação da identidade da vítima, a Câmara de Vereadores de São Gabriel da Palha publicou uma nota de pesar nas redes sociais, lamentando a morte e manifestando solidariedade à família e amigos do ex-prefeito.